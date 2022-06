Un fost polițist escroc a încercat să-i stoarcă de bani pe Ioan Niculae și pe Marin Anton – doi inculpați de calibru – cerându-le sute de mii de euro în schimbul promisiunii că îi va scăpa de dosare penale, deoarece este procuror al Parchetului General și cunoaște „persoane importante” sau băieți „din Servicii”. Falsul procuror Eugen Holban este judecat acum de Tribunalul București.

Așa cum pe lângă spitale și cimitire e plin de florării, tot așa pe lângă tribunale stau indivizi care ar promite orice inculpaților ca să-i „agațe” cu un contract și să-i stoarcă de bani înainte de a intra în „malaxorul justiției”.

Dintre aceștia – avocați din barouri paralele sau juriști cu „facultatea” la Rahova – Eugen Holban este o specie distinctă, care a dus înșelătoria la un alt nivel. Omul, fost polițist, se dădea procuror al Parchetului General și nu pescuia „peștișori” pe lângă instanțe, ci se aventura să le dea plasă „rechinilor”, precum afaceristul Ioan Niculae sau politicianul precum Marin Anton.

Gabriel Cazan, intermediarul lui Eugen Holban, a relatat cum le-a propus amândurora – atât lui Niculae, cât și lui Anton – ca „procurorul Eugen Păun” să-i scape de dosare contra a sute de mii de euro. E drept, că rechinii n-au „mușcat” momeala, iar Eugen Holban e judecat acum pentru trafic de influență.

Trebuie spus că Gabriel Cazan a recunoscut faptele și a scăpat ieftin, cu 1 an și 6 luni de închisoare cu suspendare. Acordul lui de recunoaștere a fost validat de instanță pe data de 8 februarie 2021.

Fostul complice al lui Holban a recunoscut tot, iar acum e martor

Miercuri, 22 iunie, complicele lui Eugen Holban a fost audiat ca martor la Tribunalul București.

Gabriel Cazan este, de fapt, un hipster la a doua tinerețe, îmbrăcat la veston, cămașă și adidași. El a fost audiat ore în șir, deoarece era grăbit să răspundă judecătorului înainte să fie întrebat, aplecat să facă paranteze largi în discurs și uitând de unde a început, iar atunci când ajungea în punctele-cheie ale relatării rostea o o frază care în alte instanțe probabil că i-ar fi adus un dosar penal pentru mărturie mincinoasă: „Nu mă întrebați ce anume, că nu îmi mai aduc aminte”.

Dar judecătorul Sterică Toma de la Tribunalul București era atât de relaxat și de binedispus, încât până și timpul părea că are răbdare cu Gabriel Cazan.

„Pe domnul Eugen - Păun își spunea - l-am cunoscut la hotel, el fiind cel care m-a abordat. În vara anului 2020 eram angajat al lui Ioan Niculae și manager-iam un hotel din stațiunea Venus. Am fost abordat de către inculpatul Holban, care mi-a spus că mă cunoaște din niște circumstanțe care mie mi-au ridicat, ulterior, niște semne de întrebare. Adică, dacă mă cunoștea, de ce m-ar mai fi întrebat de nume? I-am dat numărul meu de telefon și am fost de acord să mă contacteze dacă ulterior mai dorea cazare la Inter. Inculpatul Holban mi-a relatat niște detalii din viața mea pe care nu mi-am dat seama de unde putea să le știe. Mi-a arătat că poate să îl ajute pe domnul Ioan Niculae (foto) în legătură cu dosarul pe care acesta îl avea la momentul respectiv. A spus că el știe foarte bine situația și speța și poate să îndrepte niște nedreptăți. Bănuiesc că era vorba despre lucruri care pot fi interpretate. A spus că știe niște oameni foarte importanți. În momentul când un om îți spune atâtea despre tine, îl crezi! Recunosc, am fost credul, naiv”, a relarat Gabriel Cazan.

Martor: „Mi-a spus că e din Servicii, că poate să facă rău”

Martorul a povestit că, ulterior, a plătit cu funcția naivitatea, deoarece Ioan Niculae a „mirosit” că la mijloc e o escrocherie și l-a dat afară.

