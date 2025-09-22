Ioana Moldovan, prezentatoarea de la Prima TV, a slăbit 17 kilograme în 3 luni. Cum a reușit: „Mă privesc în oglindă cu plăcere”

Autor: Andrada Dumitrescu
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 16:14
1333 citiri
Ioana Maria Moldovan a slăbit 17 kilograme FOTO: Instagram/ Ioana Maria Moldovan

Ioana Maria Moldovan, în vârstă de 43 de ani, și-a surprins fanii cu o transformare impresionantă. Prezentatoarea Știrilor de la Prima TV a reușit să slăbească semnificativ și se bucură acum de o siluetă care îi conferă încredere și echilibru.

Procesul de schimbare a fost posibil cu ajutorul terapeutei Carmen Barcan, care i-a creat Ioanei un program personalizat de diete și proceduri corporale. În aproape trei luni, prezentatoarea a pierdut 17 kilograme, iar rezultatele nu au fost doar vizibile, ci și durabile, fără exces de piele sau grăsime rămasă.

„Pentru mine, Carmen Barcan e un om rar, dar cu mult har, care m-a ajutat nu doar să pot să mă privesc în oglindă cu plăcere, ci m-a ajutat să-mi găsesc oarecum și echilibrul și aici nu vorbesc doar de un echilibru al kilogramelor, ci de echilibrul sufletului. A reușit să mă facă să mă pun pe mine pe primul loc și să am și mai multă grijă de mine, cu foarte mult calm, cu foarte multă răbdare, cu foarte multă muncă în echipă, pentru că am reușit în aproape 3 luni să dau jos 17 kilograme, dar aceste 17 kilograme au fost date jos frumos, fără a rămâne vreun surplus de piele, de grăsime, pentru că tot tratamentul prin care te trece Carmen e unul bine gândit, pe lângă mâncare și pe lângă alimentația corectă”, a declarat Ioana Maria Moldovan pentru Click!.

Vedeta și-a propus să mai slăbească încă 5 kilograme

Prezentatoarea a mărturisit că, înainte de a o întâlni pe Carmen Barcan, a încercat numeroase diete și tratamente, dar fără rezultate vizibile. „Întâlnirile cu ea pentru mine sunt o oază de liniște, de încărcare și plec de la ea cu energie bună”, a adăugat Ioana.

Vedeta a aflat de Carmen de la prietena ei, Cornelia Rednic, și a început programul în ianuarie 2025, după ce și-a făcut analizele recomandate. „Am pornit călătoria mea cu Carmen pe 14 ianuarie. În mai puțin de 3 luni am dat jos 17 kilograme, dar mai presus de toate, am avut onoarea și bucuria să cunosc un om extraordinar. Pentru mine, Carmen e un om rar, cu foarte mult har. E o femeie puternică, ambițioasă, care m-a ajutat nu doar să scap de kilograme, ci să-mi găsesc echilibrul, să-mi găsesc puterea de a trece peste câteva obstacole destul de grele care au fost în anul 2025 pentru mine, care mi-a demonstrat că totul e posibil, că nu există imposibil, dacă vrei”, a mai spus Ioana Maria Moldovan.

În prezent, Ioana se simte foarte bine în pielea ei și și-a propus să ajungă la minus 22 de kilograme, continuând să urmeze sfaturile și programul lui Carmen Barcan.

„Mă simt bine în pielea mea. Nu regret nicio secundă faptul că am intrat în acest program. N-a fost ușor la început, dar nu pot să spun că a fost ceva greu. A fost vorba de voință, a fost vorba de acel declic pe care Carmen Barcan a reușit să mi-l facă. N-a reușit nimeni până la ea să mă motiveze atât de bine… Pot să spun, Carmen a apărut în viața mea, cu siguranță, nu întâmplător, într-un moment în care aveam nevoie de un om care să mă schimbe din foarte multe puncte de vedere, să mă ajute să-mi găsesc echilibrul și mai mult decât atât să mă ajute să mă privesc cu drag, cu admirație”, a concluzionat Ioana Maria Moldovan.

#ioana moldovan, #prezentatoare stiri, #Prima TV, #dieta , #stiri vedete
