După afaceristul Ioan Niculae, și Francisc Dokonal ar fi depus plângere la DIICOT împotriva lui Ionel Rusen. Acuzații de înșelăciune cu sume uriașe

Consultantul financiar Francisc Dokonal a depus, pe 4 februarie 2025, plângere penală la DIICOT împotriva omului de afaceri Ionel Rusen, pe care îl acuză că l-ar fi înşelat cu suma de 144.000 de euro, potrivit G4media.ro.

“Da, am văzut, am văzut şi o să vedeţi că o să revin cu toate informaţiile, spune numai prostii”, a declarat Rusen fiind întrebat de G4media cum răspunde acuzaţiilor lui Ioan Niculae.

În plângerea de la DIICOT, consultantul financiar îl acuză pe omul de afaceri din Constanța, Ionel Rusen, de înșelăciune, evaziune fiscală și mărturie mincinoasă.

Omul de afaceri Ioan Niculae a declarat că a depus documente la DIICOT împotriva lui Ionel Rusen și a lui Francisc Dokonal.

Ioan Niculae afirmă că Rusen și Dokonal l-au înșelat cu o sumă de peste 400.000 euro în perioada 2019-2020, potrivit Antena 3 CNN.

Rusen ar fi un apropiat al lui Călin Georgescu și ar fi fugit din țară, conform surselor Antena 3 CNN.

"Nu am fost audiat pentru că era un timp foarte scurt. Am fost chemat la DIICOT și am dus toate documentele de la firma mea, care a fost înșelată de acești doi escroci.

De fapt, escrocul care a fost tot timpul în față a fost Ionel Rusen. Am dus toate documentele, inclusiv ordinul de plată, extrasele de cont, contractul pe care l-am avut cu Dokonal, semnat de Dokonal, polița de asigurare prin care ne-a asigurat că dă banii înapoi dacă nu face finanțare.

Contractul precizează foarte clar că acea finanțare se referea strict la industria chimică românească, în contextul în care eu vroiam să construiesc o fabrică de amoniac și una de uree. Era partea mea de equity pentru două firme multinaționale.

N-are nicio legătură cu nicio campanie electorală, a nimănui. Vorbesc de anii 2019-2020", a spus Niculae, scrie sursa citată.

Omul de afaceri Ioan Niculae, fost ofițer al Securității, a anunțat joi, 30 ianuarie, că intenționează să depună o plângere împotriva lui Ionel Rusen, care ar fi adunat fonduri pentru campania lui Călin Georgescu.

Niculae a declarat la postul TV Antena 3 că ”Rusen e un escroc, suntem 20 de oameni care vrem să depunem o plângere comună. Nu știu dacă banii pe care mi i-a furat Rusen au ajuns la Călin Georgescu”.

