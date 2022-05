Dosarul șpăgilor fostului șef PSD Neamț Ioan Munteanu s-a poticnit într-o analiză contabilă. Firma fiicei acestuia e greu de expertizat

Procesul în apel al fostului lider PSD Neamț, Ioan Munteanu, bate pasul pe loc la Curtea de Apel București, deoarece un specialist s-a poticnit într-un supliment de raport de expertiză, la care tot lucrează din luna septembrie a anului trecut, iar de atunci tot solicită documente. Suplimentul de expertiză vizează firma fiicei lui Ioan Munteanu, SC Suport Media SRL, prin care acesta a primit ultima tranșă dintr-o șpagă de 400.000 de euro.

Atât avocatul lui Ioan Muntean, cât și procurorul de ședință al DNA au fost de acord, marți, 3 mai, că expertul are suficiente documente la dosarul cauzei pentru a răspunde întrebărilor aprobate de instanță.

Asta după ce expertul a solicitat pentru a patra oară un nou termen la care să depună suplimentul de expertiză.

Ce documente contabile vrea expertul de la firma fiicei lui Munteanu

Specialistul a arătat că nu-i ajung documentele din rechizitoriu și ar mai avea nevoie de registrul-jurnal de la Suport Media SRL, registrul de evidență fiscală și registrul Cartea mare, un document contabil care ține evidența rulajelor lunare şi a soldurilor pe conturi sintetice.

Firma SC Suport Media SRL este societatea prin care Ioan Munteanu a luat în 2011 suma de 50.000 de euro de la Bruno Berdilă, mită deghizată într-un contract de consultanță,în condițiile în care luase până atunci 300.000 de euro „în mână”.

„Punctul nostru de vedere e că (expertul – n.r.) are la dosar suficiente documente pentru a se exprima. Având în vedere că suntem la al patrulea termen de judecată – dacă nu al cincilea – când acesta cere amânarea, această solicitare nu este decât o încercare de justificare a răspunsului parțial pe care expertul îl dă. Dispuneți către societăți să transmit documentele solicitate, dar aveți în vedere că una e în faliment. Nu știu în ce măsură vor găsi în 2022 documente din 2010”, a declarat avocatul lui Ioan Munteanu.

Procurorul de ședință al DNA a declarat, la rândul lui, că nu înțelege din ce motiv expertul solicită documente suplimentare față de cele aflate deja la dosarul cauzei.

„În calitate de expert nici nu ar putea cere suplimentarea materialului probator, eventual instanța poate dispune acest lucru. Pe de altă parte, expertul nici nu spune de ce i-ar fi utile documentele solicitate, el nu justifică în niciun fel necesitatea acestor acte”, a spus procurorul de ședință.

După deliberare, instanța i-a pus în vedere expertului să răspundă în mod complet la toate întrebările adresate de instanță până la data de 31 mai, doar în baza documentelor aflate deja în actul de sesizare întocmit de procurori.

Procurorii rețin în rechizitoriu că Ioan Munteanu a pretins un procent de 5% din valoarea unui contract încheiat de S.C. Romsys SRL Bucureşti cu Hidroelectrica – Filiala din Piatra Neamţ, în schimbul exercitării influenţei asupra conducerii acestei companii de stat pentru deblocarea unor plăți către Romsys SRL, primind astfel suma totală de 400.000 euro.

Motivare: Ioan Munteanu „vorbea nonșalant despre comisioane”

Fostul șef al PSD Neamț, Ioan Munteanu, vorbea „nonșalant despre comisioane în virtutea unor algoritme politice”, fapt care „conturează o normalitate infracțională”, arată judecătorii Tribunalului București în motivarea deciziei de condamnate a acestuia la 6 ani de închisoare. Ioan Muntean se judecă acum la Curtea de Apel București.

