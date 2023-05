Decizie neșteptată luată de antrenorul Ioan Ovidiu Sabău. Ce vrea să facă după plecarea de la Universitatea Cluj

Ioan Ovidiu Sabău a anunţat, marţi, că se retrage din funcţia de antrenor principal al Universităţii Cluj. Tehnicianul ar putea continua colaborarea cu FC Universitatea Cluj ca antrenor al echipei secunde, unde ar asigura tranziţia juniorilor spre prima echipă.

Ioan Ovidiu Sabău nu exclude posibilitatea să activeze în cadrul clubului în continuare, însă într-o nouă funcţie, cea de antrenor al echipei secunde, care ar urma să fie înscrisă în Liga a III-a şi care ar urma să asigure tranziţia juniorilor din academie spre echipa de seniori. Această variantă va fi analizată de conducerea clubului împreună cu Ioan Ovidiu Sabău în următoarea perioadă.

Ioan Ovidiu Sabău a început conferinţa cu o analiză a sezonului recent încheiat: „A fost un an în care am decis să preiau această echipă, o perioadă destul de grea. Am avut mare încredere că voi reuşi împreună cu staff-ul meu, cu cei de lângă mine din conducere, care mi-au asigurat condiţii şi stabilitate financiară şi cu jucătorii minunaţi pe care i-am avut la dispoziţie, pentru care am un respect şi o apreciere deosebită, pentru că s-au comportat exemplar. Zic că prin tot ceea ce am făcut am câştigat încrederea, aprecierea şi respectul suporterilor, a celor care au investit în noi, care au fost alături şi ne-au susţinut. Eu zic că am avut un parcurs foarte bun şi mai ales jocul nostru ofensiv a făcut să fim o echipă cu identitate, să câştigăm chiar şi simpatia multor oameni din fotbalul românesc.

Aş fi dorit îndeplinirea obiectivului mai rapid, la meciul de acasă cu Voluntari, la care ştiţi cum au decurs lucrurile. A fost un meci controlat de noi în inferioritate numerică. La 2-1 aveam posibilitatea să facem 3-1, după care în ultimele şase minute am pierdut şi atunci am intrat într-o stare de criză, de neîncredere, de multe necunoscute, de multe întrebări.

Ca de fiecare dată, după un eşec, am reuşit să ne refacem complet. Am făcut un meci bunicel la Botoşani unde am obţinut şi un rezultat bun şi apoi am reuşit să ne salvăm la jocul de acasă cu Chindia. Am reuşit să câştigăm şi la Sibiu.

Să nu uităm că în campionatul regular am reuşit să terminăm pe locul 9, o poziţie bună, având în vedere că am preluat echipa de pe locul 14. Parcursul bun a continuat şi în play-out.

A venit şi finala de Cupa României, o finală jucată bine, cu momente foarte bune de joc, chiar dacă începutul a fost ezitant. După primele ocazii ale lor am revenit şi am avut o evoluţie bună şi datorită publicului extraordinar care a fost la meci. Ne-au încurajat şi ne-au împins de la spate. A fost o finală pierdută, însă zic eu că putea fi câştigată pe parcursul celor 90 de minute, poate chiar şi în prelungiri. O experienţă care ne-a maturizat zic eu.

Tehnicianul a precizat că decizia de a se retrage din funcţia de antrenor al Universităţii Cluj vine pe fondul oboselii şi a încărcăturii emoţionale pe care această poziţie o aduce: „Atunci când am preluat echipa am spus că antrenorii care vin, cu tot respectul pentru ei, îşi iau bagajele şi pleacă. Am spus că în cazul în care nu funcţionează lucrurile, plec. Însă, fiind crescut şi format aici am o altă responsabilitate.

A fost o încărcătură enormă, mai ales în ultima parte şi foarte greu să te mai odihneşti, să dormi. După meciul cu Voluntari a fost o încărcătură destul de mare, care m-a măcinat foarte mult şi m-a consumat. Am luat o decizie. Consider că este cel mai bine pentru mine, pentru sănătatea mea să întrerup colaborarea la nivel de antrenor principal cu Universitatea. Nu renunţ la cariera de antrenor. În momentul de faţă prioritatea mea rămâne însă ”U” Cluj. Ce nu aş vrea să speculeze este că nu s-a pus niciun moment problema că am cerut un buget mai mare, că am vrut să ridic nivelul, că vrem să atacăm play-off-ul, dar clubul nu a putut să îmi asigure aşa ceva. Am spus sincer exact ceea ce simt şi de ce am nevoie, dar şi ce ar fi bine pentru mine şi club.”