„Mi-a spus inculpatul că va interacționa cu soția lui Ioan Niculae întrucât acesta din urmă era un tip vulcanic și era mai bine să nu cunoască personal situația respectivă. M-am întâlnit ulterior cu Holban, după aproximativ o săptămână, în București, iar acesta mi-a transmis că în schimbul respectivului ajutor dat lui Ioan Niculae acesta trebuia să remită suma de 800.000 de euro.

Am transmis acest lucru soției lui Ioan Niculae și a spus, atunci, că nici nu vrea, că e suma foarte mare, că nici nu știe dacă se rezolvă. A spus că nu știe cum ar putea (n.r. – Holban) să îndrepte acele nedreptăți. Nu mai știu dacă aceștia erau termenii folosiți, dar acesta era sensul. Am comunicat inculpatului (n.r. – Holban) cele arătate de soția lui Ioan Niculae, Nicoleta, iar inculpatul a insistat să stabilesc o întâlnire între el și soția lui Niculae. Știu că s-am întâlnit, pentru că eu am dus-o pe Nicoleta la întâlnirea cu inculpatul.

Acesta a insistat să intermediez o întâlnire și cu Ioan Niculae, fapt care s-a și întâmplat: s-au întâlnit, dar nu cunosc ce au discutat. Mi-a relatat inculpatul Holban, dar nu știu dacă e adevărat. Holban i-ar fi spus că el face parte din structuri. A spus că a rămas ca domnul Niculae să îi dea un răspuns în termen scurt, lucru care nu s-a întâmplat. A două zi, Ioan Niculae a spus că nu vrea să meargă mai departe. Ulterior, la aproximativ o săptămână, Ioan Niculae mi-a cerut numărul de telefon al inculpatului. Mie mi-a fost frică să îl dau, că a zis că e din Servicii, că poate să facă rău. Bănuiesc că acesta a fost motivul pentru care Ioan Niculae mi-a dat de înțeles că trebuie să plec și am întrerupt colaborarea cu acesta”, a spus martorul.

Fostul deputat Marin Anton, al doilea vizat de „procurorul Păun”

Într-o situație asemănătoare, care s-a petrecut în 2020, ulterior episodului în care Holban a încercat să îl stoarcă de bani pe Ioan Niculae, martorul Gabriel Cazan l-a recomandat pe „procurorul Păun” unei apropiate a fostului deputat Anton Marin, condamnat în primă instanță la 5 ani de închisoare pentru o mită de 5,3 milioane de euro. Marin Anton a primit câte un an de pușcărie pentru fiecare milion de euro luat cu titlul de mită în 2009, pe vremea când era secretar de stat în Ministerul Transporturilor, pentru modernizarea Aeroportului „Henri Coandă”. Tot el l-a denunțat la DNA pe Eugen Holban în speranța că va scăpa cu pedeapsa înjumătățită.

„La întâlnirea cu doamna Velican Virginia, aceasta a spus că uite ce înseamnă că unii pot beneficia de ajutor și alții nu. Mi-a spus că Anton Marin are un dosar penal. Eu m-am oferit să vorbesc cu inculpatul Holban, având în vedere experiența anterioară cu Ioan Niculae. Am comunicat acest lucru inculpatului, iar acesta din urmă a spus că dorește să se întâlnească doar cu Velican Virginia, nu cu Anton Marin. Bănuiesc că tot așa, să nu îi spună lui direct, ci unui interpus, cum eram eu. Și s-au întâlnit. La fel, nu am asistat la discuții. Domnul Eugen a spus ora și locul și eu am transmis lui Velican. Am însoțit-o în zona respectivă, în parcarea din spatele Parchetului General. Era seară, era întuneric afară. I-am lăsat și am plecat în parcarea de la Palatul Parlamentului. După 20 de minute, Velican a spus că a discutat cu inculpatul. Mi-a spus că inculpatul a solicitat o suma de bani, dar nu mai rețin exact cât, în orice caz la nivel de sute de mii de euro. De asemenea, Virginia Velican mi-a spus că îl va întreba pe domnul Marin Anton. Din câte am perceput eu, aceasta nu era foarte optimistă în ceea ce privește finalitatea. A două zi, Virginia Velican mi-a spus că nu dorește să meargă mai departe, iar domnul Holban nu a fost foarte încântat, pentru că era al doilea eșec”, a mai relatat martorul.