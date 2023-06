"Au ieșit prințișorii, au intrat fotbaliștii!" Reacție genială după Elveția - România, cu aluzie la Ianis Hagi

România a scos un nesperat 2-2 contra Elveției, la Lucerna, după ce a fost dominată copios și condusă cu 2-0.

Echipa națională a României a beneficiat de cele două goluri marcate de Mihăilă în momentele de final ale partidei, după două pase ale lui Moruțan.

Ambii fotbaliști au fost introduși în partea a doua a meciului. Mihăilă l-a înlocuit pe Ianis Hagi, iar Moruțan a intrat în locul lui Florinel Coman, schimbări efectuate încă din minutul 57.

"Au ieșit prințișorii, au intrat fotbaliștii!", a remarcat jurnalista Ioana Cosma pe facebook.

"Când am intrat, Mister mi-a spus să iau acţiuni individuale, pentru că asta mă reprezintă şi să am încredere pentru că putem marca. Până la urmă s-a dovedit că a fost ok această alegere.

Am jucat slab în seara asta, poate şi în Kosovo, dar trebuie să aveţi încredere în noi! Noi suntem România, suntem români cu toţii, nu trebuie să-i criticaţi, trebuie să fiţi alături de noi din primul în ultimul minut”, a spus Valentin Mihăilă.

