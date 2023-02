Vlas, libera: Presa a facut din Vintu o mare victima si nu este

Ioana Maria Vlas a iesit, miercuri seara, pe portile Penitenciarului Targsor, dupa ce instanta a decis eliberarea sa conditionata, si a facut declaratii jurnalistilor. Vlas a spus ca presa a facut din Sorin Ovidiu Vintu "o mare victima", desi acesta nu este.

Intrebata daca presa s-a comportat bine, in privinta cazului sau, Ioana Maria Vlas a raspuns: "In general bine, in ultima vreme nu. Ati facut din Vintu o mare victima si nu este".

Fostul administrator al SOV Invest a fost intrebat si daca, in opinia sa, cazurile FNI si FNA s-au incheiat. "Asa credeti? Nu, si sper sa nu se incheie. Eu mi-as dori un singur lucru, ca cei vinovati sa plateasca, sa se recupereze banii", a declarat Vlas, adaugand ca se simte vinovata pentru ceea ce a facut.

"Ma simt vinovata pentru faptul ca am mintit, eu am fost obligata sa mint, daca nu minteam se prabusea mai devreme (n. red Fondul National de Investitii). Intotdeauna mi-am asumat-o, eu am fost singura care am pledat vinovata", a declarat Ioana Maria Vlas.

Rugata sa comenteze declaratiile lui Sorin Ovidiu Vintu, care sustinea ca afacerea Fondul National de Investitii a fost "o afacere a statului", Vlas a spus ca "Vintu spune multe", si ca "ramane doar sa fie crezut". Aceasta a adaugat insa ca nu crede posibila o redeschidere a cazului FNI in instanta.

"Domnul Vintu n-a fost nici macar inculpat, cum poate fi condamnat si pus sa plateasca daca el este curat ca lacrima? S-a gasit un procuror care l-a albit", a mai spus Vlas, referindu-se la procurorul irinel Paun.

Ioana Maria Vlas a declarat ca, in continuare, isi doreste sa ajute femeile din Penitenciarul Targsor si ca va scrie o carte despre povestile pe care le-a aflat in inchisoare.

"O sa ma apuc sa ajut puscaria", a spus Vlas, la iesirea din penitenciar, adaugand ca, pe langa cartea pe care o va scrie "despre Targsor si povestile lui", se va implica in proiecte de finantare pentru ajutorarea femeilor din inchisoare.

Vlas a vorbit si despre femeile impreuna cu care a fost inchisa, spunand ca acestea ajung in aceasta situatie pentru ca sunt discriminate economic. Majoritatea sunt condamnate pentru omor, omor pe care ajung insa sa il comita "dupa ce sunt batute in fiecare zi de un animal beat", a explicat Vlas.

"Am scris poezii pentru un simplu considerent, pentru ca eu cred ca acestor femei, daca li se ofera sansa sa gandeasca frumos, se fac mai bune in interior", a spus Vlas, care a fost si premiata in perioada in care a fost in penitenciar pentru poeziile scrise.

"Ce face una din asta cand iese? Nu are nicio sansa sa supravietuiasca daca nu fura din nou, cine le angajeaza? Eu am sansa, pe mine ma ajuta invatatura, dar pe ele cine le ajuta?", se intreaba Vlas.

In 29 septembrie, Judecatoria Ploiesti a admis contestatia depusa de Ioana Maria Vlas impotriva deciziei Comisiei de eliberari conditionate de la Penitenciarul Targsor, intrunita in 14 septembrie, comisie care decisese sa amane cu doua luni eliberarea conditionata a lui Vlas. Instanta a dispus punerea in libertate conditionata a Ioanei Maria Vlas, insa decizia a fost atacata de catre procurori.

Ioana Maria Vlas a fost condamnata in dosarul FNI, pe 18 iunie 2008, la 10 ani de inchisoare de catre Curtea de Apel Bucuresti pentru uz de fals, inselaciune si abuz in serviciu.

Decizia a inlocuit-o pe cea data de tribunal in 2007, prin care fostul administrator al SOV Invest a primit 13 ani de detentie in cazul FNI.

Un an mai tarziu, in iunie 2009, Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins recursul facut de Vlas, iar aceasta a fost condamnata definitiv la 10 ani de inchisoare si incarcerata la Penitenciarul Targsor.

Vlas a mai fost condamnata in 2006 si in dosarul FNA la sapte ani de inchisoare si doi ani interzicerea unor drepturi civile dupa executarea pedepsei. In cele din urma, pedepsele au fost contopite, iar aceasta a primit 10 ani de inchisoare, din care a facut mai mult de 6.

In dosarul Fondului National de Acumulare, Vlas a fost judecata pentru abuz in

serviciu si inselaciune. FNA a fost infiintat de SOV Invest la inceputul lui 1999 si s-a prabusit odata cu Fondul National de Investitii (FNI), in mai 2000.

In calitate de presedinte al SC SOV Invest, Ioana Maria Vlas a inselat 13.200 de investitori la FNA, carora le-a produs o paguba de peste 25 de miliarde de lei.

