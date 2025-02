Fiica Ioanei Ginghină de 17 ani pleacă de acasă. Decizia luată de Ruxi, fiica actriței și a lui Alexandru Papadopol

Actrița Ioana Ginghină a vorbit despre dorința fiicei sale de a deveni independentă, la aproape 18 ani. Ruxandra, fiica actriței Ioana Ginghină și a actorului Alexandru Papadopol, își anunță intenția de a pleca de acasă și de a se muta într-un apartament propriu în Capitală.

Adolescentei îi place să își trăiască viața după propriile reguli și nu ezită să facă acest pas major la vârsta de 18 ani, cu puțin timp înainte de a încheia liceul. Decizia nu vine ca o surpriză pentru Ioana Ginghină, care a observat cum fiica sa a evoluat într-o tânără matură și responsabilă.

Ruxi a demonstrat că poate fi de încredere

Actrița a relatat recent despre cum fiica ei a avut ocazia să rămână singură pentru câteva zile acasă, în timp ce ea și soțul său, Cristi Pitulice, erau plecați în vacanță în Malaezia.

„Ruxi a stat patru zile singură. A preferat să stea singură decât să meargă să stea la tatăl ei. Am mai lăsat-o singură o zi-două, ea face acum 17 ani, și a demonstrat că are grijă de casă, nu a dat foc la casă, am găsit ordine și disciplină când m-am întors din vacanță.

Nu dă bairamuri sau petreceri, dar mai aduce acasă colegi. Dacă am văzut că e ok și putem să avem încredere, am lăsat-o patru zile să stea singură. Nu a mai vrut să meargă cu noi în vacanță, a fost alegerea ei.

Acum un an am avut o experiență deloc plăcută cu ea. I-am zis: „Gata, e momentul să ne despărțim în vacanță, dacă nu ne mai suportăm!” Mie acum mi-a fost dor de ea, mi-a lipsit, ei nu prea cred că i-a fost! Ea zice că acum, când termină liceul, la 18 ani, se mută singură!

Ads

Eu o susțin, nu sunt contra! Dar nu pot să zic că mi-e ușor, adică eu lucrez acum cu mine, mai vorbesc cu părinți care trec prin asta, e chestia cu „rămâne cuibul gol”. Dar, asta e viața, nu ai ce să faci!”, a declarat Ioana Ginghină pentru Click!. Experiența a fost o dovadă că adolescenta este pregătită să trăiască pe cont propriu.

Ioana Ginghină: „O susțin în această decizie, dar îmi va fi greu”

Deși Ioana Ginghină susține dorința fiicei sale de a deveni independentă, actrița recunoaște că nu îi va fi ușor să accepte golul lăsat de plecarea acesteia.

„E ceva cu ‘rămâne cuibul gol’. Dar, asta e viața, nu ai ce să faci!”, a adăugat Ioana, vorbind despre procesul emoțional prin care trece în calitate de mamă. Actrița a menționat că, după absolvirea liceului, Ruxandra își va urma planul de a se muta singură.

În ciuda experiențelor dificile pe care le-a trăit în trecut în ceea ce privește divorțul de Papadopol, Ioana Ginghină este mândră de cum a crescut fiica sa și este gata să o sprijine în această nouă etapă a vieții.

Ads