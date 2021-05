Fosta sotie a lui Ion Dichiseanu, devastata dupa moartea marelui actor: "Am sperat pana in ultimul moment. A murit in bratele fiicei noastre"

Simona Florescu a dezvaluit ca Ion Dichiseanu a murit in bratele fiicei lor, Ioana. "A murit in bratele Ioanei, asa cum si-a dorit sa se intample, sa fie alaturi. A murit la ora 3, atunci s-a constatat decesul. Nu ne vine sa credem, se simtea mai bine pana ieri. Chiar facusem demersuri sa il ducem in Turcia, facusem analize... De ieri se simtea mai rau, s-a decompensat si dupa 4 luni in spital a murit. Am sperat pana in ultimul moment, credeam ca totusi se va recupera , dar organismul lui nu a mai avut putere sa lupte. Acum, tot greul cade pe Ioana si pe Adi, cu toate formalitatile... Nu pot sa spun cat suferim cu totii", a spus Simona Florescu, pentru Fanatik.ro Ion Dischiseanu si Simona Florescu (45 de ani) s-au despartit in 2009, dupa o casnicie de 23 ani. Actorul in varsta de 87 de ani a murit, joi, la Spitalul Floreasca, unde era internat de la inceputul anului. Ion Dichiseanu a ajuns in spital dupa o infectie cu o bacterie care i-a provocat o pneumonie bilaterala, spunea Ioana Dichiseanu, fiica marelui actor.