Cum face Ioan Oltean rost de bani pe timp de criza

Ioan Oltean, vicepresedintele Camerei Deputatilor, si-a schimbat in acest an masina, potrivit declaratiei sale de avere, dupa ce in ultimii doi ani si-a vandut doua apartamente.

Pedelistul si-a vandut in 2011 Peugeot-ul fabricat in 2005, pentru suma de 20.000 lei, echivalentul a aproximativ 5.000 euro. Democrat-liberalul nu specifica in declaratia de avere, publicata pe site-ul Camerei Deputatilor, cine este si cumparatorul. In schimb, Oltean declara ca a cumparat un Volkswagen Golf, cu acelasi an de fabricatie, 2005, pe care nu specifica ce suma a cheltuit.

Nu este primul an in care Oltean isi vinde bunurile, potrivit declaratiei de avere. In decembrie 2009, PDL-istul si-a vandut unul din apartamentele detinute in Bucuresti, cu o suprafata de 74 de metri patrati, pentru suma de 185.000 euro. In 2010, Oltean si-a instrainat apartamentul din Cluj, cumparat in 2009, pentru care a primit 120.000 euro.

Aceeasi declaratie de avere arata ca Oltean are actiuni la SC Teraplast Bistrita in valoare de circa 264.000 de lei si parti sociale la SC Euroland 2002 SRL Bistrita, firma in care este asociat cu fostul secretar de stat Ioan Andreica, de la Ministerul Dezvoltaarii Regionale si Turismului, audiat chiar marti de DNA.

