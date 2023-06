Cum își terorizează Ilie Năstase cea de-a cincea nevastă. Ioana a dezvăluit adevarata lor relație

Ioana Năstase este soția cu numărul cinci pentru fostul mare tenismen Ilie Năstase, recunoscut pe plan mondial ca un mare cuceritor de femei.

Mai mică cu aproape 30 de ani decât acesta, Ioana a dezvăluit că se confruntă cu o gelozie excesivă a soțului ei, care acum este plecat la Roland Garros.

„Mereu i-am spus-o, din partea mea are toată libertatea, să facă ce vrea. Chiar și în viața de zi cu zi. Dacă el simte să meargă undeva, să meargă. Dar el nu prea mă lasă. Mă sună pe camera video când e plecat. Aici nu prea e corect. Dacă eu te las pe tine și nu te deranjez, te las să fii relaxat, tu de ce o faci. Vrea să vadă unde sunt, dacă sunt în casă sau sunt plecată”, ne-a dezvăluit Ioana Năstase, pentru cancan.ro.

Aceasta a mai punctat că ea și Ilie au afaceri separate și că nici măcar nu se bagă în afacerile soțului său, ba mai mult i-a refuzat propunerea de a deveni parteneri într-o firmă.

„De când m-a cunoscut, Ilie nu m-a luat de la colțul străzii. Eu aveam un apartament pe malul lacului, aveam o mașină frumoasă, aveam tot ce-și poate dori o femeie. Am și eu afacerea mea. Dacă el a vrut să-mi ofere ceva, i-a oferit soției lui. Eu între timp, am mai achiziționat ceva. Am unde să stau, slavă Domnului. Am apartamente, am casă la mama. Eu muncesc pentru tot ce am. Nimic nu cade din cer. Întotdeauna bănuții strânși i-am investit în imobiliare, nu i-am cheltuit aiurea”, a mai declarat Ioana.