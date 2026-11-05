Planul unui milionar sibian pentru fostul ”Circ al Foamei” din centrul Bucureștiului. Cum va fi transformată clădirea din spatele Unirea Shopping Center

Autor: Maria Mora
Joi, 05 Noiembrie 2026, ora 11:44
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Planul unui milionar sibian pentru fostul ”Circ al Foamei” din centrul Bucureștiului. Cum va fi transformată clădirea din spatele Unirea Shopping Center
Proiectul Unirea Business Center FOTO unireabusinesscenter.ro

Unul dintre proiectele imobiliare abandonate de mai bine de un deceniu în centrul Bucureștiului ar putea fi reluat și transformat într-un complex de birouri și spații comerciale. Omul de afaceri sibian Aurel Eugen Muntean, în vârstă de 71 de ani, proprietarul lanțului hotelier Împăratul Romanilor și al magazinului Victoria din Capitală, pregătește transformarea imobilului aparent părăsit din spatele centrului comercial Unirea Shopping Center.

Un proiect similar pentru clădirea din spatele magazinului Unirea a fost lansat în 2012, dar ulterior abandonat.

Noua configurație propusă de proprietar schimbă destinația inițială a construcției. În locul unui mall tradițional, Unirea Business Center ar urma să găzduiască un ansamblu mixt, cu spații de birouri și unități comerciale la parter. Suprafața totală închiriabilă este estimată la 27.000 de metri pătrați, distribuită pe patru niveluri supraterane, fiecare cu aproximativ 6.500 de metri pătrați, scrie Profit.ro..

Proiectul prevede și amenajarea unei parcări subterane cu 307 locuri, la care se vor adăuga alte 45 de locuri în exterior. Calendarul actual indică începerea construcției în primul trimestru din 2027 și finalizarea complexului în al doilea trimestru din 2028.

Alecsandra Atanasiu, directorul general al Unirea Business Center, a declarat că proiectarea instalațiilor se apropie de final și că investitorul poartă deja discuții cu potențiali chiriași pentru ambele categorii de spații. Proiectul va include și un operator alimentar de dimensiunea unei ancore comerciale, menit să atragă fluxuri constante de vizitatori.

Construcția face parte din categoria complexelor comerciale agroindustriale proiectate în perioada comunistă, concepute pentru a reuni activități de aprovizionare cu produse alimentare și servicii de alimentație publică. Denumirea de „Circul Foamei” a fost consacrată de bucureșteni, ca expresie ironică a discrepanței dintre ambițiile autorităților și realitatea aprovizionării din ultimii ani ai regimului Ceaușescu.

Patru asemenea construcții din București au trecut deja prin procese de reconversie imobiliară, devenind Plaza România, București Mall, City Offices, fostul City Mall, și Jumbo Center, cunoscut anterior drept Liberty Center.

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