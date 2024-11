Decesul neașteptat al fostului internațional român Michael Klein, care a încetat din viață în urma unui atac de cord în 1993, în Germania, după un antrenament al echipei Bayer Uerdingen, a fost comentat de Ioan Andone (64 de ani).

Invitat în cadrul podcastului iAM Ștucan, Ioan Andone a lăsat de înțeles că în cazul lui Klein a fost vorba despre o greșeală medicală, care ar fi putut avea legătură inclusiv cu o firmă de asigurări.

”Ghinionul, spun eu. Da, doctorii acolo, nu ai voie. Acolo a fost greșeală medicală! Adică el avea viroză și a dus-o pe picioare. Face vizită medicală, era răcit din... Noi, în iarna aia, dacă nu am jucat la tenis cu piciorul și după aia mergeam la saună și după aia la o bere în vestiar la Corvinul...

Noi ne adunam toți la Corvinul de pe unde eram, iarna. Și în fiecare zi o oră - două de tenis cu piciorul. Beai un vin fiert. L-o fi luat o răceală. Și după aia, la începutul anului, ei au început mai devreme pregătirea, eu mai târziu în Olanda, 8-9 (n.r. ianuarie). El în 3-4 (n.r. ianuarie) a plecat în Germania, deja era răcit.

Face vizita medicală... cum, mă, îi faci vizită medicală și nu găsești? Stop 3 zile, ia niște pastile, ia un antibiotic. Îl duci în Portugalia, la cald, la 20 de grade, de la -5 în Germania, el duce viroza pe picioare și după aia îl aduci înapoi în Germania. Și după vreo 5 kilometri de alergare, intri în sală și faci abdomene și... te duci”, a precizat Andone.

”Embolie, nu știu ce... cum, mă, cu vizită medicală?! El a dus-o pe picioare, el vrea să prelungească, știu că vorbim: 'Bă, mai prelungesc (n.r. cariera) pentru fiică-mea, prelungesc doi ani...', vorbeam când stăteam la o bere, când jucam tenis cu piciorul. Cum se întâmplă lucrul ăsta în Germania?!

Să afli în timp că doctorul de la asigurări e doctorul echipei... A fost lucrătură, ca să nu le dea bani Adrianei și lui Dominique, fiica lui. Ăia în Germania... după ani, după 15 ani, ”e același doctor”. Adriana a luat 1.500 de mărci, până a crescut Dominique. Hai, mă, nu e voie așa ceva! Și acolo mârlănii, ce crezi?

Deci da, așa s-a întâmplat cu Misha. Îți dai seama ce șoc. Eu eram în Cipru când am auzit. Am crezut că nu e adevărat. Asta e... Îți amintești așa, pot să spun că a fost cel mai bun prieten al meu. Păi, noi am stat împreună în cameră peste tot, la națională, la Corvinul, când a venit la Dinamo...”, a mai spus Ioan Andone.

