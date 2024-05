Investițiile străine directe (ISD) în Europa se confruntă cu primul declin din ultimii trei ani, cu o scădere de 4% a numărului de proiecte și de 7% a locurilor de muncă în 2023, arată studiul anual EY European Attractiveness Survey 2024 – cea mai aprofundată și de lungă durată analiză anuală a investițiilor străine directe pe continent. În România, investițiile străine directe se înscriu într-un trend descrescător.

În ciuda speranțelor că investițiile străine directe în Europa își vor reveni după pandemie, creșterea economică lentă, inflația în spirală, creșterea prețurilor la energie și un mediu geopolitic febril au provocat prima scădere a investițiilor străine directe în Europa din 2020. Astfel, investițiile străine directe în Europa au scăzut în 2023, scăzând cu 4% față de 2022, și au scăzut cu 11% față de 2019, chiar înainte de pandemia COVID-19, potrivit raportului EY, citat de Economedia.

Situația din România, învestiții străine directe în scădere

România se află în top 20 al țărilor vizate de studiu în ceea ce privește investițiile străine directe, conform raportului. Investițiile străine directe în sectorul serviciilor scad, dar industria prelucrătoare se dovedește rezistentă. Practic, un număr de 60 de proiecte au fost încheiate în anul 2023, în scădere de la 69 proiecte în 2022. Numărul de locuri de muncă creat de investițiile străine directe în România s-a ridicat la 5.935 în 2023.

Deși numărul de proiecte ISD în domeniul serviciilor software și IT și în cel al serviciilor pentru întreprinderi și servicii profesionale, care au scăzut cu 19% și, respectiv, 27%, investițiile în turism și cultură, în schimb, au crescut cu 130% în 2023. Sectorul continuă să se redreseze, deoarece consumatorii revin la cheltuielile pentru petrecerea timpului liber și călătorii, fără restricțiile induse de pandemie.

Investițiile în industria prelucrătoare au menținut investițiile în producție pentru a se asigura că pot satisface cererea consumatorilor, care se așteaptă să crească, arată sursa citată. Eforturile în curs de reorganizare a lanțurilor de aprovizionare și de relocalizare a bazelor de producție în Europa au contribuit, de asemenea, la menținerea nivelurilor investițiilor în producție.

Investitorii sunt pozitivi în ceea ce privește perspectivele pe termen lung ale Europei, însă, potrivit EY, intervievații consideră că „povara legislativă” sporită reprezintă cea mai mare amenințare la adresa atractivității Europei în următorii trei ani. Europa a fost un pionier în ceea ce privește noile inițiative de reglementare în domenii precum dezvăluirea emisiilor de dioxid de carbon, obligația de diligență în lanțul de aprovizionare, protecția datelor și utilizarea în siguranță a inteligenței artificiale. Investitorii sunt îngrijorați de faptul că extinderea cadrului de reglementare va înăbuși creșterea și agilitatea întreprinderilor europene. Reflectând preocupările legate de criza energetică din ultimii doi ani, „prețurile la energie și problemele de aprovizionare” sunt considerate a doua cea mai mare amenințare la adresa atractivității Europei, iar „instabilitatea politică” în Europa ocupă locul al treilea.

Franța, Marea Britanie și Germania, cele mai constante ține pentru investiții

Franța, Regatul Unit și Germania continuă să atragă cea mai mare parte a ISD și își păstrează primele trei locuri, reprezentând aproximativ jumătate din totalul proiectelor. Proiectele ISD au scăzut cu 5% (1.194 de proiecte) în Franța și cu 12% în Germania (733). Regatul Unit a contrazis această tendință și a devansat Germania pe locul al doilea, cu o creștere de 6% a numărului de proiecte (985).

Pe parcursul anului 2023, întreprinderile din întreaga lume au anunțat 5.694 de proiecte greenfield și de extindere în 44 de țări europene, față de 5.962 în 2022 – o scădere de 4% de la an la an, comparativ cu o creștere de 1% în 2022 și de 5% în 2021. Investițiile sunt acum cu 14% mai mici decât vârful din 2017, iar numărul total de locuri de muncă create în Europa ca urmare a ISD a scăzut cu 7% de la an la an, ajungând la 319.923.

În conformitate cu tendința la nivel european, investițiile în Franța au scăzut cu 5%. În ciuda acestui fapt, numărul de locuri de muncă create în Franța prin investiții străine directe a crescut cu 4%, subliniind beneficiile continue ale reformelor favorabile întreprinderilor și o economie relativ sănătoasă în comparație cu alte țări europene.

Regatul Unit a contrazis tendința negativă a Europei, cu o creștere de 6% a proiectelor de investiții străine directe în 2023. După un an 2022 marcat de incertitudine politică, inflație ridicată și creșterea prețurilor la energie, investitorii au perceput anul trecut o oarecare revenire la stabilitate pe piețele britanice, furnizorii străini de software și IT fiind deosebit de loiali Londrei, care a depășit Parisul pe primul loc în topul regiunilor de investiții nr. 1 din Europa.

Investițiile străine directe în Germania au scăzut cu 12% în 2023, continuând un declin constant de la începutul COVID-19. Investitorii industriali au fost descurajați de mediul recesionist, de prețurile ridicate la energie și de preocupările legate de securitatea aprovizionării cu energie. Birocrația complexă și costurile ridicate ale forței de muncă continuă, de asemenea, să limiteze capacitatea Germaniei de a atrage mai multe întreprinderi străine.

