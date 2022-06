Ioan Rus nu isi aminteste decat ca a ajutat-o pe victima sa treaca strada

Ioan Rus, romanul acuzat ca ar fi violat si injunghiat o tanar din Lesotho, studenta in Italia, a declarat ca nu isi aminteste decat ca a ajutat femeia sa treaca strada in fata statiei La Storta, relateaza cotidianul Il Tempo in pagina sa electronica.

Pe de alta parte, in legatura cu violentele de care este acuzat, Rus sustine ca nu isi mai aminteste nimic, a declarat judecatorul pentru ancheta preliminara Andrea Vardaro, care a aprobat arestarea suspectului dupa un interogatoriu.

Potrivit magistratului, romanul parea foarte confuz si a spus ca nu este de acord cu reconstituirea facuta de politie.

Procurorul insarcinat cu cazul, Erminio Amelio, intentioneaza sa ceara judecarea imediata a acestuia. El asteapta rezultatele examinarii hainelor victimei si a cutitului cu care romanul a injunghiat-o. Rus este acuzat de tentativa de omucidere, sechestrare de persoane si violenta sexuala.

Potrivit avocatilor romanului Francesco Pettinari si Antonio Sasoni, suspectul, care ar fi venit in Italia in urma cu trei ani, impreuna cu sotia si cu cei doi fii, care s-au intors ulterior in tara de origine, nu a incalcat niciodata lege.

Ei sustin ca informatiile potrivit carora Rus ar fi fost condamnat in Romania nu sunt adevarate.

Ioan Rus se afla in Italia din ianuarie 2007 si nu era cunoscut cu antecedente in aceasta tara.

Totusi, in Romania a fost condamnat de trei ori, in 1995, 1996 si 1998, pentru furt calificat, a declarat pentru atasatul de afaceri interne al MIRA in Italia, comisar sef Marian Mandroc. Rus, originar din localitatea muresana Iernut, a locuit in Tarnaveni pana sa plece in Italia.

Victima lui Rus, o tanara in varsta de 31 de ani, este internata in continuare la spitalul San Filippo Neri, iar starea sa s-a imbunatatit dupa o interventie chirurgicala, relateaza RaiNews24. Luni dimineata ea i-a primit pe mama sa si pe cativa conationali care studiaza la universitate.

La sfarsitul lunii octombrie, uciderea la Roma a unei femei in varsta de 47 de ani, Giovanna Reggiani, de care a fost acuzat un roman de etnie roma, Nicolae Romulus Mailat, a generat o polemica aprinsa in Italia si a dus la adoptarea unui decret care faciliteaza expulzarea cetatenilor comunitari, in numele sigurantei publice. Cazul Rus a reaprins disputa politica pe marginea sigurantei pe strazile din Roma.

Ads