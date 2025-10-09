Afirmație neașteptată făcută de purtătoarea de cuvânt a lui Bolojan: „Am fost terorizată”. Ce se întâmplă cu „listele negre”

Ioana Ene Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului Bolojan, a venit cu explicații privind „listele negre” cu angajați ce ar urma să fie demiși, din structurile centrale. În plus, ea a acuzat că a fost „terorizată”, de când a preluat mandatul de oficial, la Palatul Victoria.

„Nu s-au cerut liste negre, este o metaforă. Ceea ce s-a solicitat a fost doar o precizare privind persoanele care au întrerupt lucrul și au participat la acel protest din fața Guvernului. Cancelarul Mihai Jurca a explicat că demersul a avut la bază principiul că cine nu este la muncă în acea zi nu poate fi plătit pentru orele respective”, a declarat Dogioiu.

Premierul Bolojan nu i-a cerut demisia lui Jurca, în ciuda presiunilor, a avertizat fosta jurnalistă.

Ioana Dogioiu s-a declarat „terorizată” de sindicaliști.

„Eu, personal, m-am confruntat cu niște afirmații stranii din partea sindicatului. Dacă nici măcar în ceea ce mă privește nu m-am lămurit – când personal am fost 'terorizată' sau în ce consilii de administrație aș face parte, deși nu fac parte din niciunul – atunci cu atât mai puțin pot înțelege afirmațiile referitoare la alții”, a explicat Dogioiu.

Purtătoarea de cuvânt a lui Bolojan susține că nu a intrat în posesia „listelor negre”.

„Nu știu, nu le-am văzut și nu au ajuns la mine. Din explicațiile domnului Jurca, acele liste erau menite strict să clarifice cine a fost la muncă și cine nu, pentru a se stabili cine merită să fie plătit pentru acele ore”, a mai precizat oficialul de la Guvern.

În acest context, potrivit lui Dogioiu, a fost vorba despre o „clarificare administrativă”, nu despre o tentativă de intimidare, așa cum au susținut liderii din sindicat.

