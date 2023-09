Cum a reacționat omul pe care Gică Popescu l-a băgat eronat în mormânt

Gică Popescu a avut o reacție nervoasă la meciul Farul-FCSB, scor 0-1, după ce echipa vizitatoare a primit foarte ușor un penalty.

Supărat pe arbitraj, fostul mare internațional a gafat impardonabil. ”Se răsucește Igna în mormânt”, a spus el, deși fostul arbitru FIFA este în viață.

El a revenit mai târziu și a explicat gafa.

”Când am ieșit din stadion, am făcut o declarație și l-am încurcat pe domnul Igna cu domnul Rainea, vreau să îmi cer scuze. M-am referit la domnul Rainea când am spus că se răsucește în mormânt", a spus Popescu.

Fostul mare arbitru român, care a oficiat la Campionatul Mondial din 1986, spune că nu se simte jignit în vreun fel de declarația fostului lider al Generației de Aur și că, în ciuda vârstei înaintate, are o memorie excelentă.

”A făcut o greșeală, se întâmplă, era nervos. E bine că a greșit, în sensul că eu mai trăiesc (n.r. râde). Merg pe 84 de ani și mă simt bine, memoria nu mă lasă. Sunt și profesor de chimie și mereu m-am priceput cu numerele. Crăciunescu a spus odată, într-o emisiune, că am o memorie deosebită. Zicea că dacă mă sună și mă întreabă ce am mâncat la un anumit meci, la cină sau micul dejun, îi spun și acum (n.r. - râzând)”, a declarat Igna pentru iAMsport.ro.