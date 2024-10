Președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop: „Moldova a avut o istorie diferită de cea a României pentru că așa au vrut rușii” INTERVIU

Referendumul „pro-UE" din Republica Moldova, organizat duminică, 20 octombrie, a înregistrat un succes la limită. Peste 13.000 de „DA" au făcut diferența, ceea ce înseamnă 50,46% în favoarea orientării micului stat către Vest, în detrimentul Estului. Este un rezultat important, având în vedere lunga influență a Rusiei în fosta Basarabie, impusă.

Despre referendumul din Republica Moldova, istoria teritoriului de peste Prut, respectiv agresiunile Rusiei din Basarabia, dar și despre perspectivele vecinilor, Ziare.com a discutat cu Ioan-Aurel-Pop - președintele Academiei Române, istoric, autor a numeroase volume, inclusiv a cărții „Marea istorie ilustrată a României și a Republicii Moldova” - în cadrul unui interviu exclusiv.

Ioan-Aurel Pop, despre referendumul „pro-UE” din Republica Moldova: „E un câștig foarte mare”

Ziare.com (Andi Miron) - Cum interpretați rezultatul referendumului „pro-UE” din Republica Moldova?

Ioan-Aurel Pop (președintele Academiei Române) - E foarte bine. Referendumul a ieșit în favoarea apartenenței politice a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, ceea ce până la urmă, e un câștig foarte mare, ținând seama că democrația se bazează pe jumătate și-un pic, pentru a impune un anumit punct de vedere. Democrația a funcționat bine atâta timp cât minoritatea s-a supus majorității. În minoritate, deciziile se iau numai în comunism. Într-un regim democratic, niciodată toți oamenii nu vor fi de acord cu toate ideile. Dar în cazul Republicii Moldova, să vedem Constituția modificată și direcția europeană să fie cât mai clară.

Vreau să vedem care va fi și rezultatul la președinție, pentru că forțele răului, care vor să împingă Moldova spre Răsărit, acționează în rândul cetățenilor, oamenii de la țară sunt dezorientați, se gândesc probabil la Putin și la gazul care venea ieftin de la Moscova. Merg des în Basarabia și din '90 tot aud cum este demonizat ”jandarmul român”. Perioada de apartenență a Basarabiei la România este prezentată în unele cercuri ca o nenorocire, deși a fost o binecuvântare. Din păcate, cei care știu istorie și ar putea influența, nu sunt suficient de puternici, destul de sprijiniți, inclusiv de România, pentru a îndrepta acest curent de gândire, care și-a făcut loc în rândul opiniei publice prin lucrături de genul celor pe care Rusia le-a derulat, încă de când era imperiu asumat, formal.

Strategiile prin care Rusia a încercat dezbinarea societății, în Moldova, respectiv în Basarabia

Ziare.com - Care sunt principalele episoade din istorie, prin care Rusia și-a impus agresiv influența? Cum a încercat să dezbine populația din Moldova, respectiv Basarabia?

Ioan-Aurel Pop - Din păcate, a reușit în mare măsură să o dezbine, societatea din Basarabia, pentru că din 1812, cu două excepții - întreruperea interbelică (1918-1939) și apoi proclamarea Republicii Moldova (1991) - Rusia a stăpânit mai bine de 100 de ani Basarabia, rupând Moldova în două. Ca istoric, vreau să vă spun un lucru: când Rusiei i-a mers bine, nouă ne-a mers rău. În general, nouă, românilor. Când Rusiei i-a mers rău - când marile puteri ale Europei s-au coalizat contra ei, ca să o împiedice să câștige teren - nouă ne-a mers bine. Chiar dacă sunt voci care spun că rușii ne-au adus regulamente organice, independența, acestea sunt interpretări de tip imperial, pe care, din păcate, institutele de propagandă de la Moscova, de la Sankt Petersburg, le continuă cu mijloace ascunse, nedemocratice, plătindu-i pe oameni, influențându-i cum să voteze și promițându-le marea cu sarea…

Omul simplu, din raioanele situate mai ales în nord și est, cuprind în special populație din zona rurală, care nu are neapărat dor de călătorie. Vorbim despre populație matură și bătrână. Tinerii au plecat în România, în Occident și din păcate, alții spre răsărit, la Moscova, lucrează acolo, pentru că le este la îndemână limba rusă, învățată la școală sau din familie. Cei plecați în Occident au cam văzut cum e cu democrația și au vrut să vadă Moldova apropiată de Occident.

