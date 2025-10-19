Bursa de Valori București, pe minus la capitalizare săptămâna aceasta. Valoarea tranzacțiilor a scăzut semnificativ față de săptămâna anterioară

BVB a avut parte de o săptămână slabă, valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a scăzut cu 65,85% față de săptămâna anterioară. FOTO: Bursa de Valori București

Bursa de Valori București (BVB) a pierdut 3,98 milioane de lei la capitalizare, respectiv 0,87%, în această săptămână, în timp ce valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a scăzut cu 65,85%, în comparație cu săptămâna anterioară.

Potrivit datelor publicate de BVB, capitalizarea bursieră a ajuns la 452,3 miliarde de lei, în perioada 13 - 17 octombrie 2025, în scădere de la 456,3 miliarde de lei, în perioada 6 - 10 octombrie 2025.

Tranzacțiile cu acțiuni au generat un rulaj de 231,79 milioane de lei, mai mic decât cel consemnat în săptămâna anterioară, de 678,66 milioane de lei.

Cea mai bună zi de tranzacționare la BVB a fost joi, 16 octombrie, când s-a înregistrat un rulaj de 68,95 milioane de lei, iar cea mai slabă zi, miercuri, 15 octombrie, cu o valoare a tranzacțiilor de 27,83 milioane de lei.

Indicele principal al Bursei de Valori București - BET - a închis săptămâna la 21.777,39 de puncte.

Acțiunile Băncii Transilvania au fost cele mai lichide titluri pe segmentul principal al BVB, cu tranzacții de peste 59,6 milioane de lei și o scădere a prețului de 0,21%.

În topul tranzacțiilor se mai află titlurile societății OMV Petrom, cu schimburi de 53,81 milioane de lei (-0,23%), și cele ale Hidroelectrica - cu 22,36 milioane de lei (0,58%).

Cele mai importante creșteri ale cotațiilor au fost înregistrate de acțiunile Armătura (49,73%), Comelf (14,81%) și Promateris (11,30%).

La polul opus, scăderi importante au fost consemnate de acțiunile Grupului Industrial Electrocontact, cu un declin de 12,96%, urmate de cele ale Bittnet Systems (-8,36%) și Romcarbon (-7,84%).

