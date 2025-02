Afaceristul Ioan Niculae anunță că au ajuns la DIICOT documentele împotriva lui Ionel Rusen, care ar fi adunat bani pentru campania lui Călin Georgescu

Omul de afaceri Ioan Niculae a declarat că a depus documente la DIICOT împotriva lui Ionel Rusen și a lui Francisc Dokonal.

Ioan Niculae afirmă că Rusen și Dokonal l-au înșelat cu o sumă de peste 400.000 euro în perioada 2019-2020, potrivit Antena 3 CNN.

Rusen ar fi un apropiat al lui Călin Georgescu și ar fi fugit din țară, conform surselor Antena 3 CNN.

"Nu am fost audiat pentru că era un timp foarte scurt. Am fost chemat la DIICOT și am dus toate documentele de la firma mea, care a fost înșelată de acești doi escroci.

De fapt, escrocul care a fost tot timpul în față a fost Ionel Rusen. Am dus toate documentele, inclusiv ordinul de plată, extrasele de cont, contractul pe care l-am avut cu Dokonal, semnat de Dokonal, polița de asigurare prin care ne-a asigurat că dă banii înapoi dacă nu face finanțare.

Contractul precizează foarte clar că acea finanțare se referea strict la industria chimică românească, în contextul în care eu vroiam să construiesc o fabrică de amoniac și una de uree. Era partea mea de equity pentru două firme multinaționale.

N-are nicio legătură cu nicio campanie electorală, a nimănui. Vorbesc de anii 2019-2020", a spus Niculae, scrie sursa citată.

Omul de afaceri Ioan Niculae, fost ofițer al Securității, a anunțat joi, 30 ianuarie, că intenționează să depună o plângere împotriva lui Ionel Rusen, care ar fi adunat fonduri pentru campania lui Călin Georgescu.

Niculae a declarat la postul TV Antena 3 că ”Rusen e un escroc, suntem 20 de oameni care vrem să depunem o plângere comună. Nu știu dacă banii pe care mi i-a furat Rusen au ajuns la Călin Georgescu”.

Miliardarul a făcut aceste declarații după ce G4Media a relatat că el și omul de afaceri Răzvan Leu din Buzău au efectuat plăți către antreprenori apropiați de fostul candidat independent la președinție, Călin Georgescu. Există suspiciuni că aceste sume ar fi fost utilizate pentru a finanța campania electorală a candidatului suveranist, conform investigației realizate de G4Media.ro.

În principal, este vorba despre aproape 2,2 milioane de lei (aproximativ 450.000 de euro), sumă pe care o companie deținută de Ioan Niculae a plătit-o în 2020 și 2021 consultantului financiar Francisc Dokonal de la FVD Global House, pentru a obține o linie de creditare de 200 de milioane de euro prin emiterea de eurobonduri. Acești bani au fost ulterior direcționați către afaceristul Ionel Rusen, care face parte din cercul lui Călin Georgescu.

”Acest Rusen e un escroc care mi-a furat 400.000 de euro. Acum câțiva ani m-am trezit cu el la Venus, a venit cu un alt băiat, o cunoștință de-a noastră cu care voiam să cumpărăm o dană în Portul Constanța și mi-a propus să-mi prezinte un prieten de-al lui care se ocupă de finanțări pentru marea industrie. Am zis să mi-l prezinte, eram încă în procesul penal de la ÎCCJ, nu aveam vocație de credit. Cred că peste 20 de oameni sunt în situația mea. Mai mulți mi-au spus să facem o plângere comună împotriva escrocului Rusen. Nu am avut niciodată vreo discuție cu Rusen despre finanțarea campaniei lui Călin Georgescu. Noi vorbeam strict de o fabrică nouă de uree la Turnu Măgurele”, a afirmat Ioan Niculae.

Întrebat dacă poate garanta că banii primiți de Rusen nu au ajuns la Călin Georgescu, Niculae a răspuns că ”nu am cum să răspund despre ce face acest escroc cu banii furați de la mine. Acești escroci au furat 22 de milioane de euro de la mai mulți oameni de afaceri”.

El a mai fost întrebat la Antena 3 cum a putut fi înșelat, având în vedere experiența sa în domeniul afacerilor. A răspuns că a realizat că a fost păcălit imediat după ce a efectuat plata, deoarece Rusen nu i-a mai răspuns la telefon și nu a reușit să-l contacteze din nou.