În plus, dacă Moldova s-ar apropia de Occident prin intrarea în UE, atunci și apropierea de România - care acum nu se poate face printr-un act de unire, așa cum s-a făcut în 1918 - prin instituții, lipsa graniței sau a unui control simplu, s-ar putea realiza mult mai bine. Granița peste Prut este o făcătură. Nu ar trebui să fie nicio graniță, nici politică, nici lingvistică. Și occidentalii au început să înțeleagă acest lucru, dar în această direcție, ar trebui să muncim și noi mai mult, noi am vrea ca populația Moldovei să fie gata-învățată și să vină către țara-mamă. Acea populație trebuie să se convingă de faptul că țara-mamă o dorește (...).

Să nu ne mai uităm la Moscova, pentru că ne-a adus nouă numai rău. Să ne gândim doar la sec. XIX: toate războaiele ruso-turce și chiar cele austro-turce s-au purtat pe teritoriul țărilor române. Au murit oameni degeaba. Au mers în satele românești, au mâncat mâncare românească, au băut băutură românească, militarii ruși, într-o veselie. Au văzut cât de bine e la Dunăre și la Carpați și au pus ochii pe noi și, treptat, au reușit să smulgă din țările românești. Ei au vrut să le ia pe toate. „Principatele dunărene”, așa cum le numesc ei. Pe urmă, s-au mulțumit cu Basarabia, pe care, în 150 de ani de stăpânire, au pervertit-o, au convertit-o, au încercat să o aducă după chipul și asemănarea lor prin elite, prin elite colonizate la început și pe urmă, prin atragerea elitei moldovene, care, cu bani mai mulți, funcții, avantaje, studii la răsărit, au reușit să câștige un anumit calup din opinia publică.

Motivele pentru care aproape jumătate dintre moldoveni ar fi mai degrabă pro-Rusia

Ziare.com - Sunteți un bun cunoscător al societății din Republica Moldova. Care sunt principalele motive pentru care, în ziua de azi, unii cetățeni ai Republicii Moldova se orientează mai degrabă către Est decât către Vest?

Ioan-Aurel Pop: Unii sunt atrași din punct de vedere material, ei știu că veneau gazul și electricitatea ieftine, de la ruși, plăteau puțin, viața lor era mai bună. Nu au nevoie de multe. Dacă le spui, în multe zone rurale, că vine libera circulație a oamenilor și a mărfurilor, pe ei nu-i interesează acest lucru. Majoritatea, oricum nu circulă. Dacă le spui că vor trăi mai bine cu Putin, ei cred. De aceea, spun eu, că trebuie să lucrăm și noi un pic (n.r. - la comunicare, la percepții).

Apoi, mai sunt familii de funcționari, foști funcționari, care au rămas, familii mixte - unul dintre soți e rus, mai sunt și ucraineni care sunt pe teritoriul Moldovei și paradoxal, sunt alături de Putin. Asta este situația în lumea slavă, care e plătită de diverși politicieni, Șor, Usatîi. Am fost la Bălți, conducerea acolo este în mâna rusofonilor, dar treptat, populația se schimbă. Lumea urbană nu e foarte dezvoltată în Moldova. În afară de Chișinău, nu sunt orașe foarte mari.

În lumea rurală ar trebui lucrat și „deșteptați” oamenii pentru a înțelege că Occidentul nu este o sperietoare și că pot trăi mai bine. Evident, vin exemple și din Occident, anumite răutăți care se petrec acolo. Regimul Putin prezintă drogați, le spun oamenilor că vor fi obligați să-și schimbe sexul dacă ajung în Uniunea Europeană, niște prostii de-ți stă mintea-n loc.

Noi nu avem dreptul să stăm de pomană, ci trebuie să lucrăm mult mai mult decât am făcut-o până acum. Eu am o relație foarte bună cu Academia Moldovei, acolo sunt niște oameni luminați, intelectuali, toate lucrările se desfășoară în limba română, ei au militat acolo pentru denumirea limbii române ca limbă oficială. În frunte, acum, este un fizician, înainte era un chimist. Din păcate, după căderea comunismului, mulți dintre cei ce reprezintă științele umaniste au fost influențați de Rusia. Însă, Academia este alături de România, de Europa, lucrează în acest sens, prin intermediul institutelor de cercetări. Trebuie să lucrăm și mai mult împreună, pentru că „sângele, apă nu se face”, atunci când educația este bună. Nimeni nu se naște învățat.

