O creatoare de conținut online cunoscută sub numele "Prințesa Urbană" a anunțat în urmă cu două luni, pe 27 ianuarie, că a decis să plece definitiv din România.

Bloggerița Ioana Macoveiciuc (41 de ani) a decis să părăsească România, alături de familie, "doar cu bilet dus".

"Din păcate, nu mai am resurse, am obosit și nici nu cred că o schimbare semnificativă se va întâmpla în timpul vieții mele. Am spus că plecăm mai mult pentru copii, dar nu vreau să fiu ipocrită - plec, în primul rând, pentru mine, pentru noi. Avem dreptul să trăim liniștiți, să nu ne enervăm pentru lucruri care nu țin de noi", a spus Ioana Macoveiciuc în mesajul video.

După două luni petrecute în Olanda, Prințesa urbană a împărtășit experiențele pe care le-a trăit în acest timp.

Ea a trecut la plusuri faptul că duce copiii la școală pe bicicletă, spre deosebire de "haosul de dimineață de la școala din România, blocajele, claxoane, mașinile aduse până în buza școlii, cu motorul pornit și gazele buluc în nasurile noastre": "Drumul e o plăcere, avem bandă de biciclete de acasă până la școală minus o porție mică pe stradă, dar e o stradă pe care nu trec mașini deloc. Facem cam 17 minute dacă nu ne oprim să căscăm gura la rațe, boboci sau cuiburi cu ouă. Pentru mine asta înseamnă cel puțin 15 km (adică o oră) de biciclit pe zi. Aerul e foarte curat, e o plăcere!".

În aceste două luni, Ioana Macoeviciuc a mai apreciat: ritmul vieții, vremea și natura,

sistemul de învățare a limbii în școală (copiii avansează rapid), sistemul de sortare a gunoiului/reciclare, muzeele, parcurile și atracțiile pentru copii, plajele și marea.

La minusuri ea a trecut: vacanțele mai scumpe, programul de mese ("si adulții la muncă, și copiii mănâncă la prânz senvișuri sau alte ronțăieli, iar pentru mulți copii sendvișul e o felie de pâine cu un strat de bombonele pe ea, ceea ce pentru mine e THE HORROR"), timpul redus pentru munca ei, procesul greoi și misterios al înmatriculării mașinii, listele de așteptare pentru activitățile pentru copii.

"Încă sunt suspendată între lumi. Spun Acasă și despre București, și despre Olanda. Nu m-am așezat. E un proces. Durează, știu. Nu mă grăbesc. Dar e copleșitor să trec de la o stare la alta în trei secunde", a concuzionat ea.

