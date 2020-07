Cazul ANRP: Procurorii DNA claseaza dosarul fostului deputat Ioan Oltean, cercetat pentru fapte de coruptie

Ordonanta de clasare

Ancheta DNA

Informatii despre aceasta clasare au aparut initial in presa locala. La solicitarea Ziare.com, DNA precizeaza ca solutia clasarii in acest caz a fost conform art. 16 alin 1, lit. c) -"", din Codul de Procedura Penala."Considerentele pe care s-a intemeiat aceasta solutie au avut la baza faptul ca in urma cercetarilor efectuate, fiind epuizate toate mijloacele probatorii, nu au rezultat probe certe si suficiente - pentru a dovedi dincolo de orice indoiala rezonabila - ca presupusele fapte retinute initial (trafic de influenta si cumparare de influenta) ar fi fost savarsite de cele doua persoane," explica DNA.La inceputul acestei saptamani, Bistriteanul dadea detalii din ordonanta de clasare."Avand in vedere cele aratate mai sus, se poate concluziona ca din certarile efectuate in prezenta cauza nu au rezultat elemente suficiente din punct de vedere probator, din care sa rezulte primirea vreunei sume de bani de catre inc. Oltean Ioan, de la inc. Rotaru Mihai sau de la alta persoana, in scopul exercitarii influentei la nivelul presedintei Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, respectiv asupra numitei Dumitrean Crinuta Nicoleta, sau asupra unor alti membri ai Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor, pentru aprobarea despagubirilor din dosarul nr. 46076/CC aflat pe rolul ANRP sau din alt dosar ANRP.", noteaza procurorii in solutia de clasare a dosarului.Ancheta in acest caz a pornit de la un denunt facut de Adrian Alexandrescu, fostul paroh de la Biserica Sfantul Ioan Botezatorul din Chitila, care spune ca, in 2010, Oltean ar fi primit 600.000 de euro de la Mihai Rotaru, prin soferul omului de afaceri. Alexandrescu le-ar fi spus procurorilor ca, in perioada dinaintea Pastelui 2010, in curtea bisericii din Chitila, Ioan Oltean a primit "un sac mare de bani de la soferul lui Rotaru Mihai".Alexandrescu ar fi facut denuntul cand era in penitenciar si executa o pedeapsa de doi ani si sase luni de inchisoare pentru fapte de coruptie legate de despagubiri de la ANRP, in iunie 2015 fiind eliberat conditionat.Legat de acest denunt, Ioan Oltean spunea ca nu il cunoaste pe fostul preot, ca nu a fost niciodata la biserica din Chitila, iar declaratiile acestuia sunt contradictorii si nu sunt confirmate de nicio alta proba.