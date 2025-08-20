Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe bate CSAT-ul pe umăr. Neregula este legată de achiziția unei părți a capitalului social al E.ON Energie România

Comisia pentru Examinarea Investiţiilor Străine Directe informează CSAT că nu a avizat achiziţia a 68,18% din capitalul social al E.ON Energie Romania de către compania MVM Energy Private Limited Liability din Ungaria. FOTO eon.ro

Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) informează CSAT că nu a avizat achiziția a 68,18% din capitalul social al E.ON Energie România de către compania MVM Energy Private Limited Liability din Ungaria. Potrivit legislației, avizul emis de CSAT are caracter obligatoriu, iar termenul pentru emiterea acestuia este de 90 de zile de la momentul sesizării.

”Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) informează publicul că operațiunea notificată privind achiziționarea a 68,18% din capitalul social al E.ON Energie România S.A. și 97,92% din capitalul social al E.ON Asist Complet S.A. de către MVM Energy Private Limited Liability Company, prin vehiculul investițional Sonnet România Holding S.A., face obiectul procedurii de cercetare detaliată, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2022”, anunță Secretariatul general al Guvernului, într-un comunicat oficial.

Potrivit SGG, ”investitorul a fost notificat asupra declanșării acestei proceduri la data de 14 februarie 2025, iar, în cadrul analizei, au fost examinate elementele principale ale tranzacției, inclusiv profilul investitorului, implicațiile asupra infrastructurii critice naționale și posibilele consecințe pentru securitatea energetică a României”.

”Ca urmare a concluziilor rezultate din procedura de cercetare detaliată, CEISD a hotărât să înainteze către Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) propunerea de neavizare a operațiunii notificate”, anunță SGG.

”Reiterăm că, potrivit cadrului legal aplicabil, prerogativa decizională finală aparține CSAT. În temeiul art. 9 alin. (12) din OUG nr. 46/2022, avizul emis de CSAT are caracter obligatoriu, iar termenul pentru emiterea acestuia este de 90 de zile de la momentul sesizării”, menționează sursa citată.

Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe transmite că își reafirmă ”angajamentul de a acționa cu profesionalism, imparțialitate și rigoare, în conformitate cu legislația națională și obligațiile internaționale ale statului român, pentru protejarea securității naționale a României”.

Ministerul Energiei a sesizat în ianuarie Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) în legătură cu tranzacția prin care MVM Zrt., companie de stat ungară, intenționează să achiziționeze divizia de furnizare gaze și energie electrică a E.ON Energie România. Astfel, au fost invocate legăturile strânse ale acestei companii cu Rusia, conflictul cu strategiile energetice naționale, dar și alte riscuri.

Totodată, ”tranzacția ridică și probleme de securitate, prin potențialul său de a submina independența energetică a României și de a favoriza influențele externe ostile Uniunii Europene”, a arătat Ministerul Energiei.

”Șantajul energetic trebuie să rămână o amintire tristă a trecutului, iar viitorul trebuie să fie cel al unei independențe energetice reale, nu cea pe care o invocă cei care, de fapt, ne aruncă înapoi în brațele Moscovei”, a declarat ministrul Sebastian Burduja. Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, preciza că legăturile dintre această companie și Federația Rusă sunt evidente, din date deschise.

