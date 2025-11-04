Dezvăluiri din interiorul trustului PRO: „Am fost îndrăgostit de Ioana Cosma, dar eram un megapârlit"

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 08:06
881 citiri
Dezvăluiri din interiorul trustului PRO: „Am fost îndrăgostit de Ioana Cosma, dar eram un megapârlit"
Ioana Cosma FOTO Instagram Ioana Cosma

Jurnalistul Radu Banciu a făcut o confesiune surprinzătoare în cea mai recentă ediție a emisiunii sale, recunoscând că a fost îndrăgostit de colega de breaslă Ioana Cosma, una dintre cele mai cunoscute figuri din presa sportivă românească.

„Am fost îndrăgostit de Ioana Cosma. Nu mă băga în seamă, dar era normal să nu mă bage în seamă, că era plin PRO-ul de oportuniști. Ori, femeia, în situația respectivă, făcea tot felul de calcule. Ăia erau cu sutele acolo, unul mai plin de el decât altul. Eu eram un megapârlit – trebuie să recunoaștem asta”, a povestit Banciu, cu sinceritate și autoironie.

Banciu, despre colegii din televiziune

Analistul a vorbit și despre colegii săi din redacție, făcând o remarcă savuroasă despre jurnalistul Costin Ștucan:

„Ștucan nu cred vreodată să-i fi făcut curte. Bine, nici eu nu i-am făcut, dar îmi plăcea de ea. Ștucan nu se uita după femei, nu-l interesau. Cred că femeile se uitau după el, că, dacă ești un bărbat din ăsta moale, bleg, pămpălău, femeia se uită după tine.”

Cine este Ioana Cosma

Ioana Cosma a fost una dintre cele mai respectate jurnaliste de sport din România, cu o carieră de peste două decenii la PRO TV și PRO Arena. A fost reporter, prezentatoare și moderator, acoperind numeroase evenimente internaționale de fotbal și alte discipline.

"Prostul de Edi s-a făcut de râs în Polonia! Zero barat, efectiv, am fost singurul care a spus că habar n-are"
"Prostul de Edi s-a făcut de râs în Polonia! Zero barat, efectiv, am fost singurul care a spus că habar n-are"
Aventura lui Edi Iordănescu în Polonia s-a încheiat prost, iar fostul selecționer al echipei naționale este din nou pe bară. Edi Iordănescu (47 de ani) nu a strălucit la Legia Varșovia....
Florin Prunea, desființat: "Ești și bou, și ai și podcast! Ăsta e de două ori prost, n-are nicio chemare"
Florin Prunea, desființat: "Ești și bou, și ai și podcast! Ăsta e de două ori prost, n-are nicio chemare"
Jurnalistul Radu Banciu a reacţionat vehement după ce Florin Prunea şi-a lansat un podcast. În cadrul emisiunii de la IAmSport, Banciu nu a ezitat să critice decizia fostului portar al...
#Ioana Cosma, #Radu Banciu, #Costin Stucan, #pro tv, #trustul pro , #stiri lifesport
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
L-au filmat cand iesea de la negocieri! Un nume urias i-a spus "DA" lui Dan Sucu
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Tragedie! A murit, dupa ce i s-a facut rau in timpul meciului: avea doar 44 de ani

Ep. 152 - Alegerile din București sunt "ilegitime"

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. "Prostul de Edi s-a făcut de râs în Polonia! Zero barat, efectiv, am fost singurul care a spus că habar n-are"
  2. Dezvăluiri din interiorul trustului PRO: „Am fost îndrăgostit de Ioana Cosma, dar eram un megapârlit"
  3. Florin Prunea, desființat: "Ești și bou, și ai și podcast! Ăsta e de două ori prost, n-are nicio chemare"
  4. Un moment de fair-play cum rar se vede în România: "O să-l coste postul de titular!"
  5. Vești teribile despre Cornel Dinu: "Nu-l mișcă absolut nimic"
  6. Ce tragedie! Antrenorul de 44 de ani a murit pe marginea terenului, în timp ce își conducea echipa
  7. Avem un nou lider în Liga 1. Echipa care a depășit Rapidul în clasament
  8. Ce lovitură! Echipa lui Dan Șucu a ”înviat” imediat după decizia radicală a românului
  9. Veste de ultimă oră despre Novak Djokovic: ”Avem confirmarea!”
  10. Cine e ultimul nume mare din fotbal care va fi judecat pentru viol, alături de fratele său