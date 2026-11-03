Deciziile prin care politicienii au sabotat investițiile străine în România: „Brânză bună în burduf de câine”. Lecțiile oferite de Bulgaria și Ungaria

România este „brânză bună în burduf de câine”, remarcă analistul economic Adrian Negrescu, în contextul în care investițiile străine s-au prăbușit în 2026. Între timp, vecinii din regiune precum Bulgaria și Ungaria continuă să evolueze, din acest punct de vedere.

Investițiile străine directe în România au scăzut semnificativ în 2026, potrivit datelor oficiale publicate de Banca Națională a României (BNR). În primele opt luni din 2026, investițiile străine directe au scăzut cu 62,5%, la 2,12 miliarde de euro, de la 5,66 miliarde de euro în aceeași perioadă a anului trecut.

Evoluțiile negative au fost înregistrate într-o perioadă de declin în Europa, în privința investițiilor străine. În 2025, numărul proiectelor anunțate a fost mai mic cu 7% față de 2024. Și totuși, anul trecut, România se remarca printr-o evoluție peste media europeană și chiar regională, în privința numărului de proiecte ce vizau investițiile străine directe și locurile de muncă generate.

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În 2025, România s-a clasat pe locul 11 în Europa și a atras 109 proiecte de investiții străine directe, în creștere cu 16% față de anul anterior, în contrast cu scăderea observată la nivel european. În același timp, numărul locurilor de muncă create a crescut cu 39%, ajungând la 5.710, „ceea ce indică o reluare a investițiilor cu impact în economie”, se arată într-o analiză EY.

Anul trecut, România își consolida poziția în Europa Centrală și de Est. Astfel, țara noastră se situa între Polonia, care conducea prin amploare, cu 285 de proiecte în 2025 (+10%), și Ungaria, care atrăgea un număr mai redus de proiecte (73, respectiv -9%), dar de dimensiuni mai mari și cu un impact semnificativ asupra ocupării forței de muncă.

Din cele 109 proiecte de investiții străine directe anunțate în 2025, sectorul „utilaje și echipamente” a rămas cel mai mare, cu 17 proiecte (16% din total), urmat de „software și servicii IT”, cu 14 proiecte (13%), apoi „transport și logistică”, cu 13 proiecte (12%), respectiv sectoarele „producători și furnizori de transport” și „agroalimentar”, fiecare cu câte 12 proiecte (11%).

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În ansamblu, potrivit analiștilor, acest mix indica un rol în creștere al României atât ca bază de producție, cât și ca platformă pentru operațiuni regionale și pentru integrarea în lanțurile europene de aprovizionare.

Evoluția din 2025 indica în cazul României o consolidare a rolului țării noastre în peisajul investițional european, pe fondul reorganizării economice regionale și al unei orientări crescute către eficiență operațională și integrare în lanțurile de aprovizionare, potrivit analiștilor de la EY.

În urmă cu câteva luni, Bogdan Ion, șef EY România și Moldova, era optimist privind atractivitatea României pentru investiții.

„Menținerea acestui trend va depinde de capacitatea de a asigura predictibilitate, stabilitate politică și coerență în politicile publice, într-un context în care indicatorii din prima parte a anului 2026 arată o creștere a atractivității României, pe baza datelor M&A, în timp ce perspectiva aderării la OCDE ar putea crește și mai mult potențialul atragerii de ISD”, transmitea oficialul EU, una dintre cele mai mari companii de servicii de audit financiar și analiză contabilă, parte a rețelei globale Ernst & Young, membră a grupului „Big Four” al firmelor de audit.

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Declinul abrupt al investițiilor străine, în 2026

„Coerența” la care sperau analiștii nu a existat. Astfel, investițiile directe în România au scăzut cu peste 80% în primul semestru din 2026, față de aceeași perioadă a anului trecut.

