Motivele pentru care statul nu mai poate susține investițiile în ritmul care s-ar dori. Anunțul făcut de premierul Ilie Bolojan

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 13 August 2025, ora 22:03
Ilie Bolojan, premierul României FOTO Hepta

Premierul Ilie Bolojan a afirmat miercuri seară, 13 august, că ”provocările” privind investiţiile în această perioadă sunt legate, pe de o parte, de faptul că au fost contractate din fonduri publice naţionale, cheltuieli pentru care nu există fonduri, el spunând că investiţiile făcute din aceste fonduri vor încetini. Bolojan susţine că partea cea mai mare a bugetului pentru investiţii este alocată cofinanţării proiectelor din fonduri europene, pentru plata cheltuielilor neeligibile aferente acestor proiecte.

"Un aspect important sunt investițiile. Partea de investiții, de fapt, susține creșterea economică, creează condiții pentru dezvoltare și aici sunt două componente. Componenta de investiții care se finanțează din bani europeni sau din banii publici și, sigur, componenta de investiții private care la rândul ei contribuie la dezvoltare.

Pe partea de fonduri europene este important ca până la sfârșitul anului viitor să ne accesăm finanțările din componenta care vine din programul PNRR, unde avem încă la dispoziție aproximativ 10 miliarde de euro, care sunt bani pe care trebuie să-i absorbim și, de aceea, e un efort mare pe care trebuie să îl depunem în perioada următoare autoritățile contractante, primării, consilii județene, ministere pe deoparte, ministerele de resort și, mai ales, constructorii care lucrează pe aceste șantiere.

De asemenea, tot din punct de vedere a investitorilor suntem într-o situație dificilă pentru că am contractat în anii trecuți lucrări în niște valori foarte mari pe care nu le mai putem susține în ritmul în care s-ar dori și, atunci, o parte din aceste investiții vor fi eșalonate în următorii ani.

Începute deja, dar pentru care trebuind să asigurăm o finanțare exclusiv din bugetele naționale nu le mai putem asigura la nivelul la care s-ar dori.

Vor încetini. Este inevitabil acest lucru iar, pe de altă parte, avem investițiile din fonduri europene pe care, așa cum am discutat, trebuie să le finalizăm dar la care avem sume importante componente care înseamnă cheltuieli neeligibile deci banii care trebuie să-i pună România, taxe pe valoare adăugată, alte cheltuieli care nu sunt prinse în bugete care sunt și acestea în sume foarte mari și, practic, cea mai mare parte a bugetului de investiții pe care le avem la dispoziție se duce pentru cofinanțarea acestor proiecte. Acestea sunt provocările în această perioadă".

