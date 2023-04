Cea mai titrată deținută din România, Elena Udrea, fiica fostului președinte Traian Băsescu, Ioana, precum și omul de afaceri Dan Andronic așteaptă joi, 13 aprilie, decizia finală a Înaltei Curți în Dosarul Campaniei din 2009. Emoțiile din acest proces nu sunt legate de latura penală, unde este de așteptat ca ICCJ să constate intervența prescripției, ci de latura civilă, după ce instanța de fond a menținut sechestrele DNA instituite pe averile celor două doamne-inculpate.

Elena Udrea s-a ales pe fond cu o pedeapsă de 8 ani de pușcărie, iar Ioana Băsescu a fost condamnată la 5 ani de închisoare, în timp de Dan Andronic a fost singurul inculpat achitat în acest dosar.

Fosta șefă de campanie a lui Traian Băsescu are sechestru pe 1,6 milioane de lei, iar fiica fostului președinte are sechestru pe bunuri, iar în contextul deciziei CCR pe tema prescripției la ultimul termen de judecată s-a pus problema menținerii măsurilor asiguratorii chiar și după o previzibilă decizie de încetare a procesului penal.

Verdictul definitiv din Dosarul Campaniei din 2009 este așteptat la Înalta Curte joi, 13 aprilie, după ce Curtea de Apel București a pronunțat în primă instanță o hotărâre de încetare a procesului penal cu privire la Elena Udrea în Dosarul Hidroelectrica, în care aceasta era acuzată de trafic de influență și spălare de bani în legătura cu șpăgile date de afaceristul Bogdan Buzăianu în scopul de a scăpa de atacurile PDL.

Ads

Chiar dacă instanța de fond a fost nevoită să-i aplice Elenei Udrea decizia CCR pe tema prescripției, Curtea a decis confiscarea unei sume totale de 3,4 milioane de euro de la fosta șefă a PDL București.

Elena Udrea și Ioana Băsescu au avut joi, 16 februarie, strategii diferite de apărare la ultimul termen din Dosarul Campaniei din 2009: prima a cerut încetarea procesului penal ca urmare a intervenției prescripţiei, pe când a doua a cerut achitarea și a avut ocazia să răspundă acuzațiilor pe care i le-a adus fostul iubit, Giovanni Francesco.

Acesta declara în fața judecătorilor anul trecut, cu subiect și predicat, că Ioana Băsescu i-a cerut să „spele” prin firmele lui banii pentru campania lui Traian Băsescu.

Banii, singura grijă a Elenei Udrea în Dosarul Campaniei din 2009

Avocații Elenei Udrea au cerut sesizarea Curții Constituționale cu o excepție de neconstituționalitate legată de legislația specială a acestei măsuri asiguratorii, arătând că în caz de constatare a prescripţiei și de încetarea a procesului penal, instanța ar trebui să dispună, automat, și ridicarea sechestrelor.

Ads

Potrivit legii, atunci când instanța constată intervenția prescripţiei, judecătorul lasă nesoluționată latura civilă a procesului penal în ideea că acțiunea va fi continuată în civil de către cei care se consideră păgubiți. Pentru același argument, instanțele mențin măsurile asiguratorii.

În prezent, Elena Udrea nu vrea doar încetarea procesului penal, ci vrea să scape și de sechestru.

„Consider că este absurd să dispui confiscarea unor sume de bani pentru fapte cu privire la care nu s-a constatat în mod definitiv că s-au petrecut”, a spus Elena Udrea.

La rândul lor, avocații au arătat că vinovăția unei persoane se stabilește numai prin hotărâre definitivă, astfel că, în lipsa unei soluții de condamnare nu se poate dispune confiscarea specială care, arată ei, „echivalează cu o pedeapsă”.

Cum a răspuns Ioana Băsescu acuzațiilor aduse de fostul iubit

Ads

Ioana Băsescu a dat o scurtă declaraţie în fața instanței de apel, în care a făcut precizări cu privire la acuzațiile procurorilor DNA, dar mai ales ca răspuns la cele susținute de fostul ei iubit, Giovanni Francesco.

Ioana Băsescu: Știu pentru ce am fost trimisă în judecată, însă nu recunosc săvârșirea faptelor. Mă consider nevinovată. Mențin declarația dată în fața instanței de fond. Nu am instigat la spălare de bani în legătură cu contractele deoarece nu am știut de existența lor. Nu eram persoană de decizie în societate, prin urmare nu știam care este obiectul de activitate al societății și cu ce societăți se încheie contracte. În legătură cu instigarea la spălare de bani cu privire la excursia în Cuba, nu am instigat. Mai fusesem de 10 ori în Cuba.

Ads

Judecătoare: De 10 ori? V-a plăcut!

Ioana Băsescu: Nu, am avut un contract de colaborare acolo. De acea dată decizia a aparținut domnului Francesco. Poate că ar fi de interes și precizarea cu privire la suma de 200.000 euro. Domnul Francesco mi-a spus că suma era rămasă din activitatea lui din campania electorală. Suma despre care vorbea doamna Rădulescu (n.r.- martor în dosar) este din împrumutul pe câte eu i l-am dat domnului Francesco atunci când și-a deschis televiziunea.

