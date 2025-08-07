Cum face Ioan Oltean rost de bani pe timp de criza

Autor: Marinela Rata
Marti, 28 Iunie 2011, ora 19:50
2804 citiri
Cum face Ioan Oltean rost de bani pe timp de criza
Foto: Arhiva

Ioan Oltean, vicepresedintele Camerei Deputatilor, si-a schimbat in acest an masina, potrivit declaratiei sale de avere, dupa ce in ultimii doi ani si-a vandut doua apartamente.

Pedelistul si-a vandut in 2011 Peugeot-ul fabricat in 2005, pentru suma de 20.000 lei, echivalentul a aproximativ 5.000 euro. Democrat-liberalul nu specifica in declaratia de avere, publicata pe site-ul Camerei Deputatilor, cine este si cumparatorul. In schimb, Oltean declara ca a cumparat un Volkswagen Golf, cu acelasi an de fabricatie, 2005, pe care nu specifica ce suma a cheltuit.

Nu este primul an in care Oltean isi vinde bunurile, potrivit declaratiei de avere. In decembrie 2009, PDL-istul si-a vandut unul din apartamentele detinute in Bucuresti, cu o suprafata de 74 de metri patrati, pentru suma de 185.000 euro. In 2010, Oltean si-a instrainat apartamentul din Cluj, cumparat in 2009, pentru care a primit 120.000 euro.

Aceeasi declaratie de avere arata ca Oltean are actiuni la SC Teraplast Bistrita in valoare de circa 264.000 de lei si parti sociale la SC Euroland 2002 SRL Bistrita, firma in care este asociat cu fostul secretar de stat Ioan Andreica, de la Ministerul Dezvoltaarii Regionale si Turismului, audiat chiar marti de DNA.

Cum au ratat Ion Iliescu și Nicolae Văcăroiu privatizarea din anii 1990-1996. Efectele unui eșec istoric pe care îl resimțim până azi
Cum au ratat Ion Iliescu și Nicolae Văcăroiu privatizarea din anii 1990-1996. Efectele unui eșec istoric pe care îl resimțim până azi
Pentru cei care nu au prins celebra tranziție de după anii 1990, momentul actual, în care România abia se târâie economic, poate părea inexplicabil, ca și cum ar fi apărut din neant. Tot...
Gândirea economică a lui Ion Iliescu: „Mai degrabă un economist marxist amator”
Gândirea economică a lui Ion Iliescu: „Mai degrabă un economist marxist amator”
La scurt timp după decesul primului președinte al României postdecembriste, analiza unei societăți care pare că nu își găsește drumul abia începe. Iar una dintre întrebările care se...
#Ioan Oltean PDL, #Ioan Oltean avere , #stiri Ioan Oltean
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Momentul in care un civil din Bucea este executat in strada de catre rusi. Urmeaza jefuirea unui magazin. Vladimir Putin: "Provocari"
a1.ro
Bianca Dan de la Insula Iubirii si-a facut o noua interventie estetica. De ce a apelat la medicul estetician
DigiSport.ro
Gigi Becali a stat 30 de secunde la funeraliile lui Ion Iliescu. A facut un singur gest, apoi a plecat

Ep. 114 - Reacția lui George Simion la moartea lui Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum au ratat Ion Iliescu și Nicolae Văcăroiu privatizarea din anii 1990-1996. Efectele unui eșec istoric pe care îl resimțim până azi
  2. Gândirea economică a lui Ion Iliescu: „Mai degrabă un economist marxist amator”
  3. După ani în care au părut că se delimitează de Ion Iliescu, social-democrații revin la origini. PSD și USR reînvie clivajul „comuniști-anticomuniști”
  4. Va rupe Coaliția conflictul dintre PSD și USR generat de organizarea funeraliilor de stat pentru Ion Iliescu? Răspunsul dat de Vasile Dîncu
  5. Andrei Caramitru, despre ideea ca pe Ion Iliescu să-l judece istoria: "Iobagii nu puteau judeca, ei puteau fi judecați și pedepsiți. Doar regele nu"
  6. De ce crede Stelian Tănase că este bine că se organizează funeralii naționale pentru Ion Iliescu: ”Nu l-am iubit, am fost adversar”
  7. A fost Ion Iliescu cu adevărat cel care a îndreptat România către UE și NATO? Circumstanțele speciale care au dus la virajul brusc către Occident
  8. Funcția primită de Sebastian Burduja după ce a fost schimbat de la conducerea Ministerului Energiei. Premierul Ilie Bolojan a semnat decretul
  9. Nicolae Văcăroiu, declarație rară despre Ion Iliescu. Povestea numirii sale în funcția de prim-ministru al României. "A fost prima dată când l-am cunoscut personal"
  10. Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, subliniază meritele lui Ion Iliescu: "A marcat decisiv orientarea politică a țării spre NATO și UE"