De ce respinge Ioan Aurel Pop candidatura la alegerile prezidențiale. ”Am fost tentat să intru în politică”

Ioan Aurel Pop, unul dintre intelectualii de vârf ai României, a fost invitat de-a lungul timpului de mai multe partide, fie să se alăture unui proiect politic, în calitate de membru, fie să candideze ca independent, inclusiv pentru alegerile prezidențiale din 2024. Formațiunile din țara noastră sunt în criză de lideri, așa că sunt nevoite să se orienteze către figuri publice cât mai credibile, din afara sferei politice.

În ultimii ani, despre încercarea de cooptare a istoricului Ioan Aurel Pop a vorbit cel mai mult George Simion, liderul AUR. Profesorul universitar a lămurit în cadrul unui interviu acordat Ziare.com de ce nu-și dorește să intre în cursa electorală și nici măcar să semneze vreo adeziune de membru.

Ioan Aurel Pop: „Am fost tentat să intru în politică după Revoluție, în 1990”

Președintele Academiei își dorește să continue activitatea administrativă și de cercetare. La un moment dat a fost tentat să intre în politică, dar a renunțat la idee.

„Din punctul meu de vedere sunt două impedimente. Primul, eu consider funcția de președinte al Academiei Române cea mai importantă pe care am putut-o eu dobândi, pentru că eu m-am afirmat toată viața pe calea erudiției, pe cale profesională. Funcția de președinte al României e o funcție politică și nu m-a interesat viața politică, în general. Am fost tentat la 35 de ani, după Revoluție, atâția aveam în ‘90. Dacă nu am intrat atunci, nu mă interesează nici acum.

În al doilea rând, au trecut anii, am și eu o vârstă. Am fost rectorul celei mai mari universități din țară, timp de opt ani, cât permite legea. Niciodată nu m-am gândit să fentez legea, am avut două mandate. Dacă cu ajutorul lui Dumnezeu voi fi președinte Academiei tot două mandate, cât permite legea, este apogeul carierei mele. Mai mult nici nu trebuie și nici nu se poate”, a declarat Ioan Aurel Pop, pentru Ziare.com.

Ioan Aurel Pop, „legat” de Cluj și București

Reputatul academician este originar din Cluj. El își împarte activitatea între zona de origine și Capitală, implicat fiind în diverse proiecte.

„Împart lucrurile. Trei zile lucrătoare stau în București, două zile lucrătoare plus sfârșitul de săptămână, la Cluj. Într-una din zilele în care stau la Cluj îmi țin și cursul. În celelalte două zile sunt la filiala Cluj a Academiei Române, iar trei zile le petrec în principal în clădirea din Calea Victoriei, dar umblu și-n alte părți, ca să văd ce se mai întâmplă.

Academia Română are în administrare și Spitalul Elias, și Centrul de Diagnostic și Tratament de pe Strada Washington, care e cunoscut de bucureșteni sub numele de ‘Policlinica 10’, deci treptat, am început să mă pricep și la chestiuni medicale, că n-am ce face”, a dezvăluit istoricul cu zeci de cărți publicate.

Ioan Aurel Pop: „Mai mult nu-mi trebuie. M-a onorat țara și poporul meu mai mult decât speram eu vreodată”

Nicio funcție nu-i poate oferi profesorului Pop o satisfacție mai mare decât cea de președinte al Academiei Române.

„Este o apăsare pe umerii mei Academia Română, care este o instituție ce trebuie să se bucure de cel mai mare respect. Este făcută pe vremea lui Alexandru Ioan Cuza, acum 158 de ani. Pentru mine, a fi președintele Academiei Române este un lucru extraordinar. Gândiți-vă că primul președinte al Academiei a fost Ion Heliade Rădulescu. Pe urmă, câți au trecut, de la Nicolae Iorga până la Nicolae Titulescu prin Academia Română, e un lucru extraordinar și mulțumesc destinului că am ajuns să fac treaba asta.

Mai mult nu-mi trebuie. M-a onorat țara și poporul meu mai mult decât speram eu vreodată. Nu am acceptat decât funcții în care am ales pe criterii profesionale. Pentru meritul meu ca istoric, ca savant, le las altora”, a mai transmis Ioan Aurel Pop.

Biografia lui Ioan Aurel Pop, pe scurt

În anul 2001 a fost ales Ioan Aurel Pop membru corespondent al Academiei Române. Avea doar 46 de ani și era cel mai tânăr membru al acestui for. Apoi, în 2010, a fost ales membru titular al Academiei Române. Opt ani mai târziu a fost ales președinte al Academiei Române. În aprilie 2022, istoricul a fost reales în funcție, pentru un nou mandat de patru ani, cu o majoritate covârșitoare: 142 din 157 de voturi exprimate secret.

Funcția de rector la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca a îndeplinit-o în mandatele din 2012-2016, respectiv 2016-2020.

Peste 500 de studii și articole, respectiv 70 de cărți a publicat Ioan Aurel Pop de-a lungul timpului. Printre cele mai populare lucrări ale profesorului se numără:

Marea istorie ilustrată a României și a Republicii Moldova;

Scurtă istorie a românilor;

De la romani la români. Pledoarie pentru latinitate;

Istoria Transilvaniei;

Istoria României moderne.