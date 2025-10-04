Ioan Ovidiu Sabău, decizie șocantă. Ce vrea să facă după eșecul cu codașa Csikszereda

FK Csikszereda a obținut prima sa victorie în Superliga de fotbal a României, 2-1 (1-0) cu Universitatea Cluj, sâmbătă, la Miercurea Ciuc, într-un meci din etapa a 12-a.

Ciucanii, care veneau după patru egaluri consecutive, au părăsit astfel pentru moment locurile direct retrogradabile.

Golurile echipei antrenate de Robert Ilyes au fost înscrise de maghiarul Szabolcs Szalay (20) și de slovacul Jozef Dolny (46). Pentru ''U'' a înscris atacantul moldovean Virgiliu Postolachi (90+5), la prima sa reușită în tricoul echipei clujene.

''U'' mai marcase un gol (84), prin Jonathan Cisse, dar a fost anulat pentru ofsaid la Alexandru Chipciu.

Gazdele au avut și o bară, prin Maks Celic (44).

Meciul a fost cu numărul 329 pentru antrenorul Ioan Ovidiu Sabău pe prima scenă a fotbalului românesc. ''U'' nu a mai câștigat de patru etape în acest sezon, având două egaluri și două eșecuri.

„În momentul de față, prea multe nu sunt de spus, ați văzut cum arătăm. E clar că acești jucători au nevoie de încredere, să fie susținuți. Eu, personal, voi avea o discuție cu conducerea să reziliem contractul pe cale amiabilă, să găsim o înțelegere. Am mai cerut asta înainte de începerea campionatului, în perioada de pregătire”, a fost anunțul șocant al lui Sabău, imediat după meci.

Ads