Informațiile false pe care le propagă Moscova despre România și Moldova

Ziare.com - În opinia dumneavoastră, cât de puternic a fost de-a lungul timpului impactul mijloacelor de comunicare controlate de Rusia, în ceea ce privește influențarea percepțiilor, respectiv controlul pe care a dorit să-l impună în Basarabia?

Ioan-Aurel Pop - Până se ajungă la mijloacele contemporane de comunicare, foarte rapide, din fericire, avantajul a fost al lumii noastre. Acum, metodele s-au schimbat radical. Mijloacele de comunicare în masă sunt foarte importante. Dacă te duci peste Prut, la Chișinău, Bălți sau Cahul și te cazezi într-un hotel, observi că predomină posturile TV în limba rusă. Acestea au putere de influențare, ce nu poate fi neglijată. Probabil că și internetul, rețelele sociale le transmit mesaje pro-ruse. Însă, au început și cei de la țară să fie mai circumspecți.

Pe mine mă bucură că acest referendum a dat câștig de cauză pro-europenilor. Europenii au aflat de voința moldovenilor, Constituția se poate modifica și poate că vom reuși cumva să păstrăm Moldova alături de noi, pentru că este o parte din sufletul, din inima noastră. Moldova, până la 1812, a fost aproape întreagă - pentru că s-au mai răpit din ea niște bucăți, plus controlul asupra gurilor Dunării, din nord, ce a aparținut acestui mare voievodat al Moldovei. Rușii au preluat controlul asupra gurilor Dunării când au luat Basarabia, dar pe urmă, în 1856, județele Cahul, Ismail și Volgrad ne-au fost date nouă. În 1878, în loc să se bucure că am câștigat împreună războiul și i-am ajutat să-l câștige - pentru că ei erau înfundați în zona Plevnei și a Griviței, îi copleșeau trupele turcești dacă nu dădea ordin Principele Carol să treacă românii Dunărea - în loc să ne mulțumească, ne-au luat din nou cele trei județe și din 1878 au avut din nou controlul asupra gurilor Dunării. Interesul lor e strategic. Și ca să aibă din nou control asupra gurilor Dunării, influențează foarte mult și populația din Rusia propriu-zisă, prezintă războiul drept unul de eliberare a pământurilor rusești. Nimeni nu spune când, cum și de ce au devenit rusești, la fel ca în cazul Crimeei, care până la 1873 a fost pământul tătarilor, Hanatul Hoardei de Aur acolo. Deci rușii le prezintă pe toate în lumina lor, după adevărurile lor. Nouă ne-au luat la 1878 ceea ce era al nostru, adică județele din sudul Basarabiei și tot ei spun că ne-au dat Dobrogea, dar care nu era a lor, ci venea din Imperiul Otoman.

Cu alte cuvinte, s-au folosit de tertipuri de acest gen, rușii, iar acum, unii se miră de ce nu suntem filoruși. N-ai cum să fii filorus. Dacă Uniunea Sovietică ar fi fost „raiul pe pământ”, cele 15 republici printre care Ucraina, Belarus, aproape de limba și asemănarea rușilor, nu s-ar fi desprins, nu ar fi fugit de imperiu. Dacă era bine în Imperiul Țarist, apoi în Imperiul Sovietic, nu plecau republicile. Toate s-au desprins, în frunte că țările baltice și s-au bucurat că au scăpat.

Acum, Putin vrea să reînvie visul imperial și ideea că „Mama-Rusia trebuie să fie stăpână asupra tuturor pământurilor rusești”. Păi, românii știu ce înseamnă asta, cei care am trăit dincoace de Prut. În cazul celor din Basarabia este mai dificil, nu i-am convins nici la școală, nici după aceea, în viață, mijloacele noastre de difuzare în masă nu au reușit să copleșească propaganda rusă și de aceea a ieșit atât de strâns referendumul. Dar repet, e bine că a ieșit așa, în favoarea aderării la Uniunea Europeană. Poate că vor învăța și autoritățile noastre că Basarabia nu are nevoie doar de energie și de gaz. Clasa intelectuală de la noi, institutele de cercetări, autoritățile, trebuie să facă mai mult, inclusiv cele de informații, contrainformații. Nu e ca acum 50 de ani. Acum 50 de ani, cine avea informația era stăpân. Acum, stăpân e cel care știe cum să o difuzeze. Informația poate fi prezentată sub diverse fațete. Noi, românii, putem spune că Basarabia a fost parte a Moldovei, care este țară românească și că rușii au răpit Basarabia la 1812.

