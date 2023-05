E fotomodel și sportivă de top. Din videoclipul lui Smiley, luptă acum pentru calificarea la Jocurile Olimpice

Ioana Hododi a jucat în cel mai recent videoclip al lui Smiley, prezintă modă pe scenele țării, dar e și componentă a naționalei de volei pe plajă a României care în weekend s-a luptat la Cupa Națiunilor, prima etapă de calificare pentru Paris 2024.

România vrea să se califice la Jocurile Olimpice la volei pe plajă cu un fotomodel în echipă. Ioana Hododi are 17 ani și în paralel cu sportul are și o carieră de model. Ea visează să ajungă la Olimpiadă, după care să prezinte moda pe cele mai mari scene ale lumii.

Cu multe apariții la prezentările de modă sau la concursurile de frumusețe, ea a bifat în urmă cu puțin timp, o nouă bornă: a apărut în cel mai recent videoclip al lui Smiley, ”Aia e”.

”A fost o experiență foarte frumoasă. Ne-am simțit foarte bine toți și Smiley a fost super-ok, a fost super. A durat 12 ore filmarea. Am avut emoții, dar după ce am filmat de câteva ori nu am mai avut probleme”, spune Ioana Hododi, componentă a echipei naționale de volei pe plajă.

Partenera sa din echipă, Ioana Miu, se bucură că are o coechipieră celebră și speră ca ea să atragă ca un magnet și fanii în jurul echipei.

”Ioana e o coechipieră foarte populară și îi apreciez toată munca și efortul pe care îl face”, a declarat Ioana Miu, componentă a echipei naționale de volei pe plajă.

Ioana Hododi își împarte timpul între antrenamentele de volei și repetițiile pentru prezentări, care nu sunt deloc simple.

”E greu să fii și fotomodel și voleibalistă. Mă duc la antrenamente în fiecare zi și dacă am cum să mă duc și la modelling, mă duc. Acolo se fac repetiții de mers pe tocuri, de shooting-uri”, a afirmat Ioana Hododi.

Chiar dacă are experiență deja, Ioana recunoaște că pe podium are mai multe emoții decât la meciuri. Ea a învățat să meargă pe tocuri anul trecut, la 16 ani, și visează să apară la cât mai multe prezentări.

”Am emoții mult mai mari pe podium. Se uită multă lume și se observă fiecare greșeală. Anul trecut în vară am învățat să merg pe tocuri. E destul de greu, chiar dacă pare ușor, nu e. Trebuie să mergi corect, mai elegant, e destul de greuț. Mă machiez de doi ani. Acum în 20 de minute sunt gata, un sfert de oră. Visul meu în modelling este să apar la cât mai multe prezentări, la cât mai multe shooting-uri”, a mai spus Ioana Hododi, componentă a echipei naționale de volei pe plajă.

Antrenorul lotului național și cel care a descoperit-o pe Ioana pentru voleiul pe nisip, Răzvan Ifrim, nu este mirat de cariera pe care eleva sa o are și în afara sportului.

”Știam că a mai participat la ședințe foto, a mai avut astfel de experiențe. În general voleibalistele sunt frumoase, sunt atrăgătoare și e bine să vadă lumea și altă față decât cea a sportivului care trage la lotul național. Deocamdată e foarte bine. Să sperăm că va ajunge foarte sus”, spune Răzvan Ifrim, antrenorul lotului național de volei pe plajă al României.

Tehnicianul visează la momentul în care Smiley va cânta la un turneu de volei pe plajă organizat în țară.

„Dacă-l chemăm să cânte la un turneu, cu siguranță vom umple și tribunele”, a completat el.