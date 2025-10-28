Soluții pentru redresarea rapidă a economiei, propuse de un profesor universitar: „Este clar că politicienii nici nu vor reformă”

Autor: Aniela Manolea
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 09:16
Soluții pentru redresarea rapidă a economiei, propuse de un profesor universitar: „Este clar că politicienii nici nu vor reformă”
Soluții pentru redresarea rapidă a economiei, propuse de Cristian Păun FOTO Pixabay

În timp ce economia României stagnează, un profesor universitar de economie propune „două soluții rapide de redresare a situației”. Cristian Păun pledează pentru găsirea unor investitori străini cât mai rapid, alături de o măsură care să reducă deficitul comercial „enorm” al României.

Atragerea de investitori străini este imperativă, susține economistul Cristian Păun marți, 28 octombrie.

„Găsirea de investitori străini (fonduri de investiții, bănci de investiții) care să investească în scalarea unor companii românești, în crearea de companii noi pe resursele pe care le avem pe post de avantaje comparative (agricultură, gaze naturale, resurse minerale etc.). Avem nevoie de minim 10-15 miliarde de euro valoare adăugată/an ca să ieșim cât de cât la liman (nu să ne salvăm). Pe termen lung ar trebui să mergem către 30-40 miliarde euro valoare adăugată / an”, este prima soluție propusă de profesorul universitar de economie Cristian Păun.

O altă metodă de a accelera creșterea economică ar fi reducerea cu câteva procente a deficitului extern al României.

„Rezolvarea deficitului comercial. O simplă reducere a deficitului extern (enorm) cu 2-3% se duce direct în dinamica PIB (adică să crească exporturile mai mult decât importurile cu vreo 2-3 procente, chiar dacă rămânem cu deficit încă o perioadă). Aici ajută și punctul 1 dar ajută și o politică monetară care să abandoneze o perioadă cursul de schimb artificial fix care avantajează importurile și dezavantajează exporturile (eventuala depreciere se va duce în inflație sau va reflecta diferența de inflație din prezent). Deficitul comercial cumulat pe mase plastice, îngrășăminte, produse chimice (din hidrocarburi), energie, mașini și utilaje agricole depășește azi 10% din deficitul comercial al României”, a explicat profesorul de economie.

Cele două propuneri nu au însă sprijinul politic necesar, continuă el.

„Este clar că politicienii nici nu vor modernizare, nici nu vor reformă. Peste tot văicăreli, vaiete, argumente contra, opoziție, mimă și pantonimă de prost gust. Problema mare este că (ambele măsuri, n.r.) depind enorm tot de factorul politic. Adică de aceeași care nu vor să facă reforme. Nu vor să facă nimic, de fapt”, a concluzionat economistul Cristian Păun.

Motivele pentru care Carrefour se retrage din România, în opinia unui cunoscut economist: "Mă mir că au rezistat atât"
Motivele pentru care Carrefour se retrage din România, în opinia unui cunoscut economist: ”Mă mir că au rezistat atât”
Economistul Cristian Păun a comentat recent motivele care stau la baza deciziei Carrefour de a închide magazinele din România. Într-o postare pe Facebook, profesorul explică de ce...
Bugetarii care nu simt criza din România. Șefii din companiile de stat au salarii chiar și de 250.000 de lei pe lună. Lista celor mai mari venituri
Bugetarii care nu simt criza din România. Șefii din companiile de stat au salarii chiar și de 250.000 de lei pe lună. Lista celor mai mari venituri
Criza economică afectează, teoretic, toți cetățenii României, dar sunt și persoane care suportă fără probleme măsurile de austeritate. Șefii din companiile de stat o duc bine,...