„O analiză punctuală a datelor recent publicate arată că investițiile străine directe ale nerezidenților au însumat, în primul semestru al anului 2026, doar 669 de milioane de euro, față de 3,72 miliarde de euro în perioada corespunzătoare din 2025, ceea ce echivalează cu o reducere de aproximativ 82%”, a declarat Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR, într-un editorial publicat de Economedia, la data de 18 august 2026.

În trimestrul al doilea din 2026, „fluxul total al investițiilor nerezidenților a fost negativ, în cuantum de −521 milioane de euro, ceea ce reprezintă cel mai scăzut nivel trimestrial din 2013 și până în prezent”, potrivit oficialului BNR.

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Încrederea investitorilor străini s-a prăbușit, a subliniat Leonardo Badea.

„Deciziile privind repartizarea profitului – cât se distribuie și cât se reinvestește – sunt sensibile la percepția asupra perspectivelor economice și la gradul de predictibilitate a cadrului în care operează companiile. Din această perspectivă, evoluția consemnată în primul semestru transmite un semnal care nu poate fi ignorat. Pentru a inversa această tendință și a consolida credibilitatea în fața partenerilor internaționali, în opinia mea este necesar ca politicile guvernamentale să ofere repere certe, iar o măsură primordială este finalizarea și asumarea timpurie a bugetului pentru anul viitor”, a transmis oficialul BNR.

Potrivit unor alte analize, realizate în ultimele luni, printre motivele invocate pentru scăderea drastică a investițiilor străine s-au numărat: instabilitatea și impredictibilitatea fiscală, costurile mari cu energia și încetinirea economică, dar și exodul profiturilor, adică repatrierea dividendelor.

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România, marele perdant din regiune. Evoluții majore în Ungaria și Bulgaria

Spre comparație cu Bulgaria, potrivit datelor publice ale Băncii Naționale a Bulgariei (BNB) fluxul net de investiții străine directe în primele opt luni ale anului 2026 a ajuns la 3,83 miliarde de euro, comparativ cu doar 1,91 miliarde de euro în aceeași perioadă a anului trecut. Practic, investițiile străine la vecinii din sud s-au dublat într-un an de zile. Principalii investitori au fost din Germania, Luxemburg și Austria. Creșterea a fost impulsionată masiv de reinvestirea profiturilor și de capitalul atras de pe piața europeană. De asemenea, încrederea investitorilor a fost puternic stimulată de adoptarea monedei euro ca monedă oficială.

Ungaria a continuat să atragă investiții masive în sectorul auto - în special în sfera producției de baterii electrice - și software, investiții diverse, în special din țări asiatice precum Coreea de Sud. În plus, noul guvern condus de Peter Magyar a ajuns la un acord istoric cu Comisia Europeană pentru deblocarea a peste 16 miliarde de euro din fondurile UE și aprobarea unui nou plan de redresare și reziliență.

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Analistul economic Adrian Negrescu: „Scăderea investițiilor străine, o consecință directă a acestei harababuri fiscalo-financiare care guvernează România”

Taxele prea mari, lipsa de predictibilitate fiscală și birocrația stufoasă au făcut ca România să fie mult mai puțin atractivă pentru investitori, în special în comparație cu vecini din regiune, Bulgaria și Ungaria. Potrivit analistului economic Adrian Negrescu, potențialul țării noastre este prea puțin fructificat.

„România e o mare necunoscută în momentul de față, pentru majoritatea investitorilor interesați să dezvolte unități greenfield, fabrici, unități de producție, să creeze locuri de muncă în această țară care are o poziție geografică de invidiat, care are toate resursele naturale, dar care stârnește semne de întrebare și îngrijorare din perspectiva fiscală în primul rând și administrativă, în al doilea rând.

