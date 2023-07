Ce a pățit o vedetă din România care a ales să meargă cu mașina noaptea prin Bulgaria FOTO

Actrița Ioana Blaj, cea care o interpretează pe Alice Vornicu în serialul „Lia – soția soțului meu”, de la Antena 1, a mers cu familia sa în vacanță în Grecia, în localitatea Vourvouru, situată pe brațul Sithonia din Halkidiki.

Ea și soțul ei, Ducu Ion, fiul producătoarei Ruxandra Ion, au decis să facă drumul cu mașina, împreună cu cei doi copii ai lor.

„Am ajuns în Vourvouru în Grecia. Este prima dată când am venit în Grecia cu maşina. Am plecat noaptea, copiii au dormit în maşină… toate bune şi frumoase până când am ajuns în Bulgaria şi ne-am dat seama că maşina ne cam trepidraza, lucru destul de neobişnuit. Am tras pe dreapta şi ne-am dat seama că o bucată din cauciuc era smulsă şi că mergem pe sârme (la propriu), cauciucul nostru fiind runflat. Un moment foarte bun să se trezească copiii şi să înceapă distractia în maşină”, a scris Ioana pe contul său de Instagram.

„Nu am găsit nici o variantă să înlocuim cauciucul pe loc, în drumul nostru, însă am reuşit să ajungem cu bine până la hotel unde am dat de o oază de natură şi linişte, extraordinară. Am început partea a doua a vacanţei cu aventuri, aşa cum ne place nouă. Vă ţin la curent. V-am pus o poză şi cu cauciucul nostru”, a mai scris actrița din „Lia – soția soțului meu”.

Dincolo de acest incident, ei au avut parte de o vacanță superbă. „Am avut două săptămâni pline de liniște, natură, apusuri memorabile, plajă, băi târzii și momente care devin căramizi peste timp, in relatia cu băieții mei!”, le-a mai mărturisit Ioana urmăritorilor săi de pe Instagram