Populația din zonele urbane, prima afectată de procesul de rusificare, în Basarabia

Ziare.com - Care au fost categoriile sociale cele mai vulnerabile în fața procesului de rusificare?

Ioan-Aurel Pop - Cele mai rusificate locuri au fost orașele, târgurile. Acolo, populația se schimbă cel mai ușor, era mai mobilă. Acolo a fost adusă administrație de limba rusă și ce este mai grav, este un lucru care în Transilvania nu s-a putut întâmpla niciodată: în bisericile noastre din Basarabia, rușii, încă de pe vremea imperiului, au adus preoți ruși, spunând că este vorba despre aceeași credință, ortodoxă. S-a schimbat brusc limba slujbelor, cărțile în limba română, moștenite după 1812 au fost arse în piața publică sau băgate în sobe, ca să-i încălzească pe noii veniți. Deci, s-a schimbat și Biserica.

Rusificarea a avut mai mult succes la orașe pentru că funcționarii imperiului aveau controlul, apoi funcționarii sovietelor (comuniștii) tot în orașe rezidau, în târguri. La țară, primarii erau români, vorbeau românește, greu pătrundeau noile idei ale propagandei. Lumea rurală ne-a păstrat ființa națională. De asta spunea Lucian Blaga că „veșnicia s-a născut la sat”. Noi am păstrat tradiția noastră prin lumea satelor. Dar treptat, de la 1812 până la 1918, deci în 106 ani, iar apoi din 1944 până în 1989, în timpul comuniștilor, a fost propagandă pas cu pas, picătură cu picătură, a reușit să influențeze și lumea rurală. La școală, copiii, chiar dacă trebuiau să învețe limba moldovenească, profesorii erau obligați să le spună că „fasciștii români i-au distrus pe bunicii și părinții lor”, iar dacă acești „fasciști” mai vin, nu știu ce s-ar mai putea întâmpla (...)

Influența Rusiei, frână în calea dezvoltării Moldovei și Basarabiei

Ziare.com - În ce măsură toate aceste războaie evocate de dumneavoastră au reprezentat o frână de mână trasă în calea dezvoltării regiunii Moldovei, respectiv a Basarabiei?

Ioan-Aurel Pop - Au avut un impact major. Aceste războaie au fost distrugătoare. Imperiul Țarist era oricum în decădere, cel otoman, la fel, era „omul bolnav al Europei”. Europa Occidentală nu ne-a lăsat la cheremul rușilor, pentru că ne-au ajutat, în frunte cu Franța - și la Unirea de la 1859, și mai târziu, la Războiul de Independență, la Unirea de la 1918. Propaganda rusă se sprijină pe piloni de lut și vrea să prostească o lume întreagă.

Primul război la care am participat alături de ruși a fost războiul pe care noi îl numim „de Independență”. Rușii în numesc „Ruso-Turc”. În acest război, rușii au dat-o în bară și fără armata română, nu ar fi reușit să câștige. Cu ajutorul armatei române, care avea cam 100.000 de oameni, dintre care 60.000 armata de operațiuni, iar 40.000 erau în spatele frontului - România încă nu era regat, dar era un principat puternic. Acești 100.000 de oameni au trecut Dunărea, au bifat victoriile de la Grivița, o redută în cadrul unei mari fortificații, de la Plevna, de la Smârdan, de la Rahova. Armata română s-a umplut de glorie, atunci. Atunci am înființat serviciul sanitar al armatei, nu cu ajutorul rușilor, ci cu ajutorul lui Carol Davila, care era de origine italo-franceză și ne-am apropiat și mai mult de Europa, gândindu-ne cum să scăpăm de Rusia (...)

În vremea comunismului, rușii au dus o propagandă teribilă de impunere, dar nu prea le-a reușit. Limba rusă predată în școli nu prea s-a prins de români. Nu au reușit să ne pervertească așa cum au vrut, spunând că limba rusă este limbă slavă, că nu avem nimic în comun cu Occidentul. În cele din urmă, a biruit adevărul: suntem un popor romanic, facem parte din marea familie occidentală, am primit creștinarea în formă latină. Chiar dacă avem componente ale Răsăritului, suntem ortodocși, elemente reale, dar care nu pot distruge vâna noastră, care este latină. În propagarea adevărului este important să repetăm adevărul, de mai multe ori.

Deportările făcute de ruși, o tristă amintire pentru români și moldoveni

Ziare.com - Ce puteți spune despre deportările făcute de regimul rus?

