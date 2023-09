Jocul naționalei, criticat aspru: "Nu cred că ne calificăm. Dumnezeu ne-a dat puncte"

Jocul naționalei a fost aspru criticat, după prestația tricolorilor din partida cu Israel, terminată la egalitate, scor 1-1.

Între cei care nu văd România calificată la Euro 2024 se numără și impresarul Ioan Becali, care a avut o opinie radicală vizavi de ce au arătat pe teren fotbaliștii naționalei.

”Șanse mai sunt, dar eu cred că nu ne calificăm. Israelul se califică, cine să se califice? Noi am jucat ca și cum așteptam să ne cadă un gol, pe care ni l-a dat Dumnezeu. Cum ne-a dat două goluri în Elveția. Până acum, Dumnezeu ne-a dat punct în Kosovo, punct în Elveția.

Acum, trebuia să vină cel mai frumos cadou, pe care trebuie să ni-l facem noi. Prin pressing, să le arătăm celor din Israel că jucăm acasă. Uitați-vă la publicul ăsta, nu merită să transpirăm 45 de minute, ca și cum murim pe teren?

Israel e o echipă bună și, cu ce a arătat aseară, o văd favorită pentru locul doi.

Trebuia să joace cu două vârfuri, cu două vârfuri, să-i bage în poartă pe israelieni. Ce am jucat noi? Am jucat cu cinci apărători. Am jucat cu Coman fundaș, dublură de fundaș stâng. Am jucat cu Sorescu dublură de fundaș dreapta și ei au făcut în careul nostru tot ce au vrut ei.

De ce nu plecăm de la premisa să le dăm 2-0 din prima repriză? Să-i demolăm! Pe mine israelienii m-au impresionat. Ei, după ce au luat golul, au jucat la fel cum jucau înainte. Știau traseele, fiecare știa ce trebuia să facă. După ce ne-au egalat, dacă mai dădeau două, nu era nimic întâmplător. Suntem departe de fotbalul bun.

Urmează Kosovo, care nu e meci ușor. Îți dai seama ce se va întâmpla acum la Kosovo? Vor urma criticile. Tu știi ce va urma în cazul unui meci egal sau a unei înfrângeri? N-aș vrea să se întâmple așa ceva, dar eu mai văd, așa, în viitor.

Să dea Dumnezeu să nu fie cum zic eu. Și dacă batem Kosovo, se schimbă cu foarte puțin, pentru că Israel va câștiga și va rămâne în coasta noastră la un punct. Acum aveam ocazia să ne ducem la patru puncte și să ne vedem de treabă.

Scuză-mă, pe Israel să o batem în deplasare? Una e să vrei, alta e să poți”, a declarat Giovanni Becali, la Digi Sport.

