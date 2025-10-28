Prețul colosal al aurului a început să scadă. Cotația acestuia a căzut sub 4.000 de dolari pentru o uncie

Preţul aurului a coborât sub pragul de 4.000 de dolari uncia, prelungind pierderile înregistrate după cea mai puternică corecţie din ultimul deceniu, pe fondul progreselor în negocierile comerciale dintre SUA şi China.

Aurul spot a scăzut cu până la 3,2%, ajungând sub 3.990 dolari uncia, după ce, săptămâna trecută, toată creşterea spectaculoasă a metalului preţios s-a oprit brusc, în contextul îngrijorărilor că aprecierea record fusese prea rapidă şi prea amplă, scrie Bloomberg, conform Ziarul Financiar.

Un acord comercial între cele două mari economii ale lumii ar putea reduce riscurile economice şi tensiunile geopolitice care au sprijinit anterior creşterea aurului.

Creşterea puternică care a propulsat aurul la un record de peste 4.380 dolari uncia luni, săptămâna trecută, s-a inversat rapid, pe fondul semnalelor că piaţa era supraevaluată.

„Aurul traversează o corecţie mult aşteptată, determinată în prezent de vestea pozitivă privind negocierile comerciale. „Este posibil să fi văzut deja vârful pentru acest an, iar o corecţie mai amplă ar putea dura mai mult timp pentru a fi recuperată, deoarece traderii devin mai prudenţi, în timp ce piaţa bursieră continuă să crească”, a declarat Ole Hansen, head of commodities strategy la Saxo Bank.

Ziare.com a scris anterior că prețul de peste 4000 de dolari pe uncie este unul istoric, practic nemaiîntâlnit din anii 1970, când aurul a început să fie tranzacționat.

