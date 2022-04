Mang face si greseli gramaticale: "Cei care isi doreste..."

Ministrul Educatiei, Ioan Mang, a scapat si o greseala gramaticala in cadrul unei conferinte de presa. Mai multi profesori universitari au semnat o scrisoare deschisa in care ii cer lui Victor Ponta sa il demita pe Ioan Mang.

"Am constatat cu placere, as spune eu, ca atat partea ... cei care isi doreste linia de predare in limba maghiara, cat si conducerea universitatii, n-au agreat niciodata ideea de facultate cu predare in limba maghiara separat. Aceasta a fost o fortare, oarecum, a fostului Guvern", a declarat, joi, ministrul Educatiei, Ioan Mang, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu-Mures, informeaza ProTV.

Conferinta avea drept subiect anularea hotararii Guvernului Ungureanu de infiintare a facultatii in limba maghiara infiintate la UMF Targu Mures.

Scrisoare deschisa a profesorilor universitari pentru demiterea lui Mang

In acelasi timp, ca urmare a dezvaluirilor din ultimele zile, mai multi profesori universitari au semnat o scrisoare deschisa in care i se solicita lui Victor Ponta sa nu mai amane luarea unei decizii, ci sa il inlocuiasca pe Ioan Mang din fruntea Ministerului Educatiei.

"Stimate domnule prim-ministru Victor Ponta, va semnalam situatia grava creata prin suspiciunile de plagiat ce planeaza asupra unor lucrari avandu-l autor pe actualul ministru al Educatiei, Ioan Mang. Am retinut cu satisfactie declaratiile dv. din prima sedinta de guvern: 'voi lua masuri neplacute' sau 'dureroase' fata de cei care au 'o problema de integritate' insa dorim sa le vedem si puse in aplicare.(...)

In contextul in care ministrul Educatiei trebuie sa fie un model pentru milioane de elevi si studenti, examenele de absolvire, in special Bacalaureatul, au fost de ani de zile o parodie, datorita fraudelor si copiatului, fenomenele de plagiat au decredibilizat cercetarea romaneasca, populatia si-a pierdut increderea in invatamantul superior romanesc, redus la sintagma "fabrici de diplome", Legea Educatiei Nationale incearca sa puna stavila fenomenului de plagiat;

Va solicitam, domnule prim ministru Victor Ponta, sa retrageti increderea acordata ministrului Educatiei, Ioan Mang si sa nominalizati o personalitate cu un statut stiintific recunoscut international si deasupra oricaror banuieli de necinste, fraude si plagiat", se arata in scrisoarea publicata pe site-ul Romania Curata, unde sunt postate si linkuri catre articolele care stau la baza acuzatiilor de plagiat.

Semnatarii scrisorii ii mai solicita premierului Ponta sa implementeze "in regim de urgenta", in universitati si institutii de cercetare, aplicatii specializate in depistarea plagiatelor.

"In cazul in care veti inchide ochii la aceasta situatie de flagranta incompatibilitate intre imaginea ireprosabila a unui ministru si aspectele relatate, vom conchide ca declaratiile dv. nu au acoperire in realitate, asemenea celorlalti politicieni.

Nerezolvarea acestei situatii ne va obliga sa informam, cu documentele aferente, organismele europene interesate, liderul socialistilor europeni, comisarul pentru educatie al Comisiei Europene, pentru ca imaginea negativa indusa sa nu afecteze intreg sistemul educational romanesc", se arata in incheierea scrisorii.

