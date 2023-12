Fosta ministră Ioana Mihăilă, la ieșirea din sediul DNA: "Mi s-a comunicat calitatea de suspect pentru contractul de vaccinuri Pfizer semnat în mai 2021"

Fostul ministru al Sănătăţii Ioana Mihăilă a afirmat vineri, 8 decembrie, la ieşirea din sediul DNA, că decizia privind achiziţia numărului de vaccinuri anti-COVID a fost luată "în conformitate cu prevederile legale de la acea vreme şi cu dovezile ştiinţifice care arătau că vaccinarea este eficientă".

"Mi s-a comunicat calitatea de suspect pentru contractul de vaccinuri Pfizer semnat în mai 2021, care este aferent anilor 2022-2023. (...) Decizia a fost luată în conformitate cu prevederile legale de la acea vreme şi cu dovezile ştiinţifice care arătau că vaccinarea este eficientă, că este capabilă să salveze vieţi şi să reducă rata de internări în spital", a spus Mihăilă.

Potrivit fostului ministru al Sănătăţii, contractele existente la care se face referire în referat erau aferente anului 2021.

"Ultima dată de livrare era trimestrul IV al anului 2021, pentru vaccinuri care aveau un anumit termen de valabilitate. Şi dacă vorbim de vaccinurile ARN mesager, era de şase luni în acel moment. Evident că am avut de ales între avea vaccinuri pentru 2022-2023 pentru populaţie sau a nu avea deloc vaccin. Contractul nu prevedea o reglare sau o ajustare a cantităţii. Erau dozele aferente anului 2021, conform calendarelor de livrare pe care le aveam preconizate pentru anul 2021, aceste doze urmau să se livreze până în trimestrul IV al anului 2021. 2022, 2023 nu erau acoperite de contractele existente în acel moment", a declarat Ioana Mihăilă.

Ads

Potrivit fostului ministru, contractele erau rezultatul negocierilor între Comisia European şi producătorii de vaccinuri.

"Statele membre erau informate şi aveau posibilitatea de a rămâne în contract sau de a refuza contractul, iar decizia a fost luată în solidaritate în Guvern printr-un memorandum cu care am înştiinţat şi am informat Guvernul referitor la obligaţiile aferente contractului, dar şi referitor la beneficiile pe care acest vaccin le poate aduce. (...) Ştiu că am informat Guvernul printr-un memorandum şi am susţinut acest contract în momentul acela. Contractul este făcut de către Comisia Europeană şi dozele negociate de către ei. A fost avizat de către Ministerul Finanţelor memorandumul care a fost prezentat. Ministerul de Finanţe a avizat memorandumul cu menţiunea şi cu solicitarea de a propune şi o strategie de revânzare a vaccinurilor care puteau să fie în surplus în anul 2021, motiv pentru care, la o lună distanţă, am şi creat cadru legal pentru revânzarea vaccinurilor", a explicat Mihăilă.

Ioana Mihăilă a fost chemată vineri la DNA pentru a i se aduce la cunoştinţă acuzaţiile în dosarul privind achiziţia de vaccinuri împotriva COVID-19, în care prejudiciul ar fi de peste 1 miliard de euro.

Dosarul vaccinurilor îi vizează şi pe fostul premier Florin Cîţu şi fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu.