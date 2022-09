Un fotbalist de la FCSB i-a cerut lui Ioan Becali 40.000 de euro: „Bă, tu joci la păcănele?”

Ioan Becali, vărul lui Gigi Becali, a fost pus într-o situație inedită de unul dintre fotbaliștii echipei patronate de acesta.

Ioan Becali a povestit cuum a fost sunat de un fotbalist, care i-a cerut 40.000 de euro. „Ianis Stoica a venit la noi, a zis că putem colabora, că semnăm cu precontract, dar nu am semnat un contract adevărat. Un precontract, în care el ia responsabilitatea că e cu noi şi încet, încet… După care a venit şi a zis că vrea 40.000 de euro împrumut. << Bă, tu joci păcănele ca băiatul lui Florentin Petre? Ce faci? >> . << Că-mi trebuie o maşină, îmi trebuie cutare >>.

Am zis că-mi văd de treabă. Nu i-am dat şi am zis că nu mai semnăm niciun precontract şi am zis să joace şi dacă o fi ceva cândva mergem la patron şi te dăm. Nici nu mai vreau să semnez prea mulţi jucători, pentru că toţi << Alo, ai găsit echipă nea Giovanni? >>.

Îi mai semnăm pe câţiva de care ne putem ocupa. Restul… Dacă mai avem ofertă, în proporţie de 80% dominăm piaţa. Ne mai scapă vreunul, precum Rareş Ilie, aia e”, a declarat Giovanni Becali, potrivit orangesport.ro.

Ianis Stoica a ajuns rezervă la FCSB, fiind abia a patra opțiune de atacant în viziunea lui Nicolae Dică. El ar fi avut o ofertă de la Grenoble, din Franța, care însă nu s-a concretizat.

