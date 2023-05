Ioan Andone a dat lovitura în afaceri. Cu ce se ocupă “Fălcosul” după ce a ieșit din fotbal

Ioan Andone (63 de ani) mai urmărește meciurile de fotbal doar în calitate de împătimit al fenomenului.

După ce a renunțat la antrenorat (Dinamo fiind ultima echipă pregătită, în 2017) și a experimentat funcții de conducere administrative la FC Voluntari, Ioan Andone își dedică timpul afacerilor și călătoriilor în Spania.

“Eu am aproape cinci ani de când nu mai antrenez, deja m-am obișnuit. Sunt înnebunit să văd meciuri, dar meciuri bune, chiar și de la noi din campionat. Dar e altceva, nu mai sufăr, nu mai mă consum.

Nici conducător nu mai mă duc, te consumi și colo. Pentru ce? Dacă te duci la un club care trage la campionat, la cupele europene, e altceva...’, a spus Ioan Andone la Un Podcast cu Geanina Iacob.

Cel poreclit “Fălcosul” a dezvăluit că, la fel ca Dumitru Dragomir sau Mircea Lucescu, investește în imobiliare, mai precis în construcția de blocuri. El a făcut două blocuri la Otopeni și urmează să ridice un altul în Olimp.

“Sunt mai liniștit. Am afaceri, construiesc, cu fiul meu și cu doi parteneri, am făcut două blocuri în Otopeni, vreau să fac un bloc în Olimp, am un teren acolo.

Mai mă duc în Spania că am o casă în Marbella. Am ce să fac și cred că am muncit destul”, a mai afirmat Andone.