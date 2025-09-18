Guvernul neagă discuții despre alegerile pentru Primăria București: „Nu știu să fi existat”

Guvernul neagă discuții despre alegerile pentru Primăria București: „Nu știu să fi existat"
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a afirmat, joi, 18 septembrie, că nu știe să fi existat la nivelul Executivului vreo discuție referitoare la organizarea alegerilor locale parțiale, menționând că răspunsul este la nivelul coaliției.

Tema alegerilor parțiale pentru Primăria București a stârnit certuri în interiorul coaliției, pe de o parte în privința datei acestora, dar și a candidaților.

USR și candidatul lor, Cătălin Drulă, își doresc să fie organizate alegerile în luna noiembrie a acestui an, pentru a „respecta legea”. De partea cealaltă, social-democrații sunt de părere că alegerile nu sunt o prioritate în acest an și doresc împingerea acestora în primăvara anului viitor.

Și în privința candidaților, USR, PNL și PSD au discuții tense.

Pe de o parte, USR și PNL nu au ajuns la un acord privind un candidat comun de dreapta la București, partidul lui Dominic Fritz avându-l deja propus pe fostul președinte al partidului, Cătălin Drulă, în timp ce premierul Cătălin Bolojan îl preferă pe Ciprian Ciucu, primarul PNL de la Sectorul 6.

PSD nu are încă un candidat, dar amenință cu „ruperea coaliției” în cazul în care PNL și USR merg în cursă cu un candidat comun, pe motiv că i-ar izola pe social-democrați de restul coaliției.