Ioan-Aurel Pop - Asta a fost o altă nenorocire pe care ne-au făcut-o, care a născut chiar ură în sufletele noastre. Ne-au trimis părinții, bunicii, străbunicii, în lagăre, ca să nu mai existe o clasă conducătoare sau chiar o populație românească. Au deportat români în Siberia. Eu chiar am întâlnit prin Kazahstan români deportați. O parte dintre oamenii care au fost trimiși acolo, în lagăre, au murit înghețați, în Siberia, alții au murit pe drum. Asta dincolo de cei care au fost omorâți, împușcați, când încercau să treacă frontiera.

Deci deportările au fost un element de rușine imensă a Rusiei și ar trebui să fie dintotdeauna. Autoritățile lor ar trebui să le fie rușine de acest lucru, dar nu o fac, deși ne-au creat pierderi demografice, în suflete, amărăciune. Nimeni nu i-a tras la răspundere pe cei care au făcut acest lucru, sunt lucruri are nu se pot uita și din păcate, în Republica Moldova, sunt puțin cunoscute.

Opoziția împotriva imperialistului rus, în istorie

Ziare.com - Ce mișcări de opoziție puteți aminti, în calea procesului de rusificare?

Ioan-Aurel Pop - A existat opoziție. Cunosc organe de presă extraordinare. Rușii au început cu arta și literatura, au înlocuit alfabetul chirilic cu cel latin. Oamenii de acolo au proclamat limba română în 1990/1991. Când Republica Moldova s-a rupt de Uniunea Sovietică și-a proclamat și imnul, „Deșteaptă-te române!”. Toate păreau românești. A fost o mișcare, dar care a mai slăbit între timp. Frații Aldea-Teodorovici au lansat cântece extraordinare legate de Prut, de Eminescu.

Și acum, intelectuali din Moldova, încearcă să țină sus acest steag, al românismului, dar ei au nevoie de mult sprijin din partea noastră. Ar trebui încurajați și pe alte căi, decât pe cele obișnuite, pentru că Rusia acționează cu trolii, cu mijloacele ultramoderne, le livrează în conturi sume de bani, îi amăgesc, îi influențează, iar atunci când vine partea materială, unii cedează.

Formarea conștiinței naționale, subiect de contre între istorici. Ioan-Aurel Pop: „Domnul Lucian Boia este un istoric deconstructivist”

Ziare.com - Există diverse nuanțe ale istoricilor, cu privire la Republica Moldova. Lucian Boia, de exemplu, a exprimat de-a lungul timpului poziții cu care nu ați fost de acord, inclusiv cu privire la formarea conștiinței naționale. Când a început, de fapt, conștiința națională să se afirme?

Ioan-Aurel Pop - Identitatea românească s-a format treptat, de-a lungul timpului. Domnul Lucian Boia este un istoric deconstructivist, ce reanalizează tot și întoarce invers interpretările. Prin urmare, trebuie să fim foarte atenți atunci când citim. Scrie ademenitor, dar demonstrațiile se pot dovedi false.

Românii și-au format sentimentul românesc, al ființei, cum ar zice Noica, treptat. Avem mărturii încă din Evul Mediu, că românii știau că sunt români. Unii, de la 1500 ne spun, italienii, călătorii germani sau francezi. Unii știau că ne tragem de la Roma, că împăratul care a adus aici plămada noastră românească se chema Traian. La 1534, la Mănăstirea Dealu, de la Târgoviște, călugării le-au spus italienilor povestea descălecatului dintâi de la Traian, împăratul Romei. Deci unii români știau. Treptat, aceste sentimente s-au răspândit și s-au format mai adânc, sub pătura intelectualilor.

Putem spune că în jurul anilor 1700-1750 aveam o națiune modernă, o națiune conștientă de ea, ce punea în prim-plan interesul național, colectiv, de grup și care avea argumente precum: limba, originea romană, forma de creștinare în limba latină. Astfel, s-a răspândit ideea daco-românismului.

