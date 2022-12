Ioan Oltean: Basescu nu conduce PD-L

Noul secretar-general al PD-L, Ioan Oltean, neaga vehement speculatiile potrivit carora liderii PD-L s-ar fi intalnit, duminica dimineata, cu presedinele Traian Basescu. Totodata, sustine inlocuitorul lui Vasile Blaga in PD-L, Emil Boc ar trebui sa isi pastreze functia de premier, evocand "continuitatea actului de guvernare".

"Va asigur ca sambata si duminica nu au avut loc intalniri intre liderii PD-L si presedintele Traian Basescu, pentru ca liderii nominalizati erau in prezenta altor lideri", a declarat inlocuitorul lui Vasile Blaga in PD-L, intr-o interventie la Realitatea Tv.

Intrebat daca presedintele Traian Basescu conduce partidul democrat-liberal, Ioan Oltean a subliniat ca "intre liderii PD-L si presedinte nu exista un raport de subordonare", admitand insa ca "o relatie sentimentala va exista mereu intre Traian Basescu si PD-L".

Alegeri PD-L - S-a incheiat votul la vicepresedinti

"Traian Basescu conduce insitutia prezidentiala, nicidecum PD-L. PD-L are o conducere, Traian Basescu este un partener al partidului si al Guvernului, nicidecum un factor de conducere. (...) Traian Basescu a fost presedintele acestui partid si oricat ar incerca sa se delimiteze de acest partid, ii este aproape imposibil. O relatie sentimentala va exista mereu intre Traian Basescu si PD-L, insa nu este de natura de a schimba directia partidului", a comentat secretarul general al democrat-liberalilor.

Ads

"Presedintele Romaniei a castigat aceasta demnitate si in temeiul unui program, iar programul este imposibil de realizat daca Guvernul Boc si presedintele nu ar fi parteneri. Aceasta nu inseamna ca unul din acesti doi parteneri conduce ambele institutii. Presedintii de organizatii nu asculta de Traian Basescu, pentru ca nu exista un raport de suboronare, ci un raport de simpatie", a adaugat Ioan Oltean.

Emil Boc trebuie sa ramana premier

Pe de alta parte, Emil Boc ar trebui sa isi pastreze functie de prim-ministru, sustine Ioan Oltean, argumentand ca premierul "cunoaste intreg sistemul pe care l-a pus in aplicare".

"In opinia mea, Emil Boc ar trebui sa ramana premier, pentru ca el cunoaste intreg sistemul pe care l-a pus in aplicare. Pe de alta parte, continuitatea actului guvernamental se impune in totalitate si, in al treilea rand, eu sustin un premier politic, nicidecum unul tehnocrat", a comentat Ioan Oltean, precizand insa ca Emil Boc a castigat sefia partidului datorita echipei care l-a ajutat, nicidecum datorita sprijinului venit din partea presedintelui Traian Basescu.

Intrebat daca este nevoie de o remaniere guvernamentala in viitorul apropiat, Oltean a raspuns afirmativ: "In mog obligatoriu".

"In opinia mea, intr-un viitor foarte apropiat, daca se va considera ca este nevoie ca premierul sa aiba continuitate guvernamentala, o remaniere guvernamentala ar trebui sa se faca", a spus acesta.

In finalul interventiei, Ioan Oltean a precizat ca noua calitate de secretar-general al partidului inseamna "o stare foarte confortabila", adaugand ca "a veni in locul lui Vasile Blaga inseamna o mare satisfactie, functia presupune o mare raspundere si un mare angajament".