Francesco: „Ioana mi-a cerut să fac plăți nereale în campanie”

Reamintim că Giovanni-Mario Francesco, fostul iubit al Ioanei Băsescu, a relatat pe 20 ianuarie 2022, atunci când a fost audiat la proces, că în 2009 fiica cea mare a fostului președinte i-a cerut să facă plăți nereale prin firma lui pentru ca banii să ajungă în campania pentru alegerile prezidențiale.

Francesco a spus că el îl susținea pe Traian Băsescu deoarece era tatăl iubitei lui, că toată lumea spunea că va pierde cursa pentru cel de-al doilea mandat, dar că ideea cu plățile nereale a venit de la Ioana Băsescu.

Ads

Giovanni Francesco: Este adevărat că mi-a cerut să ajut campania de la alegerile din 2009 și mi-a solicitat să fac încasări și plăti unele nereale, pentru servicii care nu s-au prestat.

Judecătoare: Cam câte, așa?

Giovanni Francesco: Două-trei. (…)

Judecătoare: S-a vorbit că făceați transferuri.

Giovanni Francesco: S-a întâmplat că eu să fac transferuri din contul Music Chanel în contul personal de mai multe ori. Exista un contract de împrumut prin care eu credităm Music Chanel. Sumele de bani retrase au fost folosite în casă cu Ioana Băsescu. Trebuie să spunem că parte din sume. Am mai folosit și eu personal. Așa cum am declarat și anterior la DNA: am avut încredere în Ioana Băsescu și semnăm contractele făcute de această pentru că avea specialitate juridică. În principiu Ioana Băsescu știa de unde vin banii în cele 2 societăți. Împreună cu Emilia Ivan, Ioana Băsescu m-a ajutat cu partea financiar contabila pentru că eu nu mă pricepeam.

Pedepsele pe fond în Dosarul campaniei din 2009

Pe data de 2 martie 2021, Elena Udrea a primit la Curtea de Apel București o pedeapsă de 8 ani de închisoare cu executare, în timp de Ioana Băsescu a primit 5 ani.

Omul de afaceri Dan Andronic a fost singurul achitat.

Alte condamnări din dosar:

Gheorghe Nastasia (fost secretar general al Ministerului Dezvoltări) - 6 ani pentru luare de mită;

(fost secretar general al Ministerului Dezvoltări) - 6 ani pentru luare de mită; Victor Tarhon (fost preşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea) - 4 ani cu suspendare pentru luare de mită;

(fost preşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea) - 4 ani cu suspendare pentru luare de mită; Ioan Silviu Wagner (director general al companiei Oil Terminal) - 3 ani cu suspendare pentru delapidare.

În iulie 2017, DNA i-a trimis în judecată pe Elena Udrea, Ioana Băsescu şi pe jurnalistul Dan Andronic în dosarul privind finanţarea campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale din 2009:

Elena Udrea, la data faptelor ministru al Dezvoltării Regionale şi Turismului, implicată direct în campania lui Traian Băsescu, candidat la alegerile prezidenţiale din 2009, a fost trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de instigare la luare de mită (două fapte) şi spălare a banilor (cinci fapte).

În acelaşi dosar, Ioana Băsescu, notar public, fiica fostului preşedinte Traian Băsescu, este acuzată de instigare la delapidare şi instigare la spălarea banilor, iar Dan Andronic - de mărturie mincinoasă şi favorizarea făptuitorului.

În dosar mai sunt judecaţi Gheorghe Nastasia, fost secretar general al Ministerului Dezvoltării, Victor Tarhon, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea, Ioan Silviu Wagner, la data faptei director general al companiei Oil Terminal.

Ce au reţinut procurorii DNA în rechizitoriu

Procurorii susţin că, în cursul anului 2009, în contextul campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale, au fost colectate sume de bani provenite din infracţiuni de corupţie, delapidare şi evaziune fiscală, care au fost folosite, ulterior, pentru plata unor servicii prestate în campanie.

„Legătura dintre persoanele care obţineau banii pe cale nelegală şi prestatorii de servicii legate de campanie era realizată de inculpata Udrea Elena Gabriela. Aceasta conducea un staff de campanie informal al unuia dintre candidaţi şi, din această poziţie, coordona atât achiziţiile de servicii de campanie, cât şi persoanele care au acţionat ca intermediari pentru plăţile realizate, astfel încât sumele de bani să ajungă la societăţile prestatoare”, susţin procurorii.

Remiterea foloaselor infracţionale s-a disimulat prin contracte fictive încheiate cu firme care prestau în realitate servicii în cadrul campaniei electorale, respectiv publicitate stradală, tipărire de afişe, reclame publicate în mass-media, realizarea unor pagini de internet, monitorizarea presei, organizarea de spectacole şi prestarea de servicii de consultanţă, mai arată DNA.