Altfel spus, toate deciziile luate în ultimele luni de politicieni, chiar și această discuție privind ridicarea salariului minim la nici șase luni distanță de când a existat o altă creștere, la 1 iulie, îi face pe investitori să se gândească dacă planurile investiționale sunt sau nu fezabile. De asemenea, discuțiile despre creșterea TVA, despre creșterea impozitului pe marile companii, ura promovată în spațiul public împotriva multinaționalelor de anumiți politicieni generează semne de întrebare. În plus, taxarea, fiscalitatea este mai mare decât în țările din regiune, mai ales față de Bulgaria, o țară care a intrat în zona euro și care oferă un cadru fiscal mult mai atractiv și mai stabil decât țara noastră. În aceste condiții, scăderea cu 80% a investițiilor străine directe - o nouă realitate în 2026 - este o consecință directă a acestei harababuri fiscalo-financiare care guvernează, din păcate, perspectiva economică a României”, a declarat Adrian Negrescu, pentru Ziare.com.

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Analistul economic atrage atenția asupra unor politici fiscale neobișnuite, care fac România un stat neatractiv pentru investitori, în ciuda potențialului.

„România e un fel de 'brânză bună în burduf de câine'. Are capacitatea de a genera investiții străine directe foarte ridicate din perspectivă logistică în primul rând - prin apropierea de Ucraina, care va intra în procesul de reconstrucție, apoi prezența Portului Constanța, multe rute de transport, ceea ce face din România un tărâm fezabil pentru investiții, în special greenfield, dar totul ține de politicieni, de ceea ce se va întâmpla din punct de vedere fiscal în 2027.

Vă dau un exemplu: taxa pe zahăr. Se aplică numai băuturilor răcoritoare, nu și dulciurilor. Această taxă a tot crescut în ultimii ani, iar suprataxarea acestei industrii a făcut ca mari jucători internaționali din domeniu să-și pună întrebarea dacă mai e fezabil să continue investițiile în țara noastră, în condițiile în care lipsa de predictibilitate e una cum nu vezi în nicio altă țară din Europa”, a mai precizat Negrescu.

Pentru a crește investițiile străine în România e necesară în primul rând stabilitatea și predictibilitatea fiscală.

„Acum două săptămâni, într-o analiză Frames, am propus un pact fiscal, un moratoriu fiscal pe care clasa politică ar trebui să-l realizeze împreună cu mediul de afaceri, care să vizeze practic o înghețare sau o reducere a taxelor în orizontul următorilor trei-cinci ani, astfel încât toți cei care doresc să realizeze investiții în țara noastră să beneficieze de un cadru fiscal stabil și astfel, să-și poată contura proiectele investiționale, pe baza unor realități economice, nu a unor supoziții, care de cele mai multe ori sunt date peste cap de interese politice și prea puțin de cele economice”, a explicat Adrian Negrescu.

De asemenea, Guvernul trebuie să simplifice birocrația, potrivit analistului.

„Ungaria a intrat semnificativ în atenția investitorilor străini, în contextul învestirii noului guvern, condus de Peter Magyar, după renunțarea unor măsuri cu iz suveranist practicate intens de fostul premier Orban, care a alungat și de acolo investitorii, într-o anumită perioadă de timp. Altfel spus, joaca aceasta de a politica în domenii economice a lovit din plin Ungaria, s-a văzut în scăderea puterii de cumpărare a maghiarilor, în evoluția neconcludentă a economiei ungare.

Dar iată că odată cu asumarea unui cadru fiscal stabil, a unor măsuri concrete menite să sprijine economia maghiară, vedem o creștere a investițiilor străine în această țară. Mai mult, spre deosebire de noi, ungurii au mai deschis niște punți de legătură inclusiv cu investitorii din zona asiatică: cu chinezii, cu sud-coreenii, multe țări din regiune pe care noi le-am scos din start, din perspectivă investițională. Abia în ultimele două săptămâni am încercat să rezolvăm această problemă. Gândiți-vă că un investitor chinez care dorește să deschidă o fabrică în România are o mulțime de piedici administrative, inclusiv de la cea privind viza de business pe care o obține cu mare dificultate pentru a intra în România”, a concluzionat Adrian Negrescu.

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