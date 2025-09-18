Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, după ce a fost apostrofată de Adrian Câciu pe tema plafonării prețurilor la alimente: „Nu îmi cer scuze”

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat, joi, că a avut mandat pentru declarațiile privind plafonarea adaosului comercial la alimente, menționând că nu intenționează să își ceară scuze sau să intre în dispută cu vreun lider politic.

„Un purtător de cuvânt nu exprimă opinii personale, ci vorbește având în spate un mandat din partea premierului României. Nu intenționez să fac niciun fel de alte comentarii. Nu intenționez să intru în niciun fel de dispută, cu niciun lider de partid. Este o chestiune principială și general valabilă. Pozițiile mele, de când am preluat această funcție, nu au făcut niciodată excepție de la această regulă. Nu am opinii personale. Am mandat pentru fiecare declarație”, a afirmat Dogioiu, într-o conferință de presă, la Palatul Victoria, după ședința săptămânală a Guvernului.

Ea a menționat că nu va face alte declarații pe acest subiect și a subliniat că un purtător de cuvânt nu vorbește „niciodată” fără a avea un mandat în acest sens.

„Un purtător de cuvânt nu vorbește niciodată - iar declarațiile mele nu au făcut excepție - fără a avea mandat. Altă declarație nu voi face pe această temă. Nu intru în dispută cu niciun lider politic și nu intenționez să îmi cer scuze pentru nimic”, a spus ea.

Ioana Dogioiu a amintit că prelungirea de trei luni pentru plafonarea prețurilor la alimentele de bază a fost adoptată în ședința de Guvern din 27 iunie, aceasta fiind una dintre primele ședințe după învestirea Cabinetului.

Ads

Ea a adăugat că stenograma ședinței Executivului este un document clasificat, statut care nu poate fi modificat decât în baza unei hotărâri de Guvern.

„Tot ce se discută în cadrul ședințelor de Guvern este înregistrat și se află în stenograme. (...) Mâine dimineață, premierul va avea o întâlnire pe tema prețurilor produselor de bază cu reprezentanții retailerilor și dacă, în urma acestor discuții și a altor discuții politice care ar putea avea loc în continuare, vor apărea decizii ale premierului și ale Guvernului, vi le voi comunica”, a transmis Dogioiu.

Deputatul PSD Adrian Câciu a declarat în urmă cu câteva zile că în coaliția de guvernare nu există nicio decizie cu privire la plafonarea adaosului comercial la alimente. El a susținut că purtătorul de cuvânt al Guvernului „ar trebui să-și ceară scuze”.

Ads

„Doamna Dogioiu ar trebui să își ceară scuze public! Iar pe viitor să nu mai vorbească în afara fișei postului! Pe lângă faptul că a fost contrazisă de lideri ai coaliției de guvernare, dar și de miniștri din Guvern (a se vedea declarația lui Miruță), doamna Dogioiu a vorbit despre coaliția de guvernare, for în care nu are niciun rol. Domnia sa este purtător de cuvânt al Guvernului! Punct! Nu poate vorbi decât în numele Guvernului! Nu poate vorbi nici măcar în numele lui Ilie Bolojan în calitatea sa de membru/lider al coaliției. Doamna Dogioiu poate vorbi de Bolojan decât în calitatea acestuia de premier. Orice spune doamna Dogioiu despre coaliția de guvernare nu are valoare pentru că nu este purtător de cuvânt al coaliției. În coaliție nu există nicio decizie luată cu privire la continuarea sau nu a măsurii de plafonare a adaosului comercial la alimente!”, a scris Câciu, pe Facebook.

Ads