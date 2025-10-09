Cum a ajuns aurul la prețul incredibil de 4000 de dolari pe uncie și până unde poate crește. „E un cumul de factori, așa-numita furtună perfectă”

Prețul de 4000 de dolari pe uncie pentru aur este cel mai mare din istorie și arată cât de mică e încrederea investitorilor în alte active. FOTO / Pexels

Cotațiile aurului au depășit 4000 de dolari pe uncie pentru prima dată în istorie, această premieră fiind un lucru important de subliniat având în vedere implicațiile pe care le generează, cea mai importantă dintre acestea fiind faptul că incertitudinile globale sunt atât de mari încât investitorii, pur și simplu, nu văd alt refugiu mai sigur în momentul de față.

În context, trebuie spus că în primul trimestru din 2025 aurul a înregistrat cea mai mare creștere de preț de după 1971 și până în prezent, politica tarifară a lui Trump, achizițiile băncilor centrale, apariția ETF-urilor și intrarea fondurilor de pensii pe piața investițiilor în aur fiind principalele motive care au condus la creșterea cotațiilor pentru metalul prețios, dar nu singurele.

Situația geopolitică și bula speculativă AI contribuie la creșterea prețului aurului, dar nu sunt singurii factori

Comentând această situație pentru Ziare.com, consultantul de business Florin Leucă a explicat că este un cumul de factori și așa-numita „furtună perfectă”, pentru că aurul este văzut ca fiind cel mai sigur în perioade de incertitudine.

„Avem pe de o parte riscurile geopolitice, de la războaie, inclusiv războiul din Ucraina și potențialul ca SUA și China să se ciocnească cu privire la Taiwan. Apoi avem partea de inflație, a rămas ridicată atât la noi, cât și pe glob, dar este și faptul că băncile centrale cumpără aur ca să-și consolideze rezervele, dar și că dolarul a mai scăzut prin raportare la alte valute. Și aceștia sunt de asemenea factori care cresc prețul aurului”, a explicat acesta.

Ads

Totodată, specialistul mai arată că, pe lângă acești factori, războiul tarifelor vamale pe care l-a purtat Trump, alături de problemele pe lanțul de distribuție, au făcut de asemenea investitorii să-și diversifice portofoliul cu o mare parte din capital care merge către aur, din moment ce acesta este văzut ca fiind cel mai sigur activ care poate aduce stabilitate în portofoliul investitorilor.

Cât privește influențele macro-economice, cu referire strictă la lanțul de distribuție dintre America, Europa și Asia, Florin Leucă arată că mulți au pivotat către India și Vietnam în contextul acestor incertitudini.

„Avem exemplul celebru cu Apple, care acum face telefoanele în India, dar mai există și un risc foarte mare legat de Taiwan, pentru că toate cipurile folosite astăzi în procesoarele performante pe care le folosește industria de inteligență artificială se produc acolo. Acolo e o vulnerabilitate majoră, pentru că nimeni astăzi, nici măcar americanii, nu au capacitate de producție, e o combinație între know-how, oameni calificați, drepturi de proprietate intelectuală, brevete ș.a.m.d., iar astăzi dacă s-ar întâmpla ceva cu Taiwanul, ar izbucni o criză mondială”, explică consultantul de business.

Ads

Acesta concluzionează aspectul privind piețele asiatice arătând că acestea au piețe mari de desfacere, dar și de producție, pentru că acolo munca obișnuia să fie ieftină, dar acum e un semn mare de întrebare cu privire la acele piețe, mai ales cu privire la China, ceea ce i-a făcut pe investitori să se retragă și să meargă către aur.

Oportunitatea investițiilor în aur și nivelul până la care ar putea crește prețul acestuia

În același timp, Florin Leucă mai arată însă și faptul că președintele JP Morgan, Jamie Dimon, consideră că mai este un risc foarte mare în perioada actuală și anume că ne aflăm într-o bulă speculativă a acțiunilor companiilor care investesc în AI, acțiuni care astăzi sunt supraevaluate, motiv pentru care acesta consideră că în următoarele 6-12 luni va interveni o corecție pe piață, ceea ce va face ca investitorii să se ducă și mai mult către aur.

Pe de altă parte, însă, arată consultantul de business, este însă și o chestiune de cerere și ofertă, pentru că aurul se minează greu, se produce cu multe costuri, iar costul producției aurului e tot mai mare, deci oferta aurului e și ea limitată.

Ads

Cât despre nivelul la care a crescut prețul aurului, acesta explică faptul că a pornit de la 35 de dolari în 1969 pentru a ajunge acum la 4000 de dolari.

Totodată, specialistul explică faptul că creșteri masive au fost pe durata crizelor, cum ar fi anul 2020, când a fost panica legată de Covid și au existat oscilații masive, atunci spike-ul (vârful, n.r.) fiind undeva la 30% și de atunci tot existând perioade de creștere masivă.

„Dacă ne uităm la ultimul an, a crescut cu aproape 50%, ceea ce e foarte mult. Nu cred că există o limită maximă până la care poate crește prețul, o să crească într-un ritm, aș zice, între 20 și 50% pe an, dacă nu se stabilizează economia globală. Dacă nu se renunță la războiul tarifelor și dacă nu se renunță la câte un conflict, cred că o să crească în continuare, mult mai mult decât orice alte active”, continuă Florin Leucă.

Oportunitatea investițiilor în aur și proporția acestuia în portofoliul investițional

Cât despre oportunitatea investițiilor în aur în acest moment, consultantul de business explică faptul că cumpărarea aurului face parte din politica pe care orice investitor ar trebui s-o aibă, practic, o politică de prudență.

Ads

Astfel, acesta adaugă faptul că aurul funcționează ca un element de stabilitate și atunci când îți diversifici portofoliul, dacă ai investit și în aur îți va da pe termen lung o siguranță, chiar dacă alte acțiuni sunt volatile.

„Chiar dacă alte investiții pe care le ai ar putea oscila foarte mult, aurul ar putea reprezenta acel element de stabilitate care să atenueze din impactul volatilității piețelor”, adaugă acesta.

Cât despre ideea de a investi exclusiv în aur, Florin Leucă mai spune faptul că niciodată nu e bine să-ți pui toți banii în același coș, dar există în acest moment perspectivă de creștere în ce privește aurul și mai ales perspectiva de stabilitate pe care o poate aduce în întreg portofoliul, prin urmare pentru investitori este cu atât mai atractiv.

Pe de altă parte, platforme de specialitate precum Gold Bars, propun mai multe abordări etapizate privind proporția deținerilor de aur, după cum urmează:

1. Abordarea de alocare 5-10%:

Ads

Dacă ești un investitor încrezător în creșterea economică a țării, dar vrei o asigurare împotriva evenimentelor neprevăzute care pot provoca o scădere, poți aloca între 5 și 10% din portofoliul tău pentru investiții în aur și titluri legate de aur.

2. Abordarea de alocare 15-25%:

Dacă crezi că creșterea ratelor inflației ar putea duce la pierderi sau chiar la colapsul sistemului financiar, atunci alocarea a aproximativ 15-25% din portofoliul tău pentru aur și titluri legate de aur te poate ajuta să amortizezi lovitura.

3. Abordarea de alocare 30-50%:

Dacă crezi că economia se îndreaptă spre o direcție negativă, iar creșterea ratelor inflației, creșterea datoriilor guvernamentale și deprecierea leului vor duce în cele din urmă la haos financiar, ai putea fi tentat să aloci până la jumătate din portofoliul tău pentru aur și titluri legate de aur.

Ads