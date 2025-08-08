DNA: Oltean nu este invinuit sau inculpat in niciun dosar instrumentat de noi

Joi, 29 Martie 2012, ora 19:55
1281 citiri
DNA: Oltean nu este invinuit sau inculpat in niciun dosar instrumentat de noi

Ioan Oltean, secretarul general al PDL, nu este invinuit sau inculpat in niciun dosar instrumentat de Directia Nationala Anticoruptie, potrivit oficialilor DNA.

In urma cu cateva zile, in presa a aparut informatia ca numele lui Ioan Oltean este mentionat in referatul intocmit pentru arestarea fostului secretar de stat Ioan Andreica, fost asociat al sotiei secretarului general al PDL.

"Deputatul Ioan Oltean nu are calitatea de invinuit sau inculpat in vreun dosar aflat in instrumentare la Directia Nationala Anticoruptie. DNA isi rezerva dreptul de a se abtine de la emiterea de reactii la declaratii care au caracter de banuieli si de a intra in dialog cu reprezentantii mediului politic, in afara cadrului strict procedural", se mentioneaza intr-un raspunsul al DNA pentru Q Magazine.

Potrivit referatului cu propunere de arestare preventiva a lui Andreica si a altor cinci persoane, la dosar se afla mai multe interceptari din care reiese ca acuzatii ar fi beneficiat de protectia lui Ioan Oltean. Oamenii de afaceri urmau sa obtina contracte, iar Ioan Andreica primea 5 - 7% din valoare.

Intr-una din interceptari, oamenii de afaceri discutau chiar din biroul lui Ioan Oltean.

