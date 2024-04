Osanale închinate arhiepiscopului Iochim Băcăuanul de un grup de copii. ”Să stea printre romașcani/ Măcar o sută de ani”

O înregistrare făcută la aniversarea lui Ioachim Băcăuanul, arhiepiscop al Romanului și Bacăului, a fost postată pe Facebook.

În imagini se observă un grup de copii care cântă o melodie special compusă pentru această ocazie. În capul mesei îmbelșugate, pe care tronează un tort imens, stă Ioachim Băcăuanul alături de mitorpolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei.

IPS Teofan îl bate pe sărbătorit pe spate în momentul în care copiii rostesc versurile: ”Domnul să-i dea sănătate/ În această demnitate/ Să stea printre romașcani/ Măcar o sută de ani”.

Imaginile au stârnit indignare printre comentatori, unii solicitând intervenția Protecției Copilului.

După o investigație Recorder, DNA a început o anchetă pe numele lui Ioachim Băcăuanul.

Pentru Recorder, preotul Petrică Leacșu a filmat cu camera ascunsă și a dovedit cum o donație de 25 de mii de euro te face preot paroh salarizat. Dacă la început protopopul de la Onești părea de neînduplecat, acesta afirmând că promovează absolvenții tineri de Teologie și că oricum nu sunt parohii libere, când a auzit de bani și-a schimbat opinia.

În urma discuțiilor purtate de protopopul Bârgăoanu cu arhiepiscopul Ioachim Băcăuanul, ierarhul este de acord să-l reîntâlnească pe preotul Petrică Leacșu. Potrivit investigației și înregistrărilor, protopopul Ioan Bârgăoanu s-ar fi ales cu 5 mii de euro iar IPS Ioachim Băcăuanul cu o ”donație” mascată de 20 de mii de euro.

”Direcția Națională Anticorupție a anunțat, astăzi, că Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a fost pus sub urmărire penală pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență. Acuzațiile procurorilor vizează faptele prezentate în investigația publicată recent de Recorder „Corupție în numele Domnului”, în care ÎPS Teodosie și unul dintre consilierii săi (la rândul său urmărit penal) îi promit unui presupus om de afaceri un comision de 20% dintr-o finanțare de 800.000 de lei pe care afaceristul urma s-o obțină de la buget prin influență politică. În comunicatul emis de DNA se arată că, pe lângă statutul de arhiepiscop, suspectul Teodosie Petrescu are și calitatea de funcționar public în sensul legii penale”, afirmă jurnalistul Alex Nedea.

IPS Ioachim a fost ridiculizat de purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu, care l-a taxat pentru interpretarea ridicolă a unei colinde: „Impostura, agresivă sau siropoasă, e asigurată abundent de incultura bățoasă și sfătoasă. Chiar fals melodioasă./Pruncul este ucis în mod simbolic de câte ori Îl agresăm cu minciuna falsei credințe și a falsei reprezentări despre El, fondate nu pe cunoaștere (care este o datorie pentru orice om credincios), ci pe ignoranță saturată de kitsch și dulcegărie”.

Același arhiepscop a fost criticat dur de teologul Radu Preda și de filologul Adrian Papahaghi pentru o altă „creație” de-a sa, o urare de Anul Nou, care a stârnit controverse: „Peste el au trecut goții, avarii și ostrogoții, hunii cu-Attila șacalul, care ne-au furat Ardealul. Au mai trecut și vandalii, apoi turcii și tătarii. Însă poporul român, de milenii e stăpân”, spunea în urarea sa arhiepiscopul Băcăuanul.

