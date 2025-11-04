Dezvăluiri din interiorul trustului PRO: „Am fost îndrăgostit de Ioana Cosma, dar eram un megapârlit"

Jurnalistul Radu Banciu a făcut o confesiune surprinzătoare în cea mai recentă ediție a emisiunii sale, recunoscând că a fost îndrăgostit de colega de breaslă Ioana Cosma, una dintre cele mai cunoscute figuri din presa sportivă românească.

„Am fost îndrăgostit de Ioana Cosma. Nu mă băga în seamă, dar era normal să nu mă bage în seamă, că era plin PRO-ul de oportuniști. Ori, femeia, în situația respectivă, făcea tot felul de calcule. Ăia erau cu sutele acolo, unul mai plin de el decât altul. Eu eram un megapârlit – trebuie să recunoaștem asta”, a povestit Banciu, cu sinceritate și autoironie.

Banciu, despre colegii din televiziune

Analistul a vorbit și despre colegii săi din redacție, făcând o remarcă savuroasă despre jurnalistul Costin Ștucan:

„Ștucan nu cred vreodată să-i fi făcut curte. Bine, nici eu nu i-am făcut, dar îmi plăcea de ea. Ștucan nu se uita după femei, nu-l interesau. Cred că femeile se uitau după el, că, dacă ești un bărbat din ăsta moale, bleg, pămpălău, femeia se uită după tine.”

Cine este Ioana Cosma

Ioana Cosma a fost una dintre cele mai respectate jurnaliste de sport din România, cu o carieră de peste două decenii la PRO TV și PRO Arena. A fost reporter, prezentatoare și moderator, acoperind numeroase evenimente internaționale de fotbal și alte discipline.

