Oare intelege Kovesi ca blaturile la fonduri europene au intrat in era 2.0?

AICI

AICI

Tavi Mogos

Ziare.

com

Asa, pentru informarea generala a cetatenilor, sa nu credeti ca la instalarea guvernului PNL, exista o zbatere continua a capilor de partid pentru instalarea la fonduri europene a lui Marcel Bolos. Nu, nici vorba... desemnarea lui Bolos este venita din cercurile de interese care graviteaza incontinuu pe la usile Palatului Victoria. La fel s-a intamplat si cu Marian Nica, un fost ministru la fonduri europene, pupil al Rovanei Plumb, impins de doua ori in fata colivei in momente de neatentie si nebagare de seama sociala.Realizati ca oameni care au impartit sau impart miliardele acestei tari si pe care trecerea recenta a timpului ii baga intr-un anonimat national de nezdruncinat sunt impinsi in pozitii cheie doar pentru a pune in practica o agenda obscura a unor "grei" si nu una transparenta a cetatenilor!Dupa ce au facut toata seria de exercitii impuse, acesti pioni ies din scena cu nerabdarea de a se infrupta din preaplinul varsat in buzunarele adevaratilor stapani. Prea putin conteaza ca oamenii normali, cei care s-ar bucura nespus sa aiba si ei o autostrada, un spital, o scoala, nici nu-si mai aduc aminte numele ilustrilor necunoscuti, dar in schimb raman cu aceleasi griji perpetuu, pana cand un nou emanat se va instala la carma bogatiilor si le va jongla in fel si chip.V-am povestit despre conflictul flagrant de interese in care se situeaza Marcel Bolos, ca ministru al Fondurilor europene, prin functia de director detinuta la Ministerul Transporturilor si cea de director la una din Agentiile de Dezvoltare Regionale, din care s-a suspendat succesiv, temporar, pe perioada indeplinirii mandatului de ministru.Iata ca acum, acelasi Bolos isi pregateste traiul indestulat de dupa pozitia de demnitate in stat pe care o ocupa acum, si directioneaza fondurile in zonele de interes. Smecheria e bine ticluita si imposibil de bunghit de catre orice procuror, fie el si Procurorul Sef European.In ultima sedinta de guvern, Marcel Bolos a introdus o OUG prin care proiectele de infrastructura planuite pentru perioada 2021-2027 vor primi cu titlu de derogare bani din actuala perioada, 2014-2020, luand banii din diverse alte scopuri si creand un buget pentru finantarea documentatiilor suport ale viitoarelor proiecte. Este pur si simplu o jonglerie, practicata exclusiv pentru investitiile in infrastructura, lasand fara obiect alte obiective care erau planificate a se realiza cu acesti bani, in actuala perioada. Pentru cei interesati, nota de fundamentare si proiectul deja aprobat de OUG pot fi consultateNoi nici nu avem elaborat, daramite semnat, Acordul de Parteneriat cu UE pentru configurarea procesului de utilizare a fondurilor europene in perioada 2021-2027, iar Bolos se apuca sa faca liste preferentiale, sa stabileasca intervale de alocari si proceduri de finantare, nu mai zic sa disponibilizeze sume din alte scopuri.Da' e real, OUG-ul a fost adoptat in ultima sedinta de guvern, aprobat si semnat de prim-ministru, Ludovic Orban.Nu vreau sa fac o analiza pe text, pentru a dovedi toate soparlele strecurate cu buna stiinta deoarece ar fi prea tehnic, dar va spun ca se oficializeaza datul banilor pentru intentii, pentru hartii, iar de studii de fezabilitate, planuri de afaceri, studii de marketing sau studii de oportunitati e plina tara asta atat de saraca in autostrazi si fabrici.Se vor imbulzi la pomana toti vatafii din judete, care inmuiati de atata generozitate precis vor atarna stindardul galben cu sageata in misiunea de organizare a recentelor alegeri. Asa se face politica: Bolos isi face combinatiile si isi asigura viata dulce de dupa ministeriat, Orban valideaza scamatoria si primeste capital electoral, iar liderii din teritoriu primesc cascaval si arata sageata slujitorilor din parohie.Iar noi stam si neuitam la lucrurile grave care se intampla si nici macar nu avem puterea sa reactionam: marea majoritate nu are cunostinta de ceeea ce se intampla, cei care afla sunt talonati cu brutaliate sa nu se verse, iar cei care ar trebui sa ia masuri nici macar nu inteleg ce se intampla.Oare crede doamna Kovesi ca la fonduri europene se mai fura cu sacosica sau parandaratul? Nici vorba, suntem deja cu mult avansati, iar istoria de dupa 2007 ne-a aratat ca furtul cu legea in mana e cel mai eficient.Si ca sa fie totul de o evidenta cumplita si de un prost gust incrancenat, vineri 22.05.2020, la fapt de seara, se strecoara serpeste in Monitorul Oficial partea I, la pagina 5 (), un text banal, fara niciun fel de particularizare, Decizia nr 249 a prim-ministrului Orban. "Decizie privind exercitarea unor atributii"... ne ducem la pagina 5 si ce vedem: ditaimai prim-mistrul da o decizie prin care textual recunoaste ca pentru evitarea conflictului de interese de care aminteam, Guvernul raspunde unei adrese a ministerului fondurilor europene condus de Marcel Bolos si imputerniceste pe altcineva sa semneze documentele privind noua perioada de programare 2021-2027.Numai ca acel altcineva nu este nimeni altul decat subalternul lui Bolos, un padurar (la propriu) adus de la Ocolul Silvic Maramures in urma cu putin timp, caruia i s-a dat un birou si un pix in mana si executa la foc automat toate poruncile.Bataia de joc din aceasta masinatiune reiese si din faptul ca persoana imputernicita prin actul emis oficial nu este desemnata sa negocieze, sa reprezinte, sa decida interesele Romaniei in procesul de accesare a fondurilor europene, ci doar imputernicita sa semneze.Cata batjocura, cata aroganta, cat cinism poate sa mai inghita acest popor, daca la 30 de ani de la revolutie si intr-un context foarte delicat, un prim-ministru, pentru a evita incalcarea flagranta a legii, in loc sa ia masuri de rezolvare a fondului problemei, gaseste un artificiu recunoscut oficial, acela de a pune un subordonat al celui care se afla in conflict de interese doar sa semneze ceea ce seful lui coordoneaza, gestioneaza, decide, dupa bunul plac.Adica Bolos face liste scurte cu proiectele care vor fi finantate, muta bani dintr-o parte in alta pentru a-i arunca pe hartii, negociaza cu cei de la Bruxelles arhitectura fondurilor, asa cum reiese din comunicatele oficiale ale ministerului (), iar unui padurar adus din creierii muntilor ii pune prim-ministrul pixul in mana si ii da ordin: semneaza!Indignarea evidentei ma opreste sa intru in dezbaterea unui non-sens juridic prin adoptarea acestei Decizii de catre Guvernul Romaniei, si ma limitez doar la a va relata cazul asa cum e, argumentat de documente oficiale, lasandu-va sa faceti propria analiza si sa trageti propria concluzie.Si acum ma intorc cu un semnal de alarma catre noul procuror sef al Parchetului European: ei, doamna Kovesi, chiar va riscati sa afirmati ca dumneavoastra sau alt procuror, fie el cat de competent, puteti prinde firul acestor malversatiuni?