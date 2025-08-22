Taxarea suplimentară a tranzacțiilor bursiere, explicată de inițiatoarea proiectului de lege. Riscuri și avantaje

Conform proiectului de lege publicat de Ministerul Finanțelor în data de 14 august, nivelul taxării ar urma să crească de la 1 la 2% pentru dețineri mai mari de 365 de zile și de la 3 la 4% pentru dețineri sub 365 de zile, inclusiv derivate. FOTO Hepta

Vestea taxării suplimentare a tranzacțiilor bursiere se află în discuție publică deja de mai bine de o lună, numeroase voci atrăgând atenția că o eventuală creștere a nivelului taxării pe deținerile investitorilor ar putea determina o retragere a acestora și, pe cale de consecință, o diminuare a pieței de capital.

Concret, conform proiectului de lege publicat de Ministerul Finanțelor în data de 14 august, nivelul taxării ar urma să crească de la 1 la 2% pentru dețineri mai mari de 365 de zile și de la 3 la 4% pentru dețineri sub 365 de zile, inclusiv derivate.

Așa cum au declarat mai multe persoane cu care Ziare.com a stat de vorbă, această creștere, la care se adaugă oricum impozitul pe dividende de 16%, nu este de natură să liniștească investitorii, deși este o formulă de compromis față de nivelul de 10% al taxării care se vehiculase anterior.

Având în vedere această situație, Ziare.com a avut ocazia să discute chiar cu inițiatoarea vechiului nivel de taxare de 1 și 3% al deținerilor, Președinta Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital din Senat și conferențiar universitar ASE, Gabriela Horga, care este implicată și în prezent în proiectul de lege actual care ar urma să crească nivelul taxării.

„Modificarea nu este de natură să descurajeze investițiile”

Astfel, aceasta a explicat faptul că proiectul de lege vine cu mai multe reforme și măsuri utile în mai multe zone de eficientizare a colectării, făcând, practic, parte din pachetul 2 de măsuri fiscale, unde va exista și o altă serie de măsuri referitoare la reforma companiilor de stat, măsuri de care, spune Gabriela Horga, este nevoie.

„Într-adevăr, este prevăzută și această modificare de taxare pe piața de capital. Nu este o modificare de natură să descurajeze investițiile pe piața de capital, pentru că noi avem o fiscalitate prietenoasă pe piața de capital astăzi, este un proiect pe care chiar eu l-am inițiat, să taxăm cu 1% investițiile pe termen lung și cu 3% pe termen scurt și atunci acest regim a încurajat dezvoltarea pieței de capital românești”, explică Președinta Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital din Senat.

Pe de altă parte însă, aceasta dă asigurări că reținerea la sursă se va păstra, arătând totodată că actualul regim fiscal a făcut ca piața de capital să se dezvolte.

Practic, spune Gabriela Horga, piața a crescut de la în jur de 400.000 de investitori în decembrie 2022 la aproape 900.000 de investitori în martie 2025 în fonduri deschise de investiții, iar pe bursă la 250.000 de investitori în martie 2025, de la 132.000 de investitori.

„Deci, practic, am văzut o bază mai largă de impozitare, pe de o parte, dar prezența investitorilor pe piața de capital, pe bursă și pe piața fondurilor de investiții înseamnă o dezvoltare a pieței”, adaugă aceasta.

„Procentele propuse, competitive în raport cu piețe mai dezvoltate”

În același timp însă, ea mai spune că nu doar fiscalitatea este un factor care contribuie la această dezvoltare, ci și listările, IPO-urile, listarea Hidroelectrica, fiind vorba de mai mulți factori.

Dar, într-adevăr, admite Gabriela Horga, atunci când și pachetul fiscal aferent câștigurilor încurajează, se dezvoltă și brokerii locali, se dezvoltă, practic, întregul ecosistem.

Prin urmare, continuă aceasta, este foarte important să se încurajeze piața de capital în continuare, chiar și procentele propuse fiind competitive în raport cu alte piețe mai dezvoltate.

„Piața de capital este o piață specială, în sensul în care îți permite să investești pe orice piață, oriunde în lume, banii se pot mișca imediat și pot fi investiți oriunde, de aceea este important ca fiscalitatea să fie competitivă între țările din regiune și pe platformele pe care investim”, spune Gabriela Horga.

Din acest punct de vedere, de altfel, după cum arăta un articol Economedia de anul trecut, chiar și nivelul vehiculat de 10% este mic în comparație cu alte piețe de capital din Europa, deși este adevărat că variabilele care trebuie luate în considerare pentru o comparație exactă sunt multe, piața românească de capital neavând nici vechimea și nici dimensiunea unora dintre exemplele menționate.

O creștere bruscă a fiscalității poate determina exituri din piață

Cât privește proiectul actual de lege, Gabriela Horga mai spune că este foarte important să încurajăm piața locală în primul rând pentru că este un accelerator de educație financiară, dar subliniază în același timp și faptul că proiectul de creștere a taxării vine într-un moment în care bugetul este în impas.

„Suntem într-un moment în care într-adevăr trebuie să avem și niște măsuri care să ne scoată din impasul bugetar în care ne aflăm. Încercăm cât mai mult să protejăm măsurile importante pentru economie și pentru investiții, dar pe de altă parte trebuie să avem și niște măsuri care să nu afecteze aceste sectoare, dar care să asigure și un echilibru în aplicarea măsurilor care fac parte din aceste pachete”, explică Gabriela Horga.

În același timp însă, aceasta scoate în evidență și partea de transparență decizională în care se află proiectul, specificând faptul că, deși este vorba despre o creștere a nivelului de taxare, se așteaptă și propuneri, urmând ca abia apoi să se ajungă la o formă finală.

„Eu susțin regimul fiscal pe care l-am și inițiat, dar pot înțelege că este un moment în care se fac ajustări fiscale. Important este să păstrăm filozofia pe care am avut-o, adică să fie un regim fiscal competitiv, care să încurajeze piața locală, brokerii locali, investitorii de retail locali”, adaugă Președinta Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital din Senat.

Pe de altă parte, Gabriela Horga este conștientă de faptul că o creștere bruscă a fiscalității poate determina exituri de pe piață și de aceea aceste măsuri trebuie luate cu grijă.

Nu în ultimul rând, aceasta a menționat și faptul că Partidul Național Liberal nu este, totuși, singur la guvernare, astfel că pe acest subiect „trebuie să se găsească o soluție de compromis”.

