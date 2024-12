Un europarlamentar ii apara pe profesorii care i-au girat pe detinutii-scriitori

Europarlamentarul PSD Ioan Mircea Pascu sustine ca reducerea pedepsei ca urmare a realizarii unei lucrari in detentie este prevazuta de lege, iar in aceste conditii se intreaba pentru ce sa fie pusi profesorii coordonatori in discutia "organizatiilor de baza" ale institutiilor academice, deoarece nu au facut nimic ilegal, iar mai usor ar fi sa se schimbe legislatia.

"'Sunt profesori, cercetatori la institutii de invatamant superior, de cercetare din Romania, dar actiunile dansilor sunt actiuni individuale. Sunt convins ca in institutiile de invatamant superior sau institutiile de cercetare vor avea grija, prin prisma mentinerii prestigiului lor, sa discute subiectele acestea si sa ia decizii', a declarat duminica, la Digi 24, ministrul Educatiei.

Sa intelegem de aici ca urmeaza ca, pe baza indemnului de mai sus, institutiile academice unde isi desfasoara activitatea profesorii respectivi (ca doar este autonomie universitara, nu-i asa?) ii vor trage la raspundere pentru ca au sprijinit aplicarea legii? Caci prevederea reducerii pedepsei ca urmare a realizarii unor lucrari in detentie este, din cate stiu, prevazuta de lege! Si atunci, pentru ce sa fie pusi profesorii respectivi in discutia 'organizatiilor de baza' ale institutiilor academice de care depind, ca nu au facut nimic ilegal? Doar pentru ca 'autoritatile' nu sunt multumite cu existenta acestei prevederi de reducere a pedepselor? Nu e mai usor sa schimbi legea?", a scris Pascu, pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, Adrian Curaj, a declarat duminica ca profesorii universitari si cercetatorii implicati in realizarea lucrarilor stiintifice de catre persoane aflate in inchisoare au actionat in nume personal in aceste proiecte.

"Cred ca subiectul acesta (al lucrarilor stiintifice din inchisori - n.red.) este intr-un spatiu mai amplu legat de etica si integritate academica. De asemenea, nu cred ca este un subiect care sa aiba un singur raspuns. Pe de alta parte, profesorii, cercetatorii, cei care sunt implicati in aceste cazuri sunt implicati in nume personal, deci nu sunt abordari institutionale.

El a insistat pe responsabilitatea institutiilor de invatamant superior si a institutiilor de cercetare in aceste cazuri.

"Insist pe responsabilitatea institutiilor de invatamant superior si a institutiilor de cercetare, numai acolo exista expertiza necesara sa decida asupra unui subiect sau altul. In cazul nedorit al unor decizii nepotrivite sau lipsei de decizie vom vedea daca la nivelul consiliilor consultative ale ministerului poate fi facut ceva, insa niciun consiliu, la momentul acesta, nu are in atributii astfel de lucruri", a spus Curaj.

