Se inaugurează o importantă fabrică de baterii și echipamente electrice în Oradea, în urma unei investiții de 125 de milioane de euro. Câte locuri de muncă ar urma să creeze

Autor: Luca Dinulescu
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 15:37
154 citiri
Se inaugurează o importantă fabrică de baterii și echipamente electrice în Oradea, în urma unei investiții de 125 de milioane de euro.

Fabrica de baterii și echipamente electrice de exterior din Oradea a companiei Stihl va fi inaugurată pe 15 octombrie după o investiție anunțată de 125 de milioane de euro.

„Această unitate de producție ultramodernă reprezintă un pilon esențial în strategia globală a STIHL pentru segmentul de produse pe baterii și marchează un pas decisiv în transformarea portofoliului companiei către soluții inovatoare”, precizează reprezentanții Andreas STIHL Power Tools România, conform ebihoreanul.

Conform aceleiași surse, la inaugurare vor fi prezenți „membri ai familiei Stihl, membri ai conducerii executive, precum și oficiali locali și naționali”.

Fabrica Stihl a fost ridicată în Parcul Industrial I din Oradea, pe un teren de 14,5 hectare, în apropierea fabricii Plexus, reprezentând una dintre cele mai mari investiții din oraș.

Anunțul privind sosirea companiei Stihl în Oradea a fost făcut în iunie 2022 de primarul Florin Birta, care preciza atunci că este „cea mai mare investiţie făcută în parcurile industriale orădene de la înfiinţarea lor şi până în prezent”.

Conform proiectului, în fabrică se vor produce unelte electrice portabile pe baterii, cum ar fi mașini de tuns gard viu, suflante, mașini de tuns, tăietoare de grădină, tocătoare, roboți de tuns iarbă și mașini pentru același scop. De asemenea, se vor produce pachete de baterii și alte piese și subansamble de mase plastice.

Andreas STIHL Power Tools România intenționează să ajungă la circa 700 de angajați până în 2028.