Ioan Ovidiu Sabău a vorbit despre posibilitatea de a rămâne în club ca antrenor al echipei secunde: „Luăm în calcul dacă se vor găsi fonduri, dacă financiar se va asigura bugetul să rămân în cadrul clubului pentru a forma şi a face pasul de la juniori la seniori, însemnând să ne înscriem în Liga a III-a, iar acolo să pot să ajut aceşti jucători talentaţi, tineri, să fie pregătiţi pentru prima echipă.

Începem uşor, uşor să promovăm şi din propria pepinieră. Este în momentul de faţă o idee la nivel de discuţie şi nu la nivel de decizie. Trebuie găsite soluţii, trebuie găsite condiţii, iar prioritatea este în momentul de faţă prima echipă. E nevoie de un antrenor potrivit, pe filosofia clubului, pe ceea ce îşi doreşte conducerea. Va fi nevoie de jucători, iar pretenţiile vor fi altele, cum e normal, firesc, în funcţie de bugetul care e la dispoziţie. Nu e un buget extraordinar, dar e un buget care îţi poate da continuitate pentru a avea o echipă care să nu se gândească în fiecare an la salvarea de la retrogradare.”

Întrebat dacă decizia a fost luată după finala Cupei, acesta a spus că decizia a fost luată înainte de momentul finalei cu Sepsi: „A fost o decizie luată înainte de finala Cupei României. Nu e condiţionată de câştigarea Cupei. Dacă aş fi câştigat Cupa nu aş fi fost altfel sau aş fi gândit diferit. În principiu, nu mi-am dorit ca lucrurile să se afle pentru că aveam nevoie de stabilitate.

A fost foarte greu să iau această decizie pentru că îţi doreşti, eşti de aici, este linişte şi un buget asigurat. Am avut alături oameni în conducere care m-au lăsat să îmi fac meseria foarte bine şi nişte jucători minunaţi de care m-am legat foarte mult, suporterii, dar simt că mă consumă foarte mult. Nu mai am timp de mine, de sănătatea mea, de familie. Este total diferit să antrenezi în altă parte şi să antrenezi aici, la echipa ta, la care eşti şi fan şi îţi doreşti de fiecare dată să nu dezamăgeşti. Această dorinţă încarcă foarte mult. Trebuie să existe acest echilibru. Fotbalul este un sport şi aşa este tratat. Din păcate, de partea asta a mea nu mă pot separa.”

Despre formarea echipei secunde a vorbit şi directorul sportiv Gabi Giurgiu: „Vom încerca să găsim resurse pentru a reuşi să facem acest lucru. Noi ne dorim foarte mult ca Ioan Ovidiu Sabău să rămână alături de noi. Ştim că este un profesionist, ştim că tot ceea ce face poate să ajute clubul, poate să ajute şi juniorii să ajungă la un alt nivel, pentru ca trecerea lor de la echipele de juniori să fie mult mai lină.

În urma discuţilor cu domnul Sabău şi nouă ne pare foarte rău pentru decizia pe care a luat-o. Ne-am fi dorit foarte mult să continue alături de noi, pentru că a făcut nişte lucruri foarte bune. Puteam trece la un pas superior foarte uşor împreună cu staff-ul său. Au făcut o muncă extraordinară. Au reuşit să aducă echipa pe locul 9 în sezonul regular, să aducă echipa în finala Cupei României pe care am fost la un pas să o câştigăm. Împreună am pus bazele unui model de joc pe care ne dorim să îl continuăm, un profil al jucătorilor pe care ne dorim să îi aducem în continuare la echipă. În direcţia aceasta şi antrenorul care va veni va trebui să se plieze pe ce ne dorim noi.”

Gabi Giurgiu a vorbit despre alegerea noului antrenor, dar şi despre conturarea lotului pentru noul sezon: „Avem mai mulţi antrenori pe listă. Vom vedea în continuare ce decizie vom lua. Cu siguranţă vor fi şi schimbări de lot. Sunt şanse mari ca jucătorii cu experienţă să rămână la ”U”, chiar o parte din ei sunt sub contract şi vor rămâne alături de noi.”