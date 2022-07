Crin Antonescu: Nu am facut nicio presiune politica asupra lui Ioan Rus

Presedintele interimar, Crin Antonescu, a reactionat la demisiile lui Ioan Rus si a lui Victor Paul Dobre, afirmand ca, desi existau motive ca Ioan Rus sa-si dea demisia, nu a discutat nimic cu acesta, legat de parasirea functiei si nici nu a exercitat presiuni politice.

"Am discutat, la solicitarea domniei sale, despre aderarea Romaniei la Schengen. Nu am discutat si nu am facut nicio declaratie publica la adresa domniei sale. Nu am nicio explicatie pentru decizia domniei sale. Cred ca existau motive pentru care dl Rus sa demisioneze, motive ce tin organizarea referendumului", a declarat Crin Antionescu, intr-o interventie telefonica la Antena 3.

Ioan Rus a reclamat, in declaratia prin care si-a anuntat demisia, presiuni politice "de la Traian Basescu la Crin Antonescu".

"Dezmint cea mai mica discutie privata si cu atat mai mult oficiala, din privinta mea, cu domnia sa", a spus presedintele interimar.

"Eu sunt perfect de acord cu faptul ca dl Rus avea toate motivele sa-si dea demisia, am contestat pasajul privitor la numele meu, pentru ca nu m-am aflat printre cei care au comentat public la adresa dlui Rus", a adaugat Antonescu.

Intrebat daca demisia lui Rus si a lui Victor Paul Dobre nu arunca in aer coalitia de guvernare, presedintele interimar a opinat ca nu crede acest lucru. "Este vorba despre capacitatea si rapiditatea primului ministru si a coalitiei de guvernare, de a opera inlocuiri. Cred ca pot exista noi titulari inca de astazi (luni - n.red.)", a spus Antonescu.

"Cred, principial, ca poate folosi bunei functionari a ministerilor in discutie. Alti titulari pot avea sansa sa faca sa functioneze institutiile", a mai spus presedintele interimar.

