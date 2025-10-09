Pariu de miliarde de dolari că inteligența artificială va duce la săptămâna de lucru de trei zile. „Oamenii vor avea mai mult timp liber”

Autor: Veronica Andrei
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 17:36
236 citiri
Pariu de miliarde de dolari că inteligența artificială va duce la săptămâna de lucru de trei zile. „Oamenii vor avea mai mult timp liber”
Roboții vor face munca oamenilorFOTO YouTube / UBTECH

Agentul de la Hollywood și magnatul sportului Ari Emanuel a strâns aproape 3 miliarde de dolari de la investitori pentru o nouă companie de evenimente live, mizând pe ideea că inteligența artificială (AI) va scurta săptămâna de lucru și va oferi oamenilor mai mult timp liber.

Într-un interviu acordat Financial Times, Emanuel a declarat că „în următorii ani, lumea ar putea trece la săptămâni de lucru de patru zile”, iar „cu AI, chiar la trei”. Tehnologia, spune el, va permite automatizarea sarcinilor zilnice și va elibera timp pentru activități de recreere: „Oamenii vor avea mai mult timp liber.”

O nouă companie pentru divertisment global

Noua companie, numită MARI, va reuni turneele de tenis Madrid Open și Miami Open, precum și târgurile de artă Frieze, achiziționate anterior de Emanuel prin grupul său de sport și divertisment Endeavor. Totodată, MARI a anunțat miercuri achiziția companiei americane de licitații auto Barrett-Jackson de la Endeavor.

Emanuel a obținut 2 miliarde de dolari în capital de la investitori precum fondul de investiții Apollo și Qatar Investment Authority, plus încă 800–900 milioane de dolari în credite. Acesta a spus că urmează și alte achiziții și investiții, vizând consolidarea portofoliului companiei în domeniul evenimentelor live.

Pariul pe timpul liber al erei AI

Pentru Emanuel, proiectul este o miză pe viitorul divertismentului în epoca AI: dacă productivitatea crește, oamenii vor avea mai mult timp și bani pentru experiențe sociale.

„Dacă acceptăm ideea că oamenii sunt ființe sociale, ei nu pot sta doar acasă. Vor merge la concerte, la evenimente sportive – la evenimentele mele live”, a spus Emanuel.

Aceeași viziune este împărtășită și de Silver Lake, grupul de investiții care susține o preluare de 55 de miliarde de dolari a producătorului de jocuri video Electronic Arts, mizând pe creșterea cererii de divertisment digital și fizic în urma avansului AI.

Extinderea unui imperiu

MARI devine astfel cea mai nouă piesă din imperiul afacerilor lui Emanuel. Anul acesta, el a renunțat la funcția de director general al Endeavor, după ce compania a fost preluată privat pentru 25 de miliarde de dolari de către Silver Lake.

Emanuel continuă însă să conducă TKO Group, conglomeratul care deține Ultimate Fighting Championship (UFC), World Wrestling Entertainment (WWE) și compania de marketing sportiv IMG.

Investitorii MARI includ și Ares Management, RedBird Capital Partners (fondul condus de Gerry Cardinale), grupul media IMI, precum și proprietarul Los Angeles Times, miliardarul Patrick Soon-Shiong.

Printre alți parteneri se numără Stephen Ross, magnatul imobiliar din spatele Miami Dolphins, și Joe Tsai, cofondator al Alibaba, care au investit în Miami Open alături de Emanuel.

Ross a declarat pentru Financial Times că vede o „oportunitate de a transforma turneul într-un activ sportiv de referință”.

Google își va recompensa utilizatorii care descoperă erori cu până la 30.000 de dolari. Cum se pot raporta
Google își va recompensa utilizatorii care descoperă erori cu până la 30.000 de dolari. Cum se pot raporta
Google le cere utilizatorilor să testeze inteligența artificială, iar pentru asta promite bani serioși pentru cei care o pun la încercare. Gigantul american a lansat un nou program global,...
Hackerii și regimurile autoritare încearcă tot mai des să folosească AI-ul pentru atacuri cibernetice, manipulare și propagandă
Hackerii și regimurile autoritare încearcă tot mai des să folosească AI-ul pentru atacuri cibernetice, manipulare și propagandă
Hackerii și regimurile autoritare folosesc cât mai des inteligența artificială pentru diverse atacuri cibernetice, manipulare sau chiar propagandă. Asta reiese din cel mai nou raport de...
#investitii divertisment, #pariu, #inteligenta artificiala, #saptamana de lucru de trei zile , #inteligenta artificiala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Profesore, ce masina ai?". Radu Paraschivescu l-a lasat "masca" pe Ilie Dumitrescu si si-a explicat alegerea: "M-am obisnuit"
a1.ro
Iubita lui Toto Dumitrescu este insarcinata! Actorul are un motiv de bucurie, desi trece printr-o perioada extrem de grea
ObservatorNews.ro
Putin recunoaste ca Rusia e de vina pentru prabusirea avionului azer: Rachetele au explodat la cativa metri

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Pi Network vs XYZVerse: Care token de comunitate va conduce valul de meme & sport din 2025?
  2. WhatsApp pentru iOS primește un nou look: designul Liquid Glass aduce o interfață fresh în aplicație
  3. "România nu este într-o criză economică". Anunț surprinzător al ministrului Fondurilor Europene. Resursele enorme care ne pot trece peste această perioadă dificilă
  4. Pariu de miliarde de dolari că inteligența artificială va duce la săptămâna de lucru de trei zile. „Oamenii vor avea mai mult timp liber”
  5. Oana Țoiu, în discuții cu omologul său american, Marco Rubio, după ce Ucraina a amendat importurile de gaze rusești prin Portul Constanța și tarifele Transgaz
  6. Ministrul Finanțelor, încrezător în următoarea evaluare a ratingului suveran. Care sunt ambițiile guvernului pentru economie, după anunțul S&P de vineri
  7. Producătorii auto germani discută cu Friedrich Merz ridicarea interdicției pentru motoarele termice. Aceste propulsoare ar urma să fie interzise în UE după 2035
  8. Dușuri reci pentru europeni. 90% dintre toate boilerele de apă de pe piață ar putea fi interzise în doi ani, din cauza unei gafe legislative a UE
  9. Guvernul dă undă verde primăriilor pentru a garanta împrumuturi firmelor de termoficare înglodate în datorii. Care sunt condițiile stricte pentru noul beneficiu VIDEO
  10. Uniunea Europeană a importat în 2024 panouri solare în valoare de peste 10 miliarde de euro din China