Ioan Munteanu a luat de două ori mita „în mână” de la Horațiu Bruno Berdilă Bruno, om de afaceri, director al Romsys, la Hotelul Radisson Blu, unde era cazat pe vremea când era parlamentar. Abia a treia oară s-a gândit Munteanu să disimuleze șpaga printr-o firmă a fiicei sale.

Cei care l-au „dat în primire” la DNA pe Ioan Munteanu sunt Bruno Berdilă (cel care l-a denunţat pe Vasile Blaga la DNA) şi fostul primar al oraşului Piatra Neamţ, Gheorghe Ştefan.

În trei „tranșe” a luat șpaga Ioan Munteanu:

150.000 de euro la începutul lui 2010.

la începutul lui 2010. 200.000 de euro în perioada mai – iunie 2010.

în perioada mai – iunie 2010. 50.000 de euro în iulie 2011, ce a fost virată în contul unei societăţi indicată de Muntean, aparținând familiei sale. Potrivit unor surse judiciare, este vorba despre firma Suport Media SRL, administrate de fiica lui Ioan Munteanu, Raluca Munteanu.

Judecător: „A pus în pericol mecanismele de funcționare ale statului român”

Ziare.com prezintă extrase din motivarea Tribunalului București – așa cum apare ea pe portalul ReJust – în care magistratul notează de ce l-a trimis pe Ioan Munteanu la pușcărie pentru 6 ani.

„În privinţa infracţiunilor săvârşite de inculpatul…. (n.r. – Ioan Munteanu), reţine tribunalul, acestea prezintă un grad de pericol social deosebit de ridicat, având în vedere importanţa valorilor sociale ocrotite, precum şi de modalitatea concretă în care a acţionat. Astfel, inculpatul, din poziţia de deputat în Parlamentul României şi lider al unui partid politic (cu mare vizibilitate socială), a înţeles să obţină foloase materiale, pretinzând sume mari de bani (400.000 euro) în schimbul promisiunii traficării influenţei asupra unor funcţionari publici, dependenţi în mod fundamental de decizia politică. Inculpatul, prin poziţia deţinută, săvârşind faptele pentru care urmează a fi condamnat, a pus în pericol mecanismele de funcţionare ale statului român, în final, faptele de genul celor săvârşite de inculpat subminând încrederea cetăţenilor în bunul mers al societăţii (inculpatul şi martorii vorbesc nonşalant de comisioane în virtutea unor algoritme politice, ce conturează o normalitate infracţională)”, se arată în motivare.

Câte 5 ani pentru trafic de influență și spălare de bani

Pentru judecătorul fondului, faptul că Ioan Munteanu a ales să își implice fiica în activitatea infracțională a cântărit greu.

„Se remarcă, de asemenea, faptul că inculpatul, în activitatea infracţională, a implicat şi membri ai familiei, primind sume de bani provenite din infracţiuni, prin firma administrată de fiica sa (care nu a fost audiată în cauză, aceasta fiind stabilită cu familia în America, potrivit celor arătate de inculpat), aspect ce imprimă o gravitate sporită faptelor săvârşite. Astfel, disimularea primirii sumei de 50.000 euro a presupus activităţi pe care le-a efectuat fiica inculpatului (întocmirea contractului fictiv, proces-verbal de recepţie, emiterea facturii, etc.). Aceste aspecte urmează a primi ponderea corespunzătoare în procesul de individualizare a pedepsei. În ceea ce priveşte circumstanţele personale ale inculpatului, tribunalul reţine că acesta are în prezent 70 de ani, studii superioare, fiind de profesie inginer, are trei copii majori și nu este cunoscut cu antecedente penale. Punând în balanţă ansamblul acestor considerente, prin prisma dispoziţiilor legale arătate anterior, tribunalul apreciază că în cauză se impune aplicarea unei pedepse cu închisoarea îndreptată peste mediu, respectiv, 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, respectiv, 5 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, acestea fiind apte să îndeplinească scopul preventiv şi pe cel punitiv al sancţiunilor penale”, mai arată judecătorul de la Tribunalul București.