În 1848 s-a formulat un program în acest sens, singurul program de țară pe care l-am dus la bun sfârșit, de formare a statului național, cu ajutorul unei clase politice formată la acea vreme din oameni de stat, nu din politicieni mărunți. S-a reușit Unirea la 1859 și treptat, strângerea în jurul nucleului numit România, a celorlalte provincii: în 1878 Dobrogea, în 1918 Basarabia, Bucovina, Transilvania, Banatul, Crișana, Maramureș. În România Mare aveam aproape trei sferturi români. În Imperiul Austro-Ungar, care s-a destrămat, erau doar 48% austrieci și unguri, asta după recensămintele lor, care știm cum erau. Deci 52% erau minorități. În România, românii erau chiar mai mult de două treimi, restul fiind minorități: 8% erau unguri, 4% erau evrei, 4% erau germani ș.a.m.d. S-a găsit o formulă mai bună decât cea a imperiilor, a imperiilor care ne stăpâneau, prin formarea statelor naționale. România s-a format ca orice alt stat. Și polonezii, și bulgarii, și sârbii, toți au luptat pentru state naționale, noi nu am inventat nimic. Era cea mai bună idee a secolului XIX, pe care am aplicat-o și noi: adică, să distrugem Imperiul Țarist, să distrugem Imperiul Austriac și apoi Imperiul Austro-Ungar, să distrugem Imperiul Otoman și să facem state naționale: Polonia, a polonezilor, Bulgaria, a bulgarilor, Ungaria a ungurilor, România, a românilor. A fost ceva absolut firesc. Noi nu am vrut să supărăm pe nimeni, dar aici, în sud-estul Europei, toți voiau state mari, deși erau popoare mici, iar pământul nu-l puteai dilata. De unde să ai atâta pământ? Astfel, s-a intrat în aceste conflicte, care s-au prelungit până astăzi.

Însă, legitimitatea României ca stat național nu se poate pune în discuție. Iar faptul că basarabenii au avut o istorie diferită de a românilor, da, din 1812, pentru că așa au vrut rușii. Dar cei mai mari intelectuali din Basarabia au ținut legătura cu noi. De ce primul lor mitropolit, Bănulescu-Bodoni - după care a fost denumit un bulevard din Chișinău - a venit din Ardeal, în Basarabia? De ce nu a venit de la Moscova?! Pentru că era o grijă atunci (n.r. - între românii din diversele regiuni). Unii dintre români se gândeau atunci „hai să influențăm cumva spre bine”. Treptat, așa a fost: părintele Alexei Mateevici a ajuns să scrie poezia aceasta miracol, „Limba noastră”. Sigur că se referea la limba română. Nu a apucat să prindă Unirea, pentru că a murit cu un an mai devreme, dar a pregătit Unirea. Intelectualii și din actualul stat român au pregătit Unirea, și cei de dincolo de Prut. Sigur, că și unii oameni de atunci, erau împotrivă, nu e de mirare. Într-o societate nu pot fi toți de aceeași părere. Și în Ardeal erau unii care erau atrași de monarhia dublă și primiseră salarii mari de la austro-ungari și nu voiau cu România. Dar vâna cea mare, șuvoiul istoriei, voia unirea cu România, toate provinciile de la 1918.

Cine este Ioan-Aurel Pop

Ioan-Aurel Pop a desfășurat de-a lungul timpului o bogată activitate didactică: asistent, lector, conferențiar. Din 1996 este profesor la Departamentul de istorie medievală, premodernă și istoria artei a Universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca, unde susține cursurile de Paleografie latină, Istoria Transilvaniei, Istoria medievală a României. Începând cu anul 2002 este coordonator de doctorate în domeniul istoriei. În perioada 2012-2020 a deținut două mandate de rector al acestei universități.

De asemenea, potrivit biografiei sale, Pop a fost cadru universitar invitat la Universitatea din Pittsburgh, S.U.A. (1991-1992), INALCO din Paris (1998), Universitatea din Trento (2001) și Universitatea Ca’ Foscari din Veneția (2003-2008).

În perioada 1994-1995, Pop a fost directorul Centrului Cultural Român din New York, iar între 2003 și 2007, directorul Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică din Veneția. Din 1993 a fost cercetător științific la Centrul de Studii Transilvane din Cluj-Napoca, pe care l-a condus în calitate de director până în anul 2018.

Ioan-Aurel Pop a fost director şi membru în diverse proiecte colective de cercetare ştiinţifică naţionale şi internaţionale, coordonator şi organizator al mai multor conferinţe internaţionale şi proiecte editoriale.

Istoricul român este autor a peste 70 de cărți, ediții de izvoare istorice, tratate și manuale universitare, volume îngrijite și a peste 500 de studii, articole, recenzii, dări de seamă, cronici în volume separate, reviste de specialitate și publicații de cultură, se arată pe site-ul oficial al Academiei Române.

În 2018, Ioan-Aurel Pop a fost ales președinte al Academiei Române, iar în 2022 a fost reales în funcție, pentru încă patru